ALFIE. SPERIAMO CHE IL VATICANO DICA FORTE E CHIARO: NON LO UCCIDETE. MA SE LO FATE, NON SIA IN MIO NOME. Marco Tosatti Il caso Alfie, e la strumentalizzazione da parte del giudice britannico del messaggio rivolto dal Pontefice nel novembre scorso alla Pontificia Accademia per la Vita per giustificare la soppressione del piccolo continuano a creare reazioni. Diversi blog, come “Oltre il giardino” e il Blog di Costanza Miriano si battono per difendere il diritto dei […]

PEZZO GROSSO HA LETTO “IL PAPA DITTATORE”. LA SUA OPINIONE È DIVERSA. LO RITIENE PIÙ CHE ALTRO UN PAPA SABOTATORE. Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, vi ricordate Il Papa Dittatore, il libro scritto sotto pseudonimo da Marcantonio Colonna? Ne abbiamo parlato qualche tempo fa. L’ha letto anche Pezzo Grosso, che ne ha tratto impressioni e riflessioni interessanti. Eccole. “Caro Tosatti, ho finalmente letto tutto il libro “Il Papa Dittatore” di Marcantonio […]

IL BUS DELLA LIBERTÀ A TORINO, NONOSTANTE IL TENTATIVO (LEGALE?) DELL’ASSESSORE DI BLOCCARE L’EVENTO GIÀ APPROVATO. Marco Tosatti Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo comunicato, che dimostra – dopo l’episodio di Reggio Calabria – quanto dia fastidio alla sinistra e al M5S, oltre che alla lobby LGBT, chi cerca di difendere il diritto dei bambini a non essere confusi, e dei genitori a scegliere e praticare l’educazione voluta per i loro […]

IL PAPA VUOLE DAI RICCHI LAICI AMERICANI 25 MILIONI DI DOLLARI PER L’ISTITUTO DERMOPATICO DELL’IMMACOLATA. PROTESTE E DIMISSIONI. Marco Tosatti Lifesitenews ha ottenuto alcuni documenti di prima mano che mettono in luce quello che sembra essere un grosso problema di finanze vaticane, di trasparenza e il ruolo personale e diretto del papa nel chiedere un finanziamento di proporzioni straordinarie per l’IDI, l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata coinvolto negli anni scorsi in uno scandalo finanziario di […]

SONO I CRISTIANI I PIÙ PERSEGUITATI NEL MONDO. A ORIENTE E IN OCCIDENTE. STASERA IL COLOSSEO È ROSSO DEL LORO SANGUE. Marco Tosatti Oggi, questa sera, Il Colosseo si colora di rosso per ricordare il martirio dei cristiani nel mondo; non quello di secoli fa, ma quello di oggi. Come scriveva il Rapporto di Aiuto alla Chiesa che soffre, sintetizzato dal Servizio Informazione Religiosa: La persecuzione de cristiani è più grave oggi che il qualsiasi altro […]

ROMANA VULNERATUS CURIA CI SCRIVE DAGLI USA. CI DICE: I CATTOLICI YANKEE SI STANNO STUFANDO. PREPARANO QUALCOSA. Marco Tosatti Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici di Stilum Curiae) è in viaggio. Ma ha voluto renderci partecipi delle sue esperienze oltreoceano. Collegate, naturalmente, alle vicende della Chiesa. Ecco il suo messaggio. “Caro Tosatti, sono RVC in visita “apostolica” negli Stati Uniti d’America. Negli ambienti (rimasti) cattolici che si preoccupano della sopravvivenza […]

SUPER EX CI PARLA DEL CONVEGNO DI APRILE SU CAFFARRA E I LIMITI DELL’AUTORITÀ PAPALE. E DELLA LIBERTÀ DI NEWMAN. Marco Tosatti Super Ex, ex di Avvenire, ex del Movimento per la Vita, ex di un sacco di altre cose, ma non ex cattolico, ci ha inviato una riflessione sul Convegno che si svolgerà a Roma, in aprile, a ricordo del card. Caffarra, e per discutere, oltre che della confusione nella Chiesa, anche dei limiti […]

VENERDÌ GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO CONTRO LA CONDANNA A MORTE DI ALFIE EVANS IN GRAN BRETAGNA. Marco Tosatti La macchina giudiziaria della morte in Gran Bretagna si è rimessa in moto. Dopo il caso di Charlie Gard, un altro bambino, Alfie Evans è stato condannato a morte da un tribunale. Alfie, di 21 mesi, è ricoverato all’ospedale pediatrico di Liverpool per una malattia neurologica degenerativa per cui non esiste una diagnosi. […]

L’ABATE FARIA INDIGNATO E DIVERTITO PER SANCHEZ SORONDO, LA CINA E LA DOTTRINA SOCIALE. CHE ANCHE IN VATICANO LATITA… Marco Tosatti Dopo un lungo silenzio è tornato a scrivere a Stilum Curiae l’Abate Faria. Ha infranto il silenzio quaresimale per indignazione. Indignazione per le frasi che Marcelo Sànchez Sorondo, il prelato della Pontificia Accademia delle Scienze, ha pronunciato sulla Cina comunista, che sarebbe l’unica ad applicare la dottrina sociale della Chiesa. Ne abbiamo già […]