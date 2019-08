BENEDETTO RISPONDE AI CRITICI SUGLI ABUSI: LA PAROLA “DIO” NON APPARE…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post-lampo per cui ringraziamo ACi-Stampa, per dare consorella risposta di Benedetto XVI ad alcune critiche mosse al suo memorandum sugli abusi sessuali nella chiesa; il documento che Joseph Ratzinger aveva preparato come contributo personale al vertice sugli abusi che si è svolto a Roma nel febbraio scorso, e che non è stato distribuito, probabilmente per decisione del Pontefice regnante, ai vescovi presenti all’incontro. Ecco che cosa scrive Benedetto, in poche righe rilanciate ds Perder Korrespondenz.

“Per quanto posso vedere, nella maggior parte delle reazioni al mio contributo, Dio non appare affatto, e perciò non viene affrontato proprio quello che volevo sottolineare come il punto chiave della questione”. Benedetto XVI faceva riferimento in particolare a un articolo apparso su Herder Korrespondenz:

“Il contributo della Signora Aschmann (“La vera sofferenza cattolica al 1968, HK, luglio 2019, 44-47), nonostante la sua unilateralità- si legge nel numero di settembre della rivista- può ispirare ulteriori riflessioni, ma come risposta alla mia pubblicazione sul Clergy Paper on the Abuse Crisis (No. 4/2019, 75-81) tuttavia è insufficiente e tipico del deficit generale nella ricezione del mio testo. Mi sembra che nelle quattro pagine dell’articolo della Signora Aschmann non appaia la parola Dio, che ho posto al centro della questione. Ho scritto, “Un mondo senza Dio può essere solo un mondo senza significato” (78). “La società occidentale è una società in cui Dio è assente dal pubblico e non ha altro da dire. Ed è per questo che è una società in cui la misura dell’umanità si perde sempre più “(79). Per quanto posso vedere, nella maggior parte delle reazioni al mio contributo, Dio non appare affatto, e perciò non viene affrontato proprio quello che volevo sottolineare come il punto chiave della questione. Il fatto che il contributo di Aschmann trascuri il passaggio centrale della mia argomentazione proprio come la maggior parte delle reazioni di cui sono venuto a conoscenza mi mostra la gravità di una situazione in cui la parola Dio sembra spesso emarginata nella teologia”.

Poche parole, come vedete, ma pesanti come macigni, e piene di implicazioni. Chi ha orecchie per intendere…

