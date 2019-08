GUERRA AL GPII. QUINTO GIORNO DELLA NOVENA. IN QUATTRO LINGUE.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, siamo giunti al quinto giorno della Novena indetta dagli Studenti del Giovanni Paolo II. Oggi, è sabato, e come ci indicano essi stessi, il giorno della Vergine Maria. Vi invitiamo a offrire il rosario per questa intenzione.

Quinto giorno (10 di agosto)

Parte dell’omelia di Card. Ratzinger nella messa esequiale di Giovanni Paolo II:

Egli ha interpretato per noi il mistero pasquale come mistero della divina misericordia. Scrive nel suo ultimo libro: Il limite imposto al male “è in definitiva la divina misericordia” (“Memoria e identità”, pag. 70). E riflettendo sull’attentato dice: “Cristo, soffrendo per tutti noi, ha conferito un nuovo senso alla sofferenza; l’ha introdotta in una nuova dimensione, in un nuovo ordine: quello dell’amore…E’ la sofferenza che brucia e consuma il male con la fiamma dell’amore e trae anche dal peccato una multiforme fioritura di bene” (pag. 199). Animato da questa visione, il Papa ha sofferto ed amato in comunione con Cristo e perciò il messaggio della sua sofferenza e del suo silenzio è stato così eloquente e fecondo.

Preghiera a San Giovanni Paolo II:

Beato te, caro Papa Giovanni Paolo II, perché hai creduto!

Continua, ti imploriamo, a sostenere dal cielo la fede del popolo di Dio e continua a vegliare sull’Istituto Giovanni Paolo II.

Carissimo San Giovanni Paolo II, ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato e per tutto quello che continuiamo a ricevere per la tua intercessione. Ti ringraziamo per essere testimone della misericordia del nostro Padre celeste. Ti ringraziamo per essere un vero amico e discepolo di Gesù che rivela pienamente l’uomo all’uomo stesso e per essere un eloquente strumento dello Spirito Santo, avendo affidato tutto a Maria, la sposa del Santo Spirito: Totus Tuus.

Finiamo con una preghiera di abbandono a nostra madre:

O Madre, che conosci le sofferenze

e le speranze della Chiesa e del mondo,

assisti i tuoi figli nelle quotidiane prove

che la vita riserva a ciascuno

e fa’ che, grazie all’impegno di tutti,

le tenebre non prevalgano sulla luce.

A Te, aurora della salvezza, consegniamo

tutti gli uomini scoprano Cristo,

il nostro cammino nel nuovo Millennio,

perché sotto la tua guida

luce del mondo ed unico Salvatore,

che regna col Padre e lo Spirito Santo

nei secoli dei secoli. Amen.

Cinquième jour, neuvaine à Saint Jean Paul II. (10 Août)

Obsèques du souverain Pontife Jean Paul II. Homélie du Card. J. Ratzinger:

Il a interprété pour nous le mystère pascal comme mystère de la Divine miséricorde. Il écrit dans son dernier livre la limite imposée au mal «est en définitive la Divine miséricorde» (Mémoire et identité, p. 71). Et en réfléchissant sur l’attentat, il affirme : «En souffrant pour nous tous, le Christ a conféré un sens nouveau à la souffrance, il l’a introduite dans une nouvelle dimension, dans un nouvel ordre: celui de l’amour […]. C’est la souffrance qui brûle et consume le mal par la flamme de l’amour et qui tire aussi du péché une floraison multiforme de bien» (ibid., p. 201-202).

Animé par cette perspective, le Pape a souffert et aimé en communion avec le Christ et c’est pourquoi le message de sa souffrance et de son silence a été si éloquent et si fécond.

Prière à saint Jean Paul II

Béni sois-tu, bien-aimé Pape Jean-Paul II, car tu as cru ! Nous te demandons de continuer à soutenir du ciel la foi du peuple de Dieu et à veiller sur l’Institut Jean-Paul II.

Cher Saint Jean Paul II, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné et pour tout ce que nous continuons à recevoir par ton intercession. Nous te remercions d’être témoin de la miséricorde de notre Père céleste, d’être un véritable ami et disciple de Jésus qui révèle pleinement l’homme à l’homme lui-même, et d’être un véritable ami et disciple de Jésus et un instrument éloquent de l’Esprit Saint, ayant tout confié à Marie, épouse du Saint Esprit – Totus Tuus.

