CONOSCERE LA VERITÀ PRATICARE LA GIUSTIZIA. SABATO A MILANO UN CONVEGNO DELLA NUOVA BUSSOLA QUOTIDIANA E DELL’OSSERVATORIO VAN THUAN. Sabato prossimo, il 3 febbraio, a Milano, avrà luogo un convegno organizzato da La Nuova Bussola Quotidiana e dall’Osservatorio Cardinale Van Thuan, dal titolo: “Conoscere la verità praticare la giustizia. INCONTRO NAZIONALE DELLE SCUOLE DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA “MATER ET MAGISTRA”. Una presentazione dell’evento, aperto a tutti ma dedicato in particolare a coloro […]

HUMANAE VITAE, LA PILLOLA. LA PAROLA SOLO AI RELIGIOSI? COSTANZA MIRIANO CHIEDE AI LAICI DI PARLARE DELLA LORO VITA. Marco Tosatti Costanza Miriano ha scritto oggi un articolo molto bello e interessante, e ha lanciato una proposta che ci sentiamo di condividere con i lettori di Stilum Curiae. Parla di Humanae Vitae, di contraccezione, di pillola e così via. Nota che in genere del problema (come di recente alla Gregoriana) trattano consacrati; cioè persone […]

UNA SVOLTA ALLO IOR? ROMANA VULNERATUS CURIA NON CI CREDE MOLTO. IN ATTESA DELLA PROSSIMA FUTURA DECAPITAZIONE. Marco Tosatti Non c’è pace per le finanze del Vaticano. Oggi il collega Paolo Rodari, su Affari e Finanza, ci parla di una prospettiva, di una decisione imminente del Pontefice relativa allo Ior, ma Banca vaticana. Dove peraltro dal 15 giugno 2013 ha già collocato un suo fedelissimo, mons. Battista Ricca, il responsabile […]

UN RACCONTO, UNA FICTION, DI ALFONSO INDELICATO SU COME CAMBIARE LA MESSA. UN PAPA E UN CARDINALE A COLLOQUIO. LA SVOLTA. Marco Tosatti Un amico di Stilum Curiae, che non conosciamo personalmente, ci ha inviato tempo fa un piccolo racconto a contenuto ecclesiale, molto attuale, viste le discussioni sulla “messa ecumenica” e la ridefinizione del Padre Nostro. Si chiama Alfonso Indelicato; sospettavamo origini campane, invece, ci scrive, è “Laureato in Filosofia Cattolica negli anni “formidabili” […]

SEMPRE VERGINE? UN SAGGIO DI PADRE SERAFINO MARIA LANZETTA RILANCIA LA DISCUSSIONE SU UN TEMA CHE DIVIDE LA CHIESA DA SECOLI. Marco Tosatti Cari amici, pubblichiamo volentieri la presentazione di un libro di padre Serafino M. Lanzetta sul tema della verginità di Maria. E ne parla – ne scrive – su Stilum Curiae il M° Aurelio Porfiri, che ringraziamo per questa introduzione. Padre Serafino Maria Lanzetta è un frate francescano dell’Immacolata in carica della parrocchia di St. […]

IL PADRE NOSTRO SARÀ MODIFICATO E ZUCCHERATO. TROVATO UN FRAMMENTO DEL I° SECOLO D.C. CON LA NUOVA VERSIONE? PURTROPPO NO. Marco Tosatti Spero che il frammento di Vangelo, scritto in aramaico, greco e latino, come la Stele di Rosetta, in base al quale la Conferenza Episcopale Italiana discuterà come cambiare la preghiera più importante del cristianesimo si rivelerà autentico. Datato intorno agli ultimi anni del primo secolo, e magari, in assenza di registratori tanto […]

FFI, UNA VOCE CORAGGIOSA DENUNCIA LA PERSECUZIONE. E PEZZO GROSSO DICE COSA PENSA DEI FRATI “QUISLING”, COMPLOTTISTI E IGNORANTI… Marco Tosatti Nei giorni scorsi è uscito su Corrispondenza Romana un articolo drammatico, scritto da padre Paolo M. Siano, dei Frati Francescani dell’Immacolata. Lo trovate a questo link. Ormai da oltre quattro anni i Frati Francescani dell’Immacolata sono commissariati in una vicenda che ha connotati kafkiani. Fino a questo momento l’unica accusa che è stata […]

RADIOROMALIBERA.ORG. NASCE UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DI NEWS, CULTURA E RELIGIOSITÀ CATTOLICA. Marco Tosatti Un amico ci ha scritto, segnalandoci un’iniziativa molto interessante, e che siamo certi avrà un grande successo. E’ la nascita di radioromalibera.org, il primo giornale radio cattolico online. Il sito offre tutti i giorni audio e video news oltre ad approfondimenti di Catechesi, Spiritualità, Liturgia e Cultura Cattolica. Gli autori si presentano […]

“CHIESA CATTOLICA, DOVE VAI”? UN CONVEGNO A ROMA IL 7 APRILE SUI LIMITI DELL’AUTORITÀ PAPALE E LA CONFUSIONE NELLA CHIESA. Marco Tosatti “Chiesa cattolica, dove vai?”. Così si intitolerà un convegno che si svolgerà a Roma, sabato 7 aprile 2018, con inizio alle ore 15, per dibattere della situazione della Chiesa cattolica. Il sottotitolo è una frase del cardinale Carlo Caffarra, in uno dei suoi ultimi interventi: “Solo un cieco può negare che nella Chiesa […]