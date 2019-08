FARIA: CONTE, IL ROSARIO, E L’IPOCRISIA DEI LAUDATORES DI PAOLO VI. CHE ELOGIAVA LA DC…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’abate Faria per caso ieri era davanti alla televisione, nel luogo di riposo in cui è ospite in questi giorni, e ha assistito alla sceneggiata grillina dell’ex Presidente del Consiglio. Poi gli hanno raccontato dei gongolii dei vari Spadaro & C. per le parole di Conte sulla religione…gli è saltata la mosca al naso e ci ha scritto. A me sembra totalmente condivisibile, per sottolineare una volta di più l’ipocrisia congenita di un certo ceto clericale dominante. Buona lettura.

Ho seguito l’intemerata del presidente del consiglio uscente Giuseppe Conte contro Matteo Salvini, specie la parte sull’accostamento di simboli religiosi con simboli politici. Questo ha causato l’approvazione unanime di tutto quel mondo che passeggia dalle parti di Civiltà Cattolica, un mondo che naturalmente si raccomanda die ac nocte a san Paolo VI.

Santo a cui bisognerebbe fare qualche domanda sull’accostamento di simboli religiosi a simboli politici, perché le risposte sarebbero quanto mai interessanti.

Infatti possiamo ricordare che la Chiesa era “pappa e ciccia” proprio con un partito politico che si chiamava DEMOCRAZIA CRISTIANA e che la croce la portava nel simbolo!

Ora, avete mai sentito Paolo VI aver qualcosa da ridire su questo? All’ufficio politico dell’unione Europea dei Democratici Cristiani, nel 1973, diceva: “Non occorre che lo sottolinei, la Chiesa cattolica non è legata ad alcun sistema o ad alcun partito politico. Sul terreno loro proprio la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti l’una dall’altra e autonome. Ma le due comunità sono a diverso titolo al servizio degli stessi uomini. E la Chiesa tiene in grande considerazione e stima l’attività di quanti si consacrano al bene della cosa pubblica ed assolvono ai carichi per il servizio di tutti. Esorta anzi i cattolici competenti a prendere coscienziosamente parte a questo servizio; e riconosce il concorso positivo che possono apportare ed anche il ruolo che tutti i cristiani sono chiamati ad avere nel campo politico. L’attività che voi dispiegate all’interno di formazioni politiche si colloca in una prospettiva di umanesimo cristiano; e – come affermano i vostri Statuti – deve trovare la sua sorgente di ispirazione e la sua guida nella vostra competenza in materia politica, economica, amministrativa e sociale; e nel giudizio morale della vostra coscienza. Per parte sua la Chiesa, se non deve dare garanzie su questi programmi o suggerire la adozione di tali mezzi tecnici, mette al servizio dei cittadini e degli uomini politici, davanti alla loro coscienza un certo numero di criteri che essa giudica indispensabili per la realizzazione di una politica giusta, feconda e durevole, favorendo il pieno sviluppo delle persone e delle comunità”.

Insomma, dove Paolo VI afferma che il cattolico deve nascondere la sua appartenenza? Ma diranno che Matteo Salvini usa la religione per prendere voti.

E perché non si diceva dei democristiani, quando tutti ben sappiamo la profonda ingerenza che la DC permetteva alla Chiesa nella politica italiana?

Quando Umberto Bossi paganeggiava e se la prendeva con i vescovoni alla Chiesa non andava bene, se ora si usano simboli cattolici non va bene.

E se il rosario lo avesse usato Zingaretti qualcuno avrebbe fiatato?

E poi non è che la Chiesa abbia il monopolio sul modo in cui le persone esprimono la propria religiosità.

Nelle chiese permettono di tutto in nome della “libertà”, e, fatalità se la prendono con qualcuno che gli rompe le uova nel paniere sui soliti temi della narrativa dominante terzomondista/migratoria/ecologista.

A me sembra che sia la Chiesa, o una parte di essa, che usa i simboli religiosi per lanciare messaggi politici.

Abate Faria

