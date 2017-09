PEZZO GROSSO DRIBBLA LA CORRECTIO FILIALIS E PARLA DI SOLDONI, CIOÈ DI MILONE E DELL’ULTIMA GRANA FINANZE IN VATICANO.

Marco Tosatti

Ci ha scritto Pezzo Grosso. Non ci sorprende che ci abbia scritto, e che non ci abbia parlato – almeno lui! – della Correzione Filiale rivolta al Pontefice regnante, che ha raggiunto, a quanto ci dicono, i 146 firmatari, nella speranza di incrinare il silenzio irreale che circonda le conseguenze di Amoris Laetitia.

Pezzo Grosso non si occupa tanto di teologia, quanto di politica e infatti il suo intervento di oggi si rivolge a un fatto che la Correzione ha aiutato a far passare in secondo piano. L’intervista di Libero Milone, uomo del nuovo corso economico, forzato alle dimissioni da Revisore dei Conti, e la risposta molto secca e accusatoria della Sala Stampa vaticana, e del Sostituto alla Segreteria di Stato, mons. Angelo Becciu, secondo cui Milone stava spiando alcuni personaggi della Santa Sede.

Da qualunque parte la si prenda, una brutta storia, né la prima né l’ultima, ahimè, quando Santa Sede e soldoni vengono a contatto. Che cosa ne pensa Pezzo Grosso? Leggete.

“Abbiamo notato l’enfasi e l’attenzione sulla pubblicazione della cosiddetta correzione al Papa in ragione di propagazione di eresie. Non son un esperto ed ho faticato un po’ a comprendere il linguaggio ‘teologico-canonico’ ma non ho trovato accuse di ‘eresia’ al Papa, semmai l’implorazione a rispondere ai ‘Dubia’ al fine di evitare errori che possano corrompere l’indissolubilità del matrimonio.

Invece mi son fatto l’impressione che, come spesso succede, ( accadde per Vatileaks I e Vatileaks II) si sia scelto questo argomento, ormai vetusto dopo i Dubia, per confondere l’attenzione dovuta al cosiddetto “caso Milone” riferito alle finanze vaticane, di cui so solo quello che leggo sui giornali, intervista di Milone sul Corriere inclusa.

Dopo cinque anni vediamo che la situazione di “inquietudine” sul tema finanze vaticane , cresce esponenzialmente. Non so molto, ma se potessi dare un suggerimento al Papa e soprattutto al Segretario di Stato, gli chiederei di indagare su chi presiede e gestisce l’organo di controllo delle finanze vaticane. E’ mai possibile che si licenzino direttori, presidenti , controllori dei conti e chi ha obbligo di controllare il tutto cioè l’AIF, sia sempre indenne, ignorato, come inesistente? Ma sono i vertici dell’AIF che comandano veramente? Per conto di chi? Papa Francesco, card. Parolin, vi imploriamo per il bene della Chiesa, indagate…. Indagate”.

Grazie a Pezzo Grosso he ha distolto cinque minuti la nostra attenzione dalla Correzione Filiale, e dalle petizioni popolari ad essa collegate.

