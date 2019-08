OSS. MARZIANO RISPONDE A FARIA SU SQUILIBRI E SQUILIBRATI. SI SALVI CHI PUÒ.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, l’Osservatore Marziano ha letto con grande interesse il lamento dell’Abate Faria sull’arruolamento di persone specialiste in squilibri nella diocesi di Roma, e ha subito preso carta e penna per infiorettare un commento molto pepato sullo stato della Chiesa, sugli squilibri e sugli equilibri sempre meno presenti nella gerarchia di Regime. Buona lettura.

Π

Osservatore Marziano a Tosatti: Commento all’ Abate Faria.

Caro Abate Faria, quello che scrive il Vicario di Roma è molto meno paradossale di quanto non appaia. Il Cardinale Vicario invita a scegliere collaboratori ” squilibrati “, non prudenti, non competenti e qualificati. Mi pare evidente; altrimenti come potrebbero cooperare con le aspirazioni di questo pontificato, se non fossero anche loro un po’ squilibrati?

Trovo un interessantissimo senso ironico in questa considerazione del Vicario, provo a proporlo.

Mi pare piuttosto evidente che si sta preparando la progressiva conversione della chiesa cattolica al luteranesimo, ma per farla accettare ci vuole la guida di squilibrati, non di prudenti e competenti (di luteranesimo).

Un competente sa bene che Lutero insegnava che a causa del peccato originale la natura umana viene corrotta, viene squilibrata, perdendo la prudenza originale, così l’uomo è diventato incapace di essere prudente e logico.

Tanto più che cercare di esserlo potrebbe persino esser considerato un atto di orgoglio; allora meglio accettare di essere squilibrati.

La teologia di Lutero era frutto ed espressione della sua personalità a volte semi squilibrata, dominata da passioni, emozioni, talvolta eccessivamente ottimistiche, in altri momenti pessimistiche, secondo umore.

Poiché le azioni che pretendono di esser equilibrate possono essere anche considerate peccaminose, meglio squilibrarle. Infatti come si può considerare equilibrata la “giustificazione” luterana?

Ed ecco il possibile messaggio provocatorio e ironico del cardinale Vicario: poiché la dottrina protestante è radicalmente incompatibile con quella cattolica, affinché i cattolici possano accettarla, debbono squilibrarsi.

Poiché in più, il luteranesimo non ha bisogno della Chiesa, anzi la nega, un rappresentante, un Cardinale della Chiesa stessa, per accettare di fare a meno del datore di lavoro e di se stesso, deve dimostrare in qualche modo di esser lui stesso un po’ squilibrato. O no?

O.M.

Π

