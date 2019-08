MONS. NICOLA BUX: DANS L’ÉGLISE STALINISME EN GANTS JAUNES

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae,

Nous sommes très heureux de publier une lettre que nous a envoyé Mgr. Nicola Bux, sur ce qui en train de se passer à l’Institut Jean Paul II, et plus en général dans l’Église catholique.

Je crois qu’il s’agit d’un témoignage non seulement intéressant, mais profondément et douloureusement lucide, qui représente de façon impitoyable les modèles d’action et de pensée de celle qui est devenue plus que jamais une espèce de Cour totalitaire.

Bonne lecture.

Ω

Cher Directeur,

Sur la dernière vicissitude de l’Institut Jean Paul II pour les études sur le mariage et la famille, c’est le cas de mettre en évidence la régression qui a eu lieu dans l’Église, en comparaison avec le Moyen Âge, au cours duquel il y avait des disputes théologiques entre les franciscains et les dominicains, sur la base de qui avait plus d’arguments pour gagner. Nous sommes arrivés aux méthodes staliniennes avec les gants jaunes. Il n’y a plus de confrontation ni de dispute dans l’Église. Si on ne pense pas comme le chef, on est individué, catalogué et écarté. C’est l’effet néfaste de l’idéologie du dialogue, qui va bien tant qu’on la pense comme celui qui le prêche.

Pour confirmer le pluralisme et la synodalité, voilà le licenciement de professeurs ordinaires qui sont privés de leur chaire pour des raisons idéologiques.

Qu’arriverait-il dans n’importe quelle autre université si on faisait cela ?

Quel prestige académique restera à l’Institut Jean Paul II ? (La question n’est pas seulement s’il continuera à être une institution universitaire inspirée par Jean Paul II, mais s’il continuera à être une institution universitaire tout court).

Tout cela pèse de façon singulière sur le doyen, en tant qu’homme de l’Académie qui préside cette opération : sans doute il n’a pas agi ex sese mais par ordre supérieur.

De façon brutale ou avec des motivations inconsistantes, il se produit la même chose dans les séminaires, dans les Facultés, dans les Congrégations et dans les Dicastères romains.

Le paradoxe est qu’on propage le dialogue œcuménique et interreligieux à l’extérieur, alors qu’on affirme la dictature de la pensée unique à l’intérieur.

Beaucoup de monde se demande – toujours au nom de la synodalité et du pluralisme – : ne devrai-t-on promouvoir la confrontation entre tous les baptisés et notamment entre toutes les catégories de théologiens ? Une confrontation qui ait comme référence la pensée catholique, selon la maxime de St. Vincent de Lérins : “Ce qui a été cru partout, toujours et par tous” ?

Peut-être qui est en train d’arriver le temps dans lequel on doit se mettre début et marcher de tout coin du monde vers la basilique de St. Pierre, pour dénoncer le nouveau “latrocinium ephesinum”. Je m’explique. Le deuxième Concile d’Éphèse de 449, connu parmi les théologiens catholiques et orthodoxes comme le latrocinium Ephesi ou le brigandage d’Éphèse (en langue grecque Ληστρική της Εφέσου) fut un concile ecclésiastique christologique. À l’occasion des différends apparus sur la personne de Jésus Christ au sein de ce concile, et surtout de celui de Chalcédoine (451) les églises chrétiennes se divisèrent en chalcédoniennes et préchalcédoniennes.

Il semble d’en déduire que, après le prochain synode, on déclarera Jésus Christ surpassé, parce qu’il paraît que l’Amazonie et quelque autre “région européenne”, n’en ait plus besoin pour le salut, parce qu’elle est très bien là où il est. En attendant, on déclare surpassée la “théologie morale” du mariage et de la famille voulue par le Seigneur, que Jean Paul II défendit et diffusa, en payant de sa personne. Nous sommes donc aux prodromes du vol d’Éphèse. Suivons donc Benoit XVI qui a manifesté de la solidarité au doyen défenestré, et imaginons combien le Pape François soit contrarié par tout cela, malgré toutes les exhortations au pluralisme, à la parrhésie et à la synodalité.

Réagissons donc vite, in primis les enseignants et les étudiants de l’institut Jean Paul II, avant qu’il ne soit trop tard. Tout le monde à St. Pierre !

Cordiales salutations

In Domino Iesu

Mgr Nicola BUX

Ω

