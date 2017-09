LA “GIORNATA DELLA BUSSOLA”. APPUNTAMENTO A MILANO DOMENICA 10 SETTEMBRE. PER PARLARE DI CHIESA, FAMIGLIA, SPIRITO DEL MONDO.

MÜLLER SI RIFIUTÒ DI PRESIEDERE LA COMMISSIONE SUL DIACONATO FEMMINILE. LO RIVELA UN TEOLOGO TEDESCO. Marco Tosatti Il cardinale Müeller, già prefetto della Congregazione per la Fede e licenziato dal Pontefice regnante al termine del suo primo mandato quinquennale non stimava positiva la commissione di studio sul diaconato femminile, e si è rifiutato di esserne a capo. Per questo incarico è stato scelto invece il gesuita Ladaria, segretario della Congregazione […]

OPUS DEI. MA IN CILE, A LAS CONDES, SI PRONUNCIA OPUS GAY. IL SINDACO LAVÌN ALZA BANDIERA ARCOBALENO. Marco Tosatti Infovaticana, il grande sito di informazione ispanofono, ha una notizia che vi riportiamo brevemente, perché ci sembra interessante di un clima sempre più assillante, nell’assenza di richiami da parte delle autorità e di troppi pastori alla dottrina – fino ad ora non smentita – della Chiesa. La notizia viene dal Cile. Joaquin Lavìn […]

USA: SCUOLA CATTOLICA RIMUOVE LE STATUE RELIGIOSE – MADONNA E BAMBINO INCLUSI – PER ESSERE PIÙ “INCLUSIVA”. Marco Tosatti Una scuola cattolica negli Stati Uniti ha deciso di rimuovere tutte le statue religiose, e anche icone e immagini di minor grandezza, così da diventare più inclusiva. Naturalmente un gesto del genere ha provocato reazioni da parte di alcuni genitori cattolici. Gli oggetti rimossi sono stati messi in un deposito. La notizia è […]

LA CASA DEI GIOVANI EROI. UN LIBRO DI ANTONIO SOCCI. LA BATTAGLIA DI CATERINA, DELLA SUA FAMIGLIA E DEI SUOI AMICI. Marco Tosatti Oggi chi scrive vorrebbe parlarvi brevemente di un libro che ha letto tutto d’un fiato: La casa dei giovani eroi, di Antonio Socci, edito da Rizzoli. Giustamente il sottotitolo è “Storia di Caterina e altri guerrieri”. Che sono quelli, come lei, che lottano. Contro un corpo che li ha imprigionati. Caterina è la […]

VALDESI, SÌ ALLE UNIONI OMOSESSUALI IN CHIESA. MA C’È CHI ACCUSA DI RINNEGARE LA BIBBIA. Marco Tosatti Il Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi ha approvato ieri sera, a maggioranza, alla fine di un dibattito che viene definito “lungo e articolato” un documento, dal titolo “Famiglie, matrimonio, coppie, genitorialità”. Con esso si introduce nella Chiesa valdese la benedizione liturgica per le coppie “civilmente unite” che ne facciano richiesta. Il comunicato […]

LA FEDE NEL TEMPO DEI CONIGLI. E DELLA VOLPE, DELLE DONNOLE, DEI FURETTI E DEI TOPI. UN LIBRO. Marco Tosatti La fede cattolica nel tempo dei conigli, ma anche della Volpe, delle Donnole, dei Furetti e dei Topi….Chi scrive oggi vuole parlarvi – brevemente, perché le recensioni lunghe sono noiose; e soprattutto danneggiano il libro, dando a chi le legge l’impressione di averlo già scoperto ed esplorato – di un’opera appena uscita, scritta […]

PEZZO GROSSO E IL DOCUMENTO SUI MIGRANTI. NOTA DIVISIONI AI VERTICI DELLA CHIESA. E TEME UN BACKLASH A LIVELLO EUROPEO… Marco Tosatti Il documento del Papa sulla Giornata dei Migranti 2018 ha colpito molto Pezzo Grosso, ma non solo. Era in Francia per lavoro, ne ha discusso, come vedrete, con altri Pezzi Grossi come lui e insieme hanno stilato qualche riflessione… “Caro Tosatti, quando ho letto il suo Stilum Curiae sul messaggio del Papa per […]

IL PAPA: PRIMA LA SICUREZZA DEI MIGRANTI, POI QUELLA NAZIONALE. SÌ ALLO IUS SOLI. NO AI REQUISITI DI LINGUA. Marco Tosatti Il Vaticano ha reso noto il messaggio firmato dal Pontefice per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata il 14 gennaio del 2018. Vi invito a leggere il testo integrale del messaggio, che pubblico qui sotto. Non so chi sia il/i monsignore/i che l’hanno aiutato nella stesura del testo, […]

BRANDMÜLLER: FORSE SAREBBE OPPORTUNA UNA NUOVA PROFESSIONE DI FEDE DA PARTE DEL PONTEFICE… MARCO TOSATTI È necessario che il Papa faccia una professione di fede, come si usava nei tempi antichi? Il card. Brandmüller fa capire che sarebbe opportuno. Il cardinale Walter Brandmūller, già presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, uno dei quattro porporati che hanno firmato i “Dubia” rivolti al Pontefice, in un lungo articolo di […]