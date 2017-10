SAN PETRONIO DOMENICA, POI TARRAGONA, CATALOGNA. L’USO DELLE CHIESE COME SPAZI POLIFUNZIONALI. UN DIBATTITO.

Marco Tosatti

Mentre in Italia si discute accanitamente sulla tavolata imbandita a San Petronio, in pieno stile Sant’Egidio, per mangiare con il Pontefice, un dibattito certamente serrato, come potete vedere QUI e QUI, in Spagna si ampliava ulteriormente il concetto di chiesa come luogo poli-funzionale, stile sala comunale attrezzata o palestra multiuso.

In una parrocchia dell’arcidiocesi di Tarragona, come ci informa Infovaticana, guidata da mons. Jaime Pujol, si è avuto lo strano matrimonio d liturgia, fede e politica. In una chiesa di Villa-Rodona, a Alt Camp, mentre era in corso una liturgia in contemporanea si svolgeva il conto di conferma delle schede per il referendum (giudicato illegale dal governo centrale).

Mentre i fedeli nei banchi cantavano e pregavano durante l’ufficio si svolgeva lo scrutinio delle schede.

Il sacerdote, in paramenti liturgici, era all’altare; vicino a lui varie persone ordinavano su una tavola le schede di voto.

Non è chiaro di quale cerimonia liturgica si trattasse. Ma è indubbio che c’erano canti e preghiera e il sacerdote era vestito come se dovesse celebrare messa.

Naturalmente è un fatto che ha destato scalpore. E proteste. Jaume Clotet, Direttore generale della comunicazione del governo della Catalogna, ha commentato su Twitter: “Quelli stessi che approvavano quando la Chiesa polacca faceva fronte alla dittatura comunista adesso si irritano se si mettono le urne in una chiesa catalana. Va così”.

Insomma, avrà anche ragione, ma forse sarebbe opportuno mantenere il senso delle proporzioni….

E umilmente chi scrive fa notare che di norma nelle moschee e nelle sinagoghe , davanti al mihrab e ai santi sefarim non si fa altro che pregare. La perdita del sacro di cui tanto ci si lamenta vive anche di questi episodi.

Potete vedere un video dell’evento qui.

