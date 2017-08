USA: SCUOLA CATTOLICA RIMUOVE LE STATUE RELIGIOSE – MADONNA E BAMBINO INCLUSI – PER ESSERE PIÙ “INCLUSIVA”.

Marco Tosatti

Una scuola cattolica negli Stati Uniti ha deciso di rimuovere tutte le statue religiose, e anche icone e immagini di minor grandezza, così da diventare più inclusiva. Naturalmente un gesto del genere ha provocato reazioni da parte di alcuni genitori cattolici. Gli oggetti rimossi sono stati messi in un deposito. La notizia è stata data dal Marin Independent Journal. La scuola interessata è un istituto domenicano, intitolato a San Domenico.

Shannon Fitzpatrick ha scritto una mail al Comitato direttivo della scuola: “Articolare un fondamento inclusivo – ha scritto – appare con il significato di lasciar cadere oltre 167 anni di tradizione di San Domenico come scuola cattolica e di avere paura, e di vergognarsi di celebrare il proprio patrimonio e ciò in cui si crede”, ha scritto Fitzpatrick, il cui figlio, di otto anni, frequenta l’istituto.

E ha aggiunto: “In questo periodo la parola ‘Cattolica’ è stato rimosso dalla dichiarazione di missione, sacramenti sono stati tolti dal curriculum, il curriculum scolastico inferiore è stato modificato in ‘religioni del mondo’, il logo e i colori sono stati cambiati per essere ‘meno cattolici’ e l’uniforme è stata modificata per essere meno cattolico”. E ha concluso: “ci sono altre famiglie che hanno le stesse preoccupazioni che faccio. Molti genitori sentono che se la scuola si stava dirigendo in una direzione diversa la comunità di San Domenico avrebbe dovuto essere avvisata prima della firma di iscrizione per l’anno successivo.” Cheryl Newell, che ha quattro figli che hanno frequentato San Domenico, ha detto, “io sono estremamente delusa nella scuola e nella direzione che stanno prendendo. Non è una cosa nuova, che stiano intenzionalmente erodendo loro eredità cattolica. Stanno cercando di essere qualcosa per tutti e che non accontentano nessuno”.

Kim Pipki, la cui figlia ha lasciato San Domenico due anni fa, dopo la promozione dalla terza media, ha detto alcune delle statue sono state importanti anche per le famiglie che non sono cattoliche. “La statua principale, quella che ha indignato tutti, era quella di Maria con il Bambino Gesù”, ha detto Pipki. “Era al centro del cortile della scuola primaria”. Pipki ha raccontato che la scuola aveva una cerimonia nella quale i bambini ponevano una corona sulla statua di Maria. “Era meno parlare di Dio, e più trasmettere alcune tradizione. La gente è rimasta choccata che la statua sia stata messa in deposito”.

Amy Skewes-Cox, che dirige il Consiglio dei fiduciari della scuola di San ha detto che la delocalizzazione e la rimozione di parte delle 180 icone religiose della scuola era “completamente in conformità” con il nuovo piano strategico di San Domenico, approvato all’unanimità dal Consiglio dei fiduciari e dalle Suore domenicane di San Rafael lo scorso anno. Ha detto che almeno 18 icone rimangono, tra cui una statua di s. Domenico al centro del campus.

Suor Maureen McInerney, Priora generale delle suore domenicane di San Rafael, ha detto di non aver visitato il campus e di non voler entrare nei dettagli. “San Domenico è una scuola cattolica; accoglie anche persone di tutte le fedi” ha detto. “Sta facendo uno sforzo per essere inclusiva di tutte le fedi”.

Un obiettivo dichiarato del piano strategico è quello di “rafforzare l’identità di San Domenico come independent school” e articolare chiaramente il suo “fondamento spirituale inclusivo”.

San Domenico è stata fondata dalle Suore Domenicane nel 1850 come una scuola indipendente, cattolica — che significa che non è di proprietà o gestito da una parrocchia o un ordine religioso. “San Domenico è una scuola cattolica e una scuola indipendente,” ha detto la preside Cecily Stock, “ma stavamo scoprendo dopo aver fatto qualche ricerca che nell’opinione pubblica più ampia eravamo conosciuti come una scuola cattolica e non come una scuola indipendente. Vogliamo fare in modo che le potenziali famiglie siano consapevoli del fatto che siamo una scuola indipendente”.

Di 660 studenti che frequentano la scuola di K-12, 121 sono residenti e 98 di questi vengono da British Columbia, Beijing, Shanghai, Hong Kong, Messico, Corea, Thailandia e Vietnam. Gli studenti che frequentano San Domenico provengono da una varietà di sfondi religiosi oltre al cristianesimo: ebraismo, buddismo, induismo e islam.

Skewes-Cox ha detto, “Se camminate sul campus e la prima cosa che incontrare sono tre o quattro statue di San Domenico o San Francesco, questo potrebbe essere alienante per chi èdi un’ altra religione, e non abbiamo voluto aumentare quella sensazione.”

Stock ha detto che i genitori di alcuni possibili nuovi studenti che hanno visitato il campus hanno espresso preoccupazione per questo.

Nella sua e-mail alla scuola, Fitzpatrick ha scritto che ha cominciato a preoccuparsi quando sono stati aboliti l’insegnamento che portava alla prima confessione e alla prima comunione. Stock ha detto che due anni fa la scuola ha iniziato ad offrire il Catechismo nel dopo scuola e poi l’anno scorso è stato abbandonato”. Stock ha detto, “negli ultimi anni abbiamo avuto un minor numero di studenti cattolici come parte della Comunità e un numero maggiore di studenti di varie tradizioni di fede. Al momento circa l’80 per cento delle nostre famiglie non si identificano come cattoliche”.

Invece di fare lezione agli studenti in teologia cattolica, San Domenico offre agli studenti informazioni in filosofia e religioni del mondo. “Si tratta di responsabilizzare ogni studente e dare loro le informazioni in modo da poter scoprire il proprio scopo, la propria verità,” ha detto Stock. “Crediamo che il modo migliore per capire la propria fede sia imparare riguardo alle fedi altrui.”

Mirza Khan, direttore della scuola di filosofia, etica e religioni del mondo, ha detto, “la filosofia di insegnamento domenica non è insegnare che c’è solo una verità. È favorire la conversazione intenzionalmente invitare i partecipanti che hanno prospettive diverse in un processo molto aperto di indagine filosofica e spirituale. Che è stata una lunga parte della tradizione domenicana.”

Khan, il cui padre e nonno erano maestri Sufi in India, ha ricevuto un grado di bachelor in religioni comparate al Bard College. Prima di diventare un insegnante presso San Domenico circa 10 anni fa, ha lavorato come assistente di ricerca di un professore all’Università ebraica di Gerusalemme.

È tutto molto bello e istruttivo. Ma perché continuare a chiamarsi “cattolici” se sembra una parola imbarazzante, di cui vergognarsi?

