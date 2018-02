IL PAPA VUOLE DAI RICCHI LAICI AMERICANI 25 MILIONI DI DOLLARI PER L’ISTITUTO DERMOPATICO DELL’IMMACOLATA. PROTESTE E DIMISSIONI.

Marco Tosatti

Lifesitenews ha ottenuto alcuni documenti di prima mano che mettono in luce quello che sembra essere un grosso problema di finanze vaticane, di trasparenza e il ruolo personale e diretto del papa nel chiedere un finanziamento di proporzioni straordinarie per l’IDI, l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata coinvolto negli anni scorsi in uno scandalo finanziario di grandi proporzioni.

La storia, molto succintamente, è questa. Alla Papal Foundation, un’associazione americana nata nel 1990 per aiutare san Giovanni Paolo II nei suoi progetti assistenziali ed educativi, è giunta una richiesta di un finanziamento di 25 milioni di dollari da destinare all’IDI. Una richiesta che vale dieci volte quello che è un normale finanziamento di quelli erogati dalla Fondazione, che è formata da generosi cattolici statunitensi. La documentazione presentata per questa richiesta non era soddisfacente, secondo critici interni. Ma è passata egualmente grazie al voto dei cardinali (Wuerl, che ne é presidente e Dolan) e dei vescovi del Consiglio. Il presidente del comitato dei revisori si è dimesso di conseguenza.

Dal 1990 la Fondazione ha erogato oltre 111 milioni di dollari in progetti educativi e assistenziali in tutto il mondo. L’IDI, alla chiusura dell’inchiesta giudiziaria che ha portato nel 2015 a 144 capi di imputazione per 40 indagati. Il passivo fotografato all’epoca era di 850 milioni di euro, una cifra colossale, superiore al debito nazionale di almeno una ventina di Paesi.

La richiesta di 25 milioni di dollari ha provocato reazioni da parte dei membri laici della Fondazione. Ora, per diventare “Steward” della Papal Foundation una persona deve “impegnarsi a dare un milione di dollari nel corso di non più di dieci anni, con una donazione minima di 100mila dollari alla’anno”, scrive Lifesitenews. Si può arguire che i membri laici sono persone che sanno che cosa sia il mondo della finanze e degli affari. La maggioranza del Consiglio però è composta da vescovi e da ogni cardinale che vive negli USA.

La richiesta straordinaria ha provocato opposizione da parte degli “Steward” laici; ma a dicembre, nonostante questo, il Consiglio ha votato l’erogazione di otto milioni di dollari della Fondazione alla Santa Sede. Seguita da un’altra erogazione di cinque milioni di dollari.

Il 6 gennaio il laico che operava come presidente del Comitato dei Revisori della Fondazione ha rassegnato le sue dimissioni, allegando una relazione del Comitato stesso con gravi obiezioni all’operazione.

“Come capo del Comitato dei Revisori e come Trustee della Fondazione, ho trovato questa erogazione carente di base, difettosa per quanto riguarda la scrupolosità e contraria allo spirito della Fondazione” scrisse il laico nella sua lettera. “Invece di aiutare i poveri in un Paese del terzo Mondo, il Consiglio ha approvato un’erogazione enorme e senza precedenti a un ospedale che ha una storia di pessima gestione, accuse criminali e bancarotta. Se a noi fosse stata permessa una tale sconsideratezza nelle nostre carriere personali non saremmo mai stati in grado di soddisfare i requisiti necessari a essere ammessi alla Papal Foundation”.

La relazione dei revisori nota che la “erogazione iniziale di otto milioni di dollari è stata mandata senza una documentazione di appoggio”. Il Consiglio ha ricevuto un fascicolo di informazioni, ma “carente dei dettagli essenziali”.

“Non c’era un bilancio. Non c’era nessuna spiegazione chiara di come i 25 milioni di dollari sarebbero stati usati. Le richieste di erogazione normali sono molto specifiche sul come i soldi verranno usati. Nel fascicolo c’era una proiezione finanziaria di una pagina, che diceva: 2017, 1.6 milioni di Euro di profitti. 2018: 2.4 milioni di Euro di profitti. 2019: 4.4 milioni di euro di profitti”.

“Su questi dati il nostro Consiglio di Direzione ha votato l’erogazione a questo ospedale traballante di 25 milioni dei nostri dollari faticosamente guadagnati…Ho sottolineato che non c’è stata nessuna doverosa scrupolosità professionale, solo un sacco di chiacchiere. Se le cifre presentate erano accurate, questa impresa commerciale dovrebbe rivolgersi a una banca. Non hanno bisogno dei nostri soldi. Se le cifre non erano accurate, non si poteva prendere una decisione”.

Il 19 gennaio dopo numerose chiamate e messaggi mail dei membri laici che appoggiavano i revisori dei conti, la Fondazione ha mandato una lettera, chiarendo che la richiesta veniva direttamente dal Pontefice. Fra le altre cose, si scriveva: “Molti di noi credono che se fosse stato per noi, avremmo detto al santo padre che la Papal Foundation non era in grado di aiutare in questa operazione – ma non eravamo nella stanza con lui….Abbiamo lavorato in unione con il papa fin dall’inizio. Non approviamo ogni richiesta che fa, ma è il Papa, e lo ascoltiamo, e lo ascoltiamo attentamente”.

Secondo Lifesitenews, è questo il primo scandalo che tocca la Papal Foundation, che nei suoi trenta anni di vita, sotto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ha elargito donazioni per i poveri nei Paesi più poveri del mondo. Ha aiutato nella costruzione di chiese, monasteri e seminari nelle nazioni povere, ospizi per malati di AIDS, e per giovani con problemi fisici e mentali.

Qui di seguito trovate alcuni dei documenti che Lifesitenes ha ricevuto, e che mette a disposizione.

PRIMO DOCUMENTO

SECONDO DOCUMENTO

TERZO DOCUMENTO

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.