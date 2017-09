GOTTI TEDESCHI: CHI HA FIRMATO LA CORREZIONE AMA IL PAPA E LA CHIESA. I SUOI NEMICI SI NASCONDONO E ADULANO…

Perchè voglio bene alla Chiesa, voglio molto bene al Pontefice e ai sacerdoti santi e mi preoccupo delle anime. Preoccuparsi delle anime non è prerogativa di un prete, lo è anche di un laico di fede vissuta che allevando figli, facendo apostolato, ha inteso cosa è l’educazione ai valori cristiani. Ho cinque figli ed avrò nipoti, vorrei che i valori in cui credo e sui quali li ho allevati possano permaner . La “realtà” , cui sembra ispirarsi in alcuni punti AL, è troppo spesso frutto di valori non vissuti, di errori non corretti , di fede che è vacillata, permettendo così di costruire una realtà la cui interpretazione potrebbe aumentare la confusione di cosa è bene e male. In più conosco la gnosi ,come opera, cosa vuol , ecco questo dovrebbe esser oggetto di un vero dibattito .Voglio pertanto difendere la Chiesa e il Papa, come posso. Mai staccarsi dalla Chiesa, mai . Ma ho l’impressione che non rispondere ai Dubia possa esser stata una decisione strategica: i dubbi devono esserci . Da qui la filiale e devota decisione di firmare.

Cosa pensa che farà Francesco dopo la pubblicazione?

Vorrei immaginarlo come segu . Sono certo che chiamerà tutti i firmatari della correzione filial , li abbraccerà, li ringrazierà di aver avuto il coraggio di firmarla. Dirà loro che li ama e apprezz , che ha capito che i veri amici della Chiesa e del Papa sono quelli che lo hanno corretto, non quelli che lo adulano . Formerà all’istante una commissione di studio delle correzioni e annuncerà un nuovo Concilio Vaticano III ove verranno riaffermati i dogmi della dottrina cattolica e spiegati i punti chiave dei famosi Dubia dei 4 Cardinali. Così voglio immaginarlo, non che il Papa cestini la lettera.

Pensa questo aiuti tantissimi cattolici, laici e preti, che ancora non hanno capito che c’è un problema con Amoris Laetitia?

Certo , capiranno che il problema nello scontro tra Gnosi e fede cattolica è riaffermare i principi della Genesi. Capiranno che le verità di fede e i Sacramenti sono come un “domino”, se cade uno cadono tutti. In AL ben tre Sacramenti potrebbero vacillare e il Pontefice , immagino, cercasse conferma nel pensiero dei laici e ciò è avvenuto leggendo proprio le correzioni.

Temete l’incomprensione di coloro che ora ti accuseranno di essere il nemico di Papa?

I nemici del Papa son ben camuffati , stia tranquillo , non si espongono con una lettera aperta e firmata. Non temo questa incomprensione perché sono convinto che il Papa, (come ho “immaginato” possa fare nelle risposte sopra), leggerà le correzioni filiali, rifletterà, ne capirà le ragioni … Capirà che se il mondo ha esigenze che contraddicono o negano la Verità, è perch , per mancanza di fede, non si è saputa affermare la Verità, non perché la Verità sia cambiata o fosse stata mal interpretata. Per questo sto pregando dal momento della apposizione della firma, sto offrendo le mie sante messe a questa intenzione. Peraltro temerei piuttosto di esser considerato nemico della Chiesa di Cristo. Lei non ha idea di quanto io abbia intensificato le mie preghiere e sacrifici per il Papa e per la Chiesa.