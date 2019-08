SUOR GERTRUDE, L’ATTO DI DOLORE E I SUSSURRI DA SANTA MARTA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e affezionatissimi e appiccicosissimi troll, mi ha scritto Suor Gertrude, per partecipare qualche sussurro che una sua consorella avrebbe sentito in una recente visita a Roma. Così come l’ho ricevuta ve la giro, non escludendo nessuna delle ipotesi: a) che suor Gertrude voglia un po’ divertirsi seminando notizie verosimili, ma forse non ancora vere; b) che la consorella in gita ai Palazzi abbia capito male, capito troppo, capito giusto ma…c) che la consorella abba voluto spaventare suor Gertrude, sapendo quanto questa benedettina, allieva di Anna Maria Canopi, sia suscettibile su certi temi; d) che sia tutto vero. Buona lettura.

Θ

Buongiorno, caro dottor Tosatti. Ieri una sorella in visita alla clausura ci ha detto che a Santa Marta si sussurra di una possibile variazione dell’atto di dolore. Sempre la sorella visitatrice ci ha riferito di una versione che più o meno suonerebbe così (non ho potuto prendere appunti, pertanto vado a memoria):

“Mi pento con tutto il cuore di essermi pentito di aver peccato, perché peccare può esser un atto di umiltà, mentre pensare di riuscire a non peccare e’ atto di orgoglio. Riconosco pertanto che il peccato è perdonato grazie solo ai meriti del Figlio che ci salva senza nostro merito. Inoltre sarebbe una offesa fatta a Voi , avendo fede in Voi, pensare di potervi offendere con le nostre povere azioni, tranne che si riferiscano al non rispetto dell’ambiente, la non cura degli immigrati, la tentazione di votare partiti sovranisti e populisti. Propongo con il vostro santo aiuto di saper contare solo sulla Vostra grazia, smettendo di angustiarmi sterilmente con il senso della tentazione e del peccato. Signore , grazie”.

Amen. vedete voi….

Θ

SE PENSATE:

CHE STILUM CURIAE FACCIA UN BUON LAVORO.

CHE

SENZA STILUM

L’INFORMAZIONE SAREBBE PIÙ MISERA .

AIUTATELO.

ANDATE ALLA HOME PAGE.

SOTTO LA BIOGRAFIA.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Suor Gertrude

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482