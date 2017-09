IRONIA DEL DESTINO. VIA I BARBONI DAL COLONNATO DEL BERNINI, MENTRE IL PAPA ESORTA AD AVVICINARE CHI PUZZA…

Marco Tosatti

Da Infovaticana abbiamo saputo che ieri la gendarmeria del Vaticano, nelle prime ore della mattina di ieri, intorno alle, 6 ha liberato il colonnato della Basilica di San Pietro dai clochard che da mesi si erano accampati fra le colonne del Bernini.

Bisogna dire che ormai da anni le zone vicine al Vaticano sono diventate il luogo preferito dei barboni, non solo il colonnato del Bernini, ma anche i portici, i “Propilei” che segnano l’ingresso di via della Conciliazione nella piazza; e altri punti della zona circostante.

Per volontà del Pontefice era stato fatto installare nelle vicinanze un servizio di docce e bagni, e anche un servizio di barbiere dedicato ai clochard.

Ma la situazione, certamente fuori del normale per la densità della popolazione di senzatetto, ha vissuto l suo momento di rottura quando sul web è stato postato, e ha fatto il giro del mondo, un video amatoriale che mostra un clochard che defecava e urinava in pieno giorno sotto il colonnato del Bernini. Era l’ultimo episodio di una serie di eventi analoghi; e a questo bisogna aggiungere che nelle vicinanze era stato aperto un nuovo dormitorio per i senzatetto, già da due anni. A dispetto di ciò ai clochard era stata data la libertà di restare sotto il colonnato 24 ore su 24. Il nuovo dormitorio si trova a pochi passi dal Vaticano, in via dei Penitenzieri. L’ingresso è dalle 18 alle 19, alle 6.15 c’è la sveglia. Si può dormire lì per un massimo di un mese. Alle 8 la casa viene chiusa per le pulizie e la risistemazione. La capienza è di 34 uomini; la gestiscono le suore di Madre Teresa.

L’ironia del destino però ha voluto – e questo Infovaticana sottolinea con giusta ironia – che l’operazione della gendarmeria si sia svolta quasi in contemporanea con la predica del Pontefice a Santa Marta. In cui si esortava a aiutare chi è bisognoso, avvicinarsi a chi soffre, non aiutarlo “da lontano”, perché magari è sporco, “non fa la doccia, puzza”.

Come scrive schrzosamente Infovaticana, “Che la sinistra non sappia che cosa fa la destra è naturalmente un eccellente consiglio evangelico, però, mal compreso, può avere conseguenze poco vistose. È quello che è accaduto nella Città del Vaticano, in cui l’operazione per ‘ripulire’ la colonnata di piazza San Pietro da mendicanti e vagabondi ha coinciso con le parole di Sua Santità in cui si chiedeva che ci avviciniamo ai poveri ‘anche se puzzano’ Bene, la polizia si è avvicinata a loro, ma temiamo che non sia esattamenet a questo che si riferiva papa Francesco”.

