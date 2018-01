PEZZO GROSSO, LA PUBBLICITÀ DELLO SHAMPOO SENZA CAPELLI, E IL VELO ISLAMICO. HIJAB, NIQAB, BURQA E VIA OCCULTANDO.

Marco Tosatti

Avete visto certamente sui social la nuovo pubblicità di shampoo dell’Oreal (consigliato il boicottaggio) che per pubblicizzare, ripetiamo uno shampoo usa la foto di una modella che porta l’hijab, il velo islamico che copre, giustamente, i capelli. Cioè l’oggetto da mostrare, se si vuole pubblicizzare uno shampoo. L’ha visto anche Pezzo Grosso e ci ha inviato un commento. Vale la pena di leggerlo, e memorizzarlo, e metterlo in archivio. E magari inviarlo a quelle signore (Boldrini, Bonino, Mogherini, per non citarne che tre) che si sono sottomesse a un’usanza verso cui molte donne nei Paesi a cultura musulmana giustamente si ribellano. Perché la ritengono a buon diritto un modo di dire alle donne: siete uguali agli uomini, ma un gradino più in basso…

Riporto in modo sintetico ed in base a mia traduzione , una storia vera raccontata da un noto avvocato di Ginevra al quotidiano “La tribuna di Ginevra” il 18 maggio 2016. Su un tram di Ginevra (il n°12) questo avvocato (Christophe Piguet, presidente del collegio forense al tribunale di Ginevra) nota una donna con burqa completo (inclusi guanti alle mani), e di fronte a costei un’altra donna elegantemente vestita alla moda. Quest’ultima si avvicina alla prima e con tono dolce le dice di essere anche lei musulmana, ma di non capire le ragioni dell’abbigliamento-burqa . La donna in burka risponde che: “È il Profeta che ci chiede di vestirci così”. La seconda donna ribatte: “Il Profeta? Ma è sicura? Potrebbe citarmi il testo dove è scritto”? La donna in burka risponde : “E’ nel Corano” .L’altra donna prosegue: “ Ah, io ho studiato il Corano, ma non ricordo d’aver letto che il Profeta ci domanda di vestirci come le femmine della tribù machinchosebidule (espressione riferita, ma senza certezza di aver inteso) che vivevano in questa zona del Sahara e portavano questi vestiti ben prima della nascita del Profeta per difendersi dalle tempeste di sabbia. In più il nostro Profeta probabilmente mai ha conosciuto questa tribù. Come potrebbe aver chiesto alla donne musulmane di vestirsi con un abbigliamento bizzarro che neppure conosceva?”. La donna in burqa scocciata risponde: “Basta signora, è il Profeta che lo ha scritto ed io l’ho letto, direttamente in lingua araba…” . L’altra donna: “Ah, voi conoscete l’arabo dunque, e lo leggete e parlate?”. La risposta della donna in burqa: “Sì assolutamente!”. La donna vestita all’occidentale si mette a parlare in arabo, ma comprende che la donna in burka non intende bene e le dice, in francese: “Madame , io sono professoressa d’arabo e di civilità mulsulmana all’Università (…) e posso affermare che lei non conosce e comprende l’arabo (…). Lei dove è nata?”. Risposta: “Sono nata qui , a Ginevra”. La professoressa d’arabo ribatte: “Quindi lei porta vestiti concepiti per lottare contro le tempeste di sabbia da parte di una piccola tribù che viveva in una zona subsahariana di cui il Profeta non ha mai sentito parlare, lei dice di aver letto il Corano, ma è incapace di intendere le sfumature della lingua araba. Lei insiste a dire di aver trovato istruzioni su come vestire, ma non riesce a dirmi dove, in qual testo….”. La donna con il burka stavolta risponde spazientita : “Basta ! Lei mi sta aggredendo!” . La risposta della professoressa musulmana è la seguente: “No cara signora, è lei che ci aggredisce e offende la nostra religione grazie al vostro camuffamento e grazie alla vostra mancanza di cultura . Lei fa passare noi musulmani per imbecilli fanatici ..”.

Conclusione. Ma il velo – burqa che portano alcune donne islamiche, all’origine destinato a proteggere dalle tempeste di sabbia, ha qualcosa a che vedere con la religione islamica? O è solo mortificazione della donna?