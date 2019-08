RICORDI INEDITI SU CAFFARRA. CAFFARRA’S UNPUBLISHED MEMORIES. SUPER EX.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Super Ex oggi ci offre ricordi inediti sul cardinale Carlo Caffarra, così legato all’Istituto Giovanni Paolo II che in questi giorni è sotto attacco da parte di chi vuole rovesciare l’insegnamento dei due papi precedenti. Sono ricordi preziosi, e di grande interesse.

Dear friends and enemies of Stilum Curiae, Super Ex today offers us unpublished memories of Cardinal Carlo Caffarra, so attached to the John Paul II Institute that these days he is under attack by those who want to overthrow the teaching of the two previous popes. They are precious memories, and of great interest. English text below.

La vicenda dell’ Istituto Giovanni Paolo II stimola in me alcuni ricordi significativi, che riguardano il primo presidente dell’Istituto stesso, il cardinal Carlo Caffarra.

Forse non tutti sanno cosa fece il cardinale durante il Sinodo sulla famiglia.

Vorrei raccontarlo ai lettori, come mi fu detto da lui stesso, in forza di un’amicizia che ancora mi commuove.

“Vedi”, ebbe a dirmi un giorno, rivelandomi il suo comportamento all’epoca del famigerato sinodo, “io volevo scappare, la notte pensavo: domani mattina prendo il treno e torno a Bologna. Poi ho deciso di andare da Benedetto XVI, ho chiesto un incontro urgente al suo segretario, e mi sono recato da lui. Ho iniziato a raccontargli tutto, ma ad un certo punto, vedendolo soffrire troppo, mi sono detto: ‘perché fargli altro male?’ e mi sono fermato. Ma ho deciso di combattere… ”.

Sì, perché Caffara è stato poi il principale protagonista di una battaglia per difendere Humanae Vitae, la cui archiviazione era già stata decretata ab initio.

Bergoglio e i suoi uomini avevano tutto chiaro in testa, sin dal principio, e l’attuale decapitazione di svariati professori è solo l’attuazione concreta di idee già professate ed imposte tramite Amoris laetitia. Ebbene Caffarra fece un intervento, se non ricordo male in 7 punti, che mise i suoi oppositori nell’impossibilità di replicare. Chi lo conosce, sa immaginare la forza che può avere un uomo mite, pacifico, sincero e coltissimo come lui, quando prende la parola in un momento solenne, ed argomenta da pari suo, da vero principe della Chiesa, davanti ad una platea silenziosa ed attenta!

Lo ricordava anche il cardinal Bagnasco, al suo funerale, rammentando che gli interventi del cardinale di Bologna, nelle adunanze della Cei, suscitavano sempre il silenzio e l’ammirazione di tutti, anche dei suoi avversari.

Concluso il Sinodo, come noto, Caffarra fu relegato in un angolino, e reiteratamente sbertucciato e vilipeso, con una mancanza di umanità e delicatezza che sconcerta:

1) anzitutto Bergoglio non rispose ai Dubia, di cui Caffarra era il più autorevole firmatario;

2) in secondo luogo si rifiutò di riceverlo in udienza privata;

3) in terzo luogo, in occasione dell’incontro a Carpi del I aprile 2017, lo evitò per tutta la giornata (questo fatto me lo confidò il cardinale stesso: alla mia domanda esplicita “ma cardinale, il 1° aprile vi siete incontrati a Carpi, e non avete parlato dei Dubia?”, egli rispose: “No, mi ha evitato tutto il giorno, a parte un abbraccio plateale a favore di telecamere”);

4) in quarto luogo non acconsenti alla richiesta di Caffarra ma anche di molti vescovi e sacerdoti dell’Emilia Romagna (e, se non erro, anche del nunzio), di designare come suo successore, a Bologna, lo stesso vescovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina, ma scelse appositamente, per la città felsinea, monsignor Matteo Maria Zuppi, perfetta antitesi del magistero di Caffarra e del suo predecessore, Giacomo Biffi, e, -guarda guarda -, amico di monsignor Vincenzo Paglia e come lui legato alla Comunità di sant’Egidio!

