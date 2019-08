DEL POZZO E LA GUERRA A GPII. LA CHIESA SIA SEGNO DI CONTRADDIZIONE

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Luca Del Pozzo ci ha inviato una sua riflessione su quanto sta accadendo in campo di Famiglia, Vita e valori non negoziabili e in particolare sull’epurazione in corso all’Istituto Giovanni Paolo II. Mi sembra condivisibile; e l’augurio è che abbia ragione…

Ω

Quasi 1.700 firmatari, tra studenti attuali, ospiti, ex studenti e persone che semplicemente che hanno voluto dimostrare con un gesto concreto il loro supporto all’iniziativa (ben 910). Questi i numeri, aggiornati a due giorni fa, dell’appello/lettera che il 25 luglio scorso gli studenti del pontificio istituto teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia hanno indirizzato ai vertici dello stesso chiedendo chiarimenti a valle dell’approvazione degli statuti e dell’ordinamento degli studi che hanno di fatto pesantemente modificato la fisionomia di quello che nelle intenzioni del santo papa polacco doveva essere un centro di eccellenza per supportare con solide basi teologiche (e non solo) la promozione e la difesa del bene più prezioso della chiesa e della società: la famiglia (ovviamente nell’accezione, normativa per la chiesa di ogni tempo, di tale istituto cristallizzata nel Catechismo della Chiesa Cattolica ai numeri 2201 e seguenti).

Cifre che stanno lì a dimostrare come nonostante il silenzio tombale del Giornalista Collettivo – con la lodevolissima eccezione di una sparuta pattuglia di testate, siti e blog, tra cui Stilum Curiae – e alcune ricostruzioni giornalistiche che, forse involontariamente (o forse no), hanno avuto quanto meno il merito di dire le cose come stanno circa i reali motivi dell’allontanamento di alcuni valenti e stimati docenti (motivi non solo in sè alquanto discutibili e debolucci, ma soprattutto che la dicono lunga sulla crisi in atto nella chiesa dove evidentemente c’è chi ritiene che duemila anni di ininterrotta tradizione si possano, e in talune circostanze si debbano, rivedere, come se le circostanze fossero più importanti della verità); nonostante tutto questo dicevamo, la partita è tutt’altro che chiusa.

E anzi, tutto fa pensare che si sia solo agli inizi. Evidentemente sono stati fatti i conti senza l’oste; cioè, appunto, gli studenti, e quanti si sono schierati con loro in questa che è una battaglia che va ben al di là di una banale divergenza di vedute su una riorganizzazione. Non per nulla proprio gli studenti hanno indetto una Novena di preghiera per proteggere l’istituto. La posta in gioco era, è troppa alta. A riprova, il fatto che il 2 agosto scorso sono scesi in campo anche i professori , con una lettera sottoscritta da svariati ed eminenti docenti, resa pubblica il 16 agosto.

Tanto più su temi di fondamentale importanza come il matrimonio e la famiglia, per fronteggiare un laicismo sempre più virulento che ultimamente ha trovato un potente alleato nella devastante ideologia gender (che però a quanto pare in certi ambienti sedicenti cattolici viene anch’essa riconosciuta come meritevole di comprensione, approfondimento e l’immancabile dialogo, il che è tutto dire) non servono pannicelli caldi ne’ tanto meno posizioni teologiche, dottrinali o pastorali che possano generare ambiguità o confusione.

Oggi più mai c’è bisogno di una chiesa che sappia corrispondere alla sua vocazione, cioè essere segno di contraddizione nel mondo, perché di una chiesa che alle persone anziché chiamarle a conversione va loro così incontro, ma così incontro che alla fine da’ loro ragione, il mondo non sa che farsene. Tanto meno i cattolici. Tant’è vero che le chiese sono sempre più vuote. Ma essere segno di contraddizione significa, innanzitutto, annunciare la Verità, senza senza se e senza ma, fedelmente al detto evangelico: “Il vostro parlare sia si’, si’, no, no; il di più viene dal maligno”. Al mondo il Vangelo risulta ostico, duro, irraggiungibile? Spiacenti ma anche se potrà suonare poco misericordioso (avendo però a mente che la misericordia – diceva S. Faustina Kowalska – è la penultima parola di Dio, l’ultima sarà la giustizia), il problema è suo. Libero di rivolgersi altrove. Anche tanti di quelli che erano al seguito di Gesù se ne andarono scandalizzati, ma non risulta che Gesù gli sia corso dietro. Il punto è molto semplice: se è vero che Cristo è morto per tutti, è altrettanto vero che il Vangelo non è per tutti. È ancora Gesù a ricordarcelo: “molti sono i chiamati, pochi gli eletti”. Così funziona il cristianesimo. O non funziona. Se fino ad oggi l’istituto Giovanni Paolo II ha saputo attrarre migliaia di studenti in e da tutto il mondo, il motivo è stato proprio nella bellezza di un cursus studiorum esigente, alto, che puntava all’essenza e al cuore dei problemi. Forse poco attento alla realtà storica e concreta? A parte il fatto che simile accusa è semplicemente infondata, ma quand’anche lo fosse stato? Dov’è il problema? Bien penser pur bien agir, diceva un tale Pascal. Per agire bene (pastorale) devi prima pensare bene (dottrina).

Altrimenti rischi di andare fuori strada. E quando il sale perde il suo sapore, non serve più a niente.

Ω

