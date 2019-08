RVC DALL’UNGHERIA. UN VESCOVO SENZA VALORI CONSEGNÒ PECS AI TURCHI. MEDITATE…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia (RV in breve) sta compiendo un viaggio nei Paesi dell’Est europeo e come ha già fatto qualche giorno fa vuole condividere con noi le sue riflessioni. Questa mi pare, ahimè particolarmente adatta ai tempi che viviamo; nella Chiesa, ma purtroppo non solo nella Chiesa. Ringraziamo RVC per dedicarci un po’ del suo tempo e dei suoi pensieri anche in un momento che dovrebbe essere solo di riposo e svago.

Ο

Caro Tosatti, vorrei proporre una seconda riflessione nata nel mio viaggio in Ungheria, utile per considerazioni preziose ai suoi lettori (almeno lo spero).

Pecs è una bella città dell’Ungheria, piena di storia.Intorno agli anni 1460-70 il vescovo Janus Pannonius, che si occupava più dei bisogni materiali e dell’ambiente, piuttosto che dell’eternità, insegnava ai fedeli cattolici a pensare alla realtà, Hic et Nunc.

Fu così che formò un popolo che relativizzò fede e valori. Così quando furono invasi dai turchi soccombettero, furono cacciati e le loro chiese trasformate in moschee.

Fu un altro vescovo, Gyorgy Klimò, ma solo 150 anni dopo, a risvegliare la fede e a richiamare i valori del popolo magiaro per far riconquistare Pecs, grazie a un valente condottiero.

Così ne fece rinascere anche la vita, sviluppo e cultura. Pecs ebbe nel XVIII secolo una delle più ricche biblioteche dell’epoca.

Si rifletta. L’Autorità morale influenza sempre le azioni umane, nel bene e nel male, confondendo o insegnando.

Ben dovrebbe sapere che la chiesa è maestra prima che consolatrice.

Ma la chiesa è esperta di umanità e di aldilà, non di capitalismo, ambientalismo, politica, ecc.

Se si cimenta in questi campi non può che sbagliare, dare cattivi consigli, non conoscendo le cause dei problemi, né conseguentemente le soluzioni. E così fallire.

Apparentemente oggi detta Autorità vuole apparire solo banalmente consolatrice (misericordiosa) e sembrerebbe non voler più insegnare, ma addirittura vorrebbe (dice) imparare dalla realtà.

Si direbbe che desideri ispirarsi a quel vescovo di Pecs, Pannonius (almeno secondo quello che ho sentito raccontare di lui), che ha concorso a preparare il crollo di una civiltà. Vero Tosatti?

Ο