Ma non è finita. Ancora vivo Caffarra, Bergoglio il 16 agosto del 2016 aveva nominato presidente della Pontificia Accademia per la Vita e gran cancelliere dell’Istituto Giovanni Paolo II il già citato Paglia!

Possiamo immaginare la sofferenza del cardinale di fronte ad una simile nomina: la “sua” diocesi già in mano all’esponente di una comunità politicamente vicina alla sinistra e del tutto estranea, o meglio ostile, alle battaglie sui principi non negoziabili, e il “suo” Istituto in preda ad un estimatore di Marco Pannella!

Circa un anno dopo questi fatti, il 6 settembre 2017, Caffarra moriva, certamente stremato, sfinito, avvilito.

Mi aveva chiamato pochi giorni prima: la voce era debole, la consapevolezza che la Chiesa stesse vivendo un pericolo mortale del tutto chiara e cristallina. Mi disse, tra le altre cose: “Nella Chiesa non vige più neppure il diritto canonico… ma solo l’arbitrio”.

Non sapevo però, me lo avrebbero raccontato più avanti, che la mattina del giorno della morte Caffarra si era alzato per andare a prendere, di persona, come un fedele qualsiasi, il pass per la messa di Bergoglio, prevista a Bologna, il I ottobre del 2016.

Sì, perché Bergoglio, dopo aver ripetutamente umiliato Caffarra, aveva deciso di recarsi proprio a Bologna, ad omaggiare il nuovo arcivescovo, Matteo Zuppi, l’uomo della discontinuità!

Il programma papale del I ottobre parlava chiaro: Bergoglio, tra l’esultanza dei piddini bolognesi, avrebbe incontrato migranti, sindacati, disoccupati… e monsignor Zuppi…ma non Caffarra!

Neppure un breve incontro personale era stato previsto dal misericordioso Bergoglio con l’autorevole teologo che aveva osato porre delle domande!

“Per archiviarlo elegantemente e ipocritamente -mi disse più avanti un uomo della curia- si era pensato di liquidare il vecchio cardinale con un breve cenno ed un veloce applauso pubblico dopo aver pronunciato il suo nome!”.

Ma Dio, come sappiamo, ha preferito risparmiare a Cafarra un’altra sofferenza: sono ora gli uomini e le donne che lui, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI stimavano, a pagare per la loro fedeltà alla dottrina cattolica (monsignor Melina, don Noriega, Stanislaw Grygiel… ma anche Maria Luisa Di Pietro, già presidente nazionale di Scienza & Vita nazionale, e quindi donna simbolo di una stagione di battaglie culturali vinte!).

Ormai è evidente a tutti: è tempo di persecuzione, nella Chiesa, per chi le rimane fedele.

Che avvenga, tale persecuzione, per mano di un uomo che ha rifiutato di risiedere vicino alla tomba di Pietro, preferendo la casa diretta da un noto ecclesiastico di dubbi costumi, aiuta forse a non smarrirsi del tutto davanti al “mistero dell’iniquità”.

The story of the John Paul II Institute stimulates in me some significant memories, which concern the first president of the Institute, Cardinal Carlo Caffarra.

Perhaps not everyone knows what the cardinal did during the Synod on the family.

I would like to tell it to the readers, as I was told by him, thanks to a friendship that still moves me.

“See,” he said to me one day, revealing his behavior to me at the time of the infamous synod, “I wanted to escape, at night I thought: tomorrow morning I take the train and return to Bologna. Then I decided to go to Benedict XVI, I asked for an urgent meeting with his secretary, and I went to him. I started telling him everything, but at a certain point, seeing him suffer too much, I said to myself: ‘why hurt him any more?’. And I stopped. But I decided to fight …”.

Yes, because Caffara was then the main protagonist of a battle to defend Humanae Vitae, whose destruction had already been decreed ab initio.