Chaque jour de la neuvaine se termine par cette prière de Jean-Paul II qui offre tout à Marie:

Ô Mère, Toi qui connais les souffrances et les espérances de l’Église et du monde, assiste tes enfants dans les épreuves quotidiennes que la vie réserve à chacun

et fais que, grâce aux efforts de tous, les ténèbres ne l’emportent pas sur la lumière. À toi, aurore du salut, nous confions notre marche dans le nouveau millénaire,

afin que, sous ta conduite, tous les hommes découvrent le Christ,

lumière du monde et unique Sauveur, qui règne avec le Père et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.

Fifth Day (10th August)

Beloved John Paul II, in his homily at your funeral, your dear friend and fellow bishop, Cardinal Ratzinger said:

He interpreted for us the paschal mystery as a mystery of divine mercy. In his last book, he wrote: The limit imposed upon evil “is ultimately Divine Mercy” (Memory and Identity, pp. 60-61). And reflecting on the assassination attempt, he said: “In sacrificing himself for us all, Christ gave a new meaning to suffering, opening up a new dimension, a new order: the order of love … It is this suffering which burns and consumes evil with the flame of love and draws forth even from sin a great flowering of good” (pp. 189-190). Impelled by this vision, the Pope suffered and loved in communion with Christ, and that is why the message of his suffering and his silence proved so eloquent and so fruitful.

Pray to Saint John Paul II:

over the John Paul II Institute.

, and continue to watch

Blessed are you, beloved Pope John Paul II, because you believed! Continue, we

implore you, to sustain from heaven the faith of God’s people

Beloved Saint John Paul II, we thank you for all that you gave us and for all that we continue to receive through your intercession. We thank you for being a witness to the mercy of our heavenly Father, for being a true friend and disciple of Jesus who fully reveals man to man himself, and for being such an eloquent instrument of the Holy Spirit, having entrusted everything to Mary, the spouse of the Holy Spirit – Totus Tuus.

With you, we pray your act of entrustment to Mary…

O Mother, you know the suferings and hopes of the Church and the world:

come to the aid of your children in the daily trials which life brings to each one,

and grant that, thanks to the eforts of all, the darkness will not prevail over the light.

To you, Dawn of Salvation, we commit our journey through the new Millennium,

so that with you as guide all people may know Christ, the light of the world and its only Savior, who reigns with the Father and the Holy Spirit for ever and ever. Amen.”

Quinto día de la Novena (10 de agosto)

Fragmento de la homilía del Card. Joseph Ratzinger en la misa funeral de Juan Pablo II:

Ha interpretado para nosotros el misterio pascual como misterio de la divina misericordia. Escribe en su último libro: El límite impuesto al mal «es en definitiva la divina misericordia». Y reflexionando sobre el atentado dice: «Cristo, sufriendo por todos nosotros, ha conferido un nuevo sentido al sufrimiento; lo ha introducido en una nueva dimensión, en un nuevo orden: el del amor… Es el sufrimiento que quema y consume el mal con la llama del amor y obtiene también del pecado un multiforme florecimiento de bien». Animado por esta visión, el Papa ha sufrido y amado en comunión con Cristo, y por eso, el mensaje de su sufrimiento y de su silencio ha sido tan elocuente y fecundo.

Oración a Juan Pablo II

¡Bendito seas, querido San Juan Pablo II, porque has creído! Te pedimos que continúes sosteniendo desde el cielo la fe del pueblo de Dios, y continúes velando por el Instituto Juan Pablo II.

Querido San Juan Pablo II, te damos gracias por todo lo que nos diste y por todo lo que seguimos recibiendo por tu intercesión. Te damos gracias por ser testigo de la misericordia de nuestro Padre celestial, porque ser un verdadero amigo y discípulo de Jesús que revela plenamente el hombre al hombre mismo, y por ser un verdadero amigo y discípulo de Jesús e instrumento elocuente del Espíritu Santo, habiéndolo confiado todo a María, la esposa del Santo Espíritu – Totus Tuus.

Se termina con la oración de ofrecimiento a la Virgen María

Oh Madre, que conoces los sufrimientos y las esperanzas de la Iglesia y del mundo, ayuda a tus hijos en las pruebas cotidianas que la vida reserva a cada uno

y haz que, por el esfuerzo de todos,

las tinieblas no prevalezcan sobre la luz.

A ti, aurora de la salvación, confiamos

nuestro camino en el nuevo Milenio, para que bajo tu guía

todos los hombres descubran a Cristo, luz del mundo y único Salvador,

que reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

APPREZZATE IL LAVORO DI STILUM CURIAE?

AIUTATECI!

ANDATE ALLA HOME PAGE.

SOTTO LA BIOGRAFIA.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482