IL PATRIARCA SIRO YOUNAN: I LEADER OCCIDENTALI CI HANNO TRADITO, SOTTOMESSI AL POLITICALLY CORRECT.

L’occidente non solo non ha fatto abbastanza per proteggere i cristiani in Medio Oriente, ma li ha traditi. Questo ha detto il Patriarca Siro cattolici Ignace Joseph Younan III in un’intervista al Southern Cross, giornale della diocesi di San Diego, California.

“Posso dirvi che non solo siamo stati abbandonati dai Paesi occidentali, ma anche che siamo stati traditi”. Le minoranze cristiane in Siria e in Iraq sono “formate da gente pacifica, che ha lavorato onestamente per il benessere dei loro Paesi”. Ma dal momento che questi cristiani non sono ricchi di petrolio, e non costituiscono una minaccia terroristica per l’Occidente, sono stati ignorati e “abbandonati al loro destino”.

Younan ha definito “una menzogna” la pretesa, fatta dai governi occidentali e dai media mainstream che esista una “fazione moderata” fra le forze anti-governo. In Iraq continua il caos, ha detto, dopo l’invasione voluta dagli Usa nel 2003 e più di 140mila cristiani, un trzo dei quali sono cattolici siri, hanno lasciato il Paese. “Una reale tragedia” che mette a rischio l’esistenza della comunità cristiana della regione. “Noi cristiani in Medio Oriente siamo le comunità indigene dei nostri Paesi”, nella regione dove il cristianesimo è nato. “Siamo stati lì per millenni e siamo sempre stati perseguitati. E ora è in gioco la nostra sopravvivenza stessa”.

Il patriarca ha lamentato che i leader europei si siano sottomessi a quello che chiama “l’assecondamento” e “all’uso del linguaggio politically correct” quando si parla di Medio Oriente. “Posso dirvi che non solo siamo stati abbandonati dal Paesi occidentali, ma che addirittura siamo stati traditi”, ha ripetuto.