Bergoglio and his men had everything clear in their heads, from the beginning, and the current beheading of various professors is only the practical implementation of ideas already professed and imposed through Amoris laetitia. Well, Caffarra made an intervention, if I remember correctly in seven points, that put his opponents in the impossibility to reply. Those who knew him can imagine the strength that a gentle, peaceful, sincere and highly cultured man like him could have had, when he spoke in a solemn moment, and he argued as he used to do, like a true prince of the Church, in front of a silent and very attentive audience!

Cardinal Bagnasco also recalled this at his funeral, recalling that the interventions of the Cardinal of Bologna, in the meetings of the CEI, always aroused the silence and admiration of everyone, even his adversaries.

Once the Synod closed, as it is known, Caffarra was relegated to a corner, and repeatedly derided and vilified, with a lack of humanity and delicacy that disconcerts:

1) first of all Bergoglio did not reply to the Dubia, of which Caffarra was the most authoritative signatory;

2) secondly he refused to receive him in private audience;

3) thirdly, on the occasion of the meeting in Carpi on 1 April 2017, he avoided him for the whole day (the cardinal himself confided this to me: to my explicit but: ‘cardinal, on 1stof April you met at Carpi with the pope, did you not talk about Dubia?’, he replied: ‘No, he avoided me all day, except for a dramatic hug in favor of television cameras’);

4) fourthly, he did not consent to Caffarra’s request but also to the request of many bishops and priests of Emilia Romagna (and, if I am not mistaken, also of the nuncio), to designate the bishop of Carpi, monsignor Francesco Cavina, as his successor in Bologna, but he chose, for the Bologna city, monsignor Matteo Maria Zuppi, the perfect antithesis of the magisterium of Caffarra and of his predecessor, Giacomo Biffi, and, – look, look ! -, a friend of monsignor Vincenzo Paglia and like him linked to the Community of Sant’Egidio!

But it’s not over. Caffarra was still alive when, on August 16, 2016, Bergoglio appointed the aforementioned Paglia as president of the Pontifical Academy for Life and grand chancellor of the John Paul II Institute!

We can imagine the suffering of the cardinal in the face of such an appointment: “his” diocese already in the hands of the exponent of a community politically close to the left and completely foreign, or rather hostile, to the battles over non-negotiable principles, and “his” Institute in the grip of an admirer of Marco Pannella!

About a year after these events, on 6 September 2017, Caffarra died, certainly exhausted, dejected.

He had called me a few days before: the voice was weak, the awareness that the Church was experiencing a deadly danger was completely clear and crystalline. He told me, among other things: “Canon law no longer applies in the Church … but only arbitrariness”.

I did not know however, they would tell me later, that on the morning of the day of death Caffarra had got up to go and fetch, in person, like any simple faithful, the pass for Bergoglio’s mass, scheduled in Bologna, on October 1st of 2016.

Yes, because Bergoglio, after repeatedly humiliating Caffarra, had decided to go to Bologna, to pay tribute to the new archbishop, Matteo Zuppi, the man of discontinuity!

The papal program of October 1 was clear: Bergoglio, among the exultation of the Bolognese piddini, would meet migrants, trade unions, unemployed … and Monsignor Zuppi … but not Caffarra!

Not even a brief personal encounter had been foreseen by the merciful Bergoglio with the authoritative theologian who had dared to ask questions!

“To archive him elegantly and hypocritically – a man from the curia told me later – it was thought to get rid of the old cardinal with a brief nod and a quick public applause, after having pronounced his name!”.

But God, as we know, preferred to spare Cafarra another suffering: now the men and women whom he, John Paul II and Benedict XVI, held in high esteem pay for their loyalty to Catholic doctrine (Monsignor Melina, Don Noriega, Stanislaw Grygiel … but also Maria Luisa Di Pietro, former national president of national Science & Life, and therefore a woman symbol of a season of cultural battles won!).

It is now obvious to everyone: now is the time of persecution, in the Church, for those who remain faithful to it.

That such persecution may occur, at the hands of a man who refused to reside near the tomb of Peter, preferring the house run by a well-known ecclesiastic of dubious habits, perhaps helps not to get lost completely in front of the “mystery of iniquity”.

