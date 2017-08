LETTERA A UNA RAGAZZA IN TURCHIA. TRE STORIE DI DONNE DAL GENOCIDIO DEGLI ARMENI. ANTONIA ARSLAN.

Marco Tosatti

Abbiamo letto “Lettera a una ragazza in Turchia”, di Antonia Arslan, e ve lo consigliamo caldamente. È un libro piccolo: 141 pagine, dense di una scrittura sapiente e che sa toccare molte corde diverse. Sono tre storie di armeni di quella che adesso è la Turchia, e che allora era una parte dell’impero ottomano. E Antonia si rivolge a un’immaginaria ragazza di oggi: “Tu ci sei nata e ci stai adesso, in quel magnifico Paese dove i miei antenati per millenni hanno vissuto, combattuto, creato regni e chiese di cristallo, discordie fratricide, insanabili. Da dove noi siamo stati cacciati per sempre”.

Per chi, e forse ce ne sono ancora, sa poco o nulla del Genocidio armeno, il Metz Yeghèrn, il Grande male, il primo genocidio del secolo dei genocidi, questo libro può essere un primo contatto con quell’orrore, il cui know how è stato poi usato dai nazisti nella Shoah.

Non è solo Storia, è Cronaca: “Quello che tu puoi vedere…è un Paese vuoto, dove sta da cent’anni una gente recente che ha sostituito gli antichi abitanti, e non vuole sapere nulla di quel passato, né di quei sofferenti fantasmi”.

Nel 1915 il governo turco dell’epoca lanciava il piano di sterminio della minoranza armena, la più grande comunità cristiana a oriente di Venezia. Gli storici valutano fra il milione e il milione e mezzo gli armeni, uomini, donne e bambini, massacrati in tutti i modi in cui l’ingegno umano può diabolicamente esercitarsi. “È possibile, mia cara, è perfino probabile, che tu sia non solo turca, che il sogno che vi viene inculcato fin dal giardino d’infanzia di una purezza di sangue che vi rende eredi diretti dei conquistatori venuti dalle steppe sia un vano artificio retorico. Molto vi siete mescolati col sangue dei conquistati. Il numero delle bambine giovani donne armene che vennero rapite e inserite in famiglie turche, togliendo loro nome, identità, religione, alfabeto e scrittura, costumi e contatti con altri sopravvissuti è rimasto ignoto per più di ottant’anni”. Ora stanno uscendo, piano piano, le storie e le persone, e i nipoti rivendicano un’identità cancellata nel sangue, e negata, in maniera attiva dal governo di Ankara; negata come l’esistenza stessa del genocidio, “dalla ferrea cupola ufficiale della menzogna di Stato”.

Il libro accenna al futuro, e dice: “I superstiti di un tempo avevano più speranza: l’orrore indicibile c’era stato, ma era dietro di loro, nel passato, non da qualche parte in un futuro possibile”. Come invece accade a noi “pervasi da oscure premonizioni, anche se con mille esorcismi tentiamo di ignorarle, di sistemarle in angoli bui e chiusi della nostra testa”.

Il libro si compone di tre storie, di donne (e di uomini) armeni, travolte nel gorgo del genocidio. Una di esse, Heranush, riuscirà a salvarsi, ad arrivare in America, a creare una famiglia, e a diventare una grande imprenditrice. Nel calvario dall’Anatolia verso l’oceano c’è una tappa a Parigi, un giorno solo. Le altre profughe del gruppo la convincono ad andare a vedere la torre Eiffel. Heranush ha tredici anni, è una bimba affamata, con pochi soldi in tasca, che le devono bastare per chissà quanto. Entrano in un grande magazzino. “E lì la bimba affamata che è in lei si innamora di un cappellino, che diventa per lei ‘Il Cappello’ e rappresenta, più che la realizzazione di un sogno, la felicità di poterselo comprare”. In realtà non potrebbe, Heranush, comprarselo: ma racconta, molti anni dopo: “Io sono una povera rifugiata che ha conosciuto ben pochi giorni della sua vita senza fame o paura, ma possiedo un cappello di Parigi, e lo amerò per sempre”. Il Cappello giunse in America, con Heranush. Ma il resto della storia lo trovate nel libro. Di Heranush e del suo cappellino ci siamo innamorati.

