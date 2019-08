RVC IN POLONIA E UNGHERIA. DOVE AMANO LA PATRIA, E CHIEDONO: MA PERCHÉ IL PAPA…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, sono stato via dall’Italia qualche giorno per andare a vedere un parente stretto che lavora nel Caucaso, e oggi sono tornato a Roma. Dove mi aspettava – ero senza computer, e ho moderato e pubblicato grazie allo smartphone – una riflessione di Romana Vulneratus Curia (come ben sapete, RVC per amici nemici e troll vari). Mi ha colpito molto, perché tornando ho trovato il Paese sull’orlo di un…non so come definirlo; quello che sta accadendo politicamente, intendo. Un partito che ha ottenuto voti demonizzandone un altro e giurandogli odio eterno e disprezzo imperituro sta per allearsi proprio con questo partito, che ancora due settimane fa definiva marmaglia se non peggio i votanti di quello stesso partito con cui adesso sta per cercare di formare un governo, così da poter finalmente continuare a fregare questo povero Paese, facendolo governare in realtà dall’estero. E poi parlavano male della Prima Repubblica. Direi che è il momento di riformare le Società dei Carbonari, no? Ma leggiamo RVC.

Buongiorno caro Tosatti. In questi giorni ho visitato alcuni paesi dell’est Europa. In specifico Polonia e Ungheria. Credo di aver capito la loro forza, qualche ragione del loro timore di far parte di questa Europa e la diffidenza verso l’attuale pontificato.

Questi cittadini europei sono anzitutto patrioti e temono di esser indicati quali “sovranisti” biechi ed egoisti, ma egoisti per cosa? si chiedono.

Sono andato a Wadovice, città natale di San Giovanni Paolo II. Nel museo ricavato dalla sua casa natale c’è una galleria con tutti i mucchietti di terra che lui ha baciato visitando le varie nazioni nei suoi viaggi apostolici (non solo diplomatici o politici). Baciando la terra (probabilmente dicendo in silenzio “serviam”, cioè ti servirò, voglio servirti mio Dio ) insegnava ad amare ogni patria del suo prossimo, perché amava il suo prossimo, e lo amava perché figlio di Dio, valorizzato dalla fede e dall’amore per la sua patria che lo ha, a sua volta valorizzato, così come la famiglia che lo ha allevato e formato. ( non possiamo essere figli innaturali di una utopia, di un sogno sinarchico).

Mi commentava un vecchio intellettuale polacco: “come si può amare l’ Europa se non perché questo amore accresce l’amore per gli europei? Ma come si può riuscirci se prima non si è appreso ad amare la propria patria? È perché si ama prima di tutto il Creatore, che poi si ama la propria famiglia, che poi ancora si ama la propria patria, l’Europa, il mondo intero. Non si può imporre l’amore, si può insegnre ad amare”. Ma, mi commentava ancora sconsolato,”il nostro pontefice sembra insegni il contrario quando ignora la famiglia, la patria, quando disprezza la difesa della cultura e dell’identità, definendola sovranismo che, dice, divide, isola, crea conflitti. Ma dove è vissuto? Quando disprezza partiti politici che difendono i valori e sostiene partiti che li disprezzano e li attaccano? Ma lo sa cosa è stato il comunismo che voleva imporre “valori” comuni (comunisti )? Lo sa come è stato sconfitto? Con l’amore patrio. Pieno di fede cattolica !!!”

Questo è avvenuto in Polonia.

Poi son sceso in Ungheria. In ogni paese, su ogni casa, su ogni monumento sventola la bandiera ungherese, che come sapete è quella italiana, ma con le strisce orizzontali anziché verticali.

Ed a me è venuto da piangere, mi creda Tosatti. Tra poco dovrò tornare nella mia amata patria, dove sarò costretto a riconoscere lo scempio di valori morali, culturali, politici, economici, realizzati negli ultimi 50 anni dall’ inizio del Nuovo ordine Mondiale di Kissinger, ma reso possibile dalle conclusioni del Vaticano II. Da 15 anni, dalla scomparsa del grande e santo papa polacco, nonché da 7 anni dalla rinuncia del papa bavarese, e dall’inizio dell’epoca storica di imposizione di un’Europa laico-luterana, promossa o sostenuta proprio dalla chiesa cattolica apostolica romana.

Sa Tosatti, a volte mi viene da rimproverare Santa Caterina da Siena per aver riportato il papato da Avignone a Roma… Ma mi viene da rimproverare, in modo diverso, con sospetto, anche Napoleone, che non se lo è tenuto in Francia, rimandandolo a Roma nel 1814, con Pio VII. Vuoi vedere che è stata una mossa strategica..?

