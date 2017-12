Buon Natale! Stilum Curiae si prende una piccola pausa. Ci rivediamo – e rileggiamo – fra qualche giorno. Buon Natale! Stilum Curiae si prende una piccola pausa. Ci rivediamo – e rileggiamo – fra qualche giorno. Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni. Se volete ricevere i nuovi articoli […]

CANTO DI NATALE ALLA MISERICORDIOSA. VIA DA QUI, CATTIVA! SULLE ALI DI UNA LETTERA ANONIMA… Marco Tosatti La storia di cui vi parliamo non è allegra. E a differenza del racconto di Charles Dickens a cui ci riferiamo nel titolo gli – anzi, le – Ebenezer Scrooge della nostra storia non sembra si siano pentite per niente, anzi. Il tutto si svolge nel Nord Italia, in un monastero femminile – […]

UNA NOTIZIA FALSA SUL PATRIARCA DI VENEZIA, IL GIORNO DI NATALE E LUTERO. SMENTITA DAL PATRIARCATO. Marco Tosatti Riceviamo dal Patriarcato di Venezia, e volentieri pubblichiamo, la smentita a una notizia falsa che è circolata in queste ore su alcuni siti, e di conseguenza sui social media. Eccola: Ufficio stampa Giorno di Natale (25 dicembre): il Patriarca Moraglia, come ogni anno, presiede nella cattedrale di San Marco il solenne Pontificale (inizio ore 10.30) […]

MINACCE E SFURIATE DEL PAPA. SUPER EX DA’ IL SUO GIUDIZIO PSICOLOGICO: FURBO E INFANTILE. IN ENGLISH: THE MYTH OF THE BETRAYED REVOLUTION. Marco Tosatti Cari Stilumcurialisti, le minacce e i rimproveri del Pontefice regnante hanno toccato le corde delicate del cuore di Super Ex, come potete leggere qui sotto. A noi ha fatto impressione anche una frase del discorso alla Curia. Quella in cui nega la difesa del “Papa non informato”. Che in realtà era una difesa proprio […]

PEZZO GROSSO DOPO LE MINACCE DEL PONTEFICE REGNANTE ALLA CURIA. AHIMÈ, LA PSICOANALISTA EBREA NON È PIÙ FRA DI NOI… Marco Tosatti L’occasione era troppo ghiotta. Dopo il discorso pieno di minacce del Pontefice regnante alla Curia Romana Pezzo Grosso si è sentito sensibilizzato, e ci ha scritto. E in effetti, come abbiamo già notato ieri, non ci ricordiamo di un papa che rivolga oscure minacce a chi rifiuta di lasciarsi rieducare; né che faccia […]

LE MINACCE DI UN PAPA ALLA CURIA – UN INEDITO STORICO -, LO SCANDALO MARADIAGA E L’INASPRIRSI DEI CONTROLLI IN VATICANO. BUON NATALE. Marco Tosatti L’usuale serie di rimbrotti che il Pontefice regnante rivolge alla Curia romana quest’anno è stato scandito da una scelta di tempo – causale, o voluta, non sappiamo – particolarmente infelice. Infatti proprio mentre il sovrano vaticano parlava della “riforma in corso” e diceva: “Parlando della riforma mi viene in mente l’espressione simpatica e […]

L’ABATE FARIA RICORDA PADRE PIERO GHEDDO. E RICORDA A CHI NON VUOLE SENTIRE CHE MISSIONE È ANNUNCIARE CRISTO, NON STARE ZITTI… Marco Tosatti L’Abate Faria ricorda padre Piero Gheddo. E vuole mettere i puntini sulle “i” sull’essenziale di un elemento che è costitutivo del cristianesimo: l’annuncio della Parola di Dio. Così come fu il mandato affidato agli apostoli, l’annuncio di una Buona Novella. Correggendo anche l’idea che la testimonianza debba essere muta e silenziosa. Come piace […]

FINE VITA. VATICANO E CEI, IMPROVVISAMENTE, SEMBRANO SVEGLIARSI. ALMENO IN PARTE. ARIDATECE RUINI… Marco Tosatti E improvvisamente anche il Vaticano e qualcuno nella Cei (Uffici Affari Anche Religiosi, UAAR del Partito di Governo) hanno scoperto che la legge sul fine vita pone un problema di obiezione di coscienza. Non solo per le istituzioni Cattoliche, ma anche per i medici, se il giuramento di Ippocrate ha un qualche significato […]

MELANCONIE DI SUPER EX. UN BEL 2017, CON IL PAPA CHE CELEBRA PIÙ LUTERO DELLA MADONNA DI FATIMA. VEDIAMO NEL 2018 CHE SI INVENTA… Marco Tosatti SuperEx, ve lo ricordate: quello ex di Avvenire, ex dei movimenti per la vita e così via? Ci ha scritto per fare gli Auguri di Buone feste, a noi e alla Chiesa cattolica. E guardandosi indietro, ai dodici mesi che si stanno per compiere gli sono venute come delle melanconie. Perché, come scriveva […]