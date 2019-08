L’ABATE FARIA, LA DIOCESI DI ROMA. “VIA LIBERA AGLI SQUILIBRATI”. TREMORE E TIMORE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, avevamo perso le tracce dell’Abate Faria da un bel po’ di tempo. Ed ecco che all’improvviso il buon religioso si fa vivo di nuovo, e ci dice che addirittura è andato a ritemprarsi con l’aria marina. Non lo vediamo in costume sulla spiaggia, no, non riusciamo proprio a immaginarcelo. Che cosa lo ha fatto riapparire? L’elogio degli squilibrio fatto dalla diocesi di Roma. Come se la Chiesa di squilibrati non ne avesse in quantità, a cominciare dai massimi livelli….ma lasciamo perdere e leggiamo Faria.

ξ

Cari lettori,

La calura estiva tenta la mia pazienza, pure qui in questo modesto ritrovo marittimo dove trascorro giorni di meditazione e riposo. Mi svago con alcune letture. Tra queste un libro che raccoglie i sonetti di Giuseppe Gioachino Belli che mi ha donato un parrocchiano. Eccone uno che mi ha colpito, chiamato “I Vicarj”.

Cqua cc’è un vicario de Ddio nipotente:

c’è un Vicario, vicario der vicario:

e pper urtimo c’è un Vicereggente

vicario der vicario der vicario.

Ste distinzione cqui ttiettel’a mmente

pe nnun sbajjà vvicario co vvicario:

ché una cosa è vvicario solamente,

antra cosa è vvicario de vicario.

Ccusí er primo commanna sur ziconno,

er ziconno sur terzo, e ttutti poi

commanneno su ttutto er Mappamonno.

Tira adesso le somme come vòi,

smovi er pancotto, e ttroverai ner fonno

che cchi ubbidissce semo sempre noi.

“Cchi ubbidissce semo sempre noi?” A questa domanda è difficile dare una risposta. Lo è ancora di più quando l’attuale Cardinale Vicario scrive una lettera ai sacerdoti fidei donum della Diocesi di Roma con passaggi in cui si invitano i parroci a scegliere collaboratori “appassionati dello squilibrio”. No a persone “prudenti, misurate e circostanziate”, no a “professionisti competenti e qualificati”, via libera agli squilibrati.

Pure io, umile prete, devo ormai riconoscere che il Concilio ha permesso un cambiamento di paradigma nella Chiesa cattolica con pochi precedenti. E, lo dico con timore e tremore, questa Chiesa è oramai veramente un’altra cosa. Che Dio ci aiuti e indichi la via.

Abate Faria

ξ

Ed ecco un comunicato sull’iniziativa:

“Dodici personeche possano collaborare stabilmente con il parroco, o comunque un piccolo gruppo che sia «appassionato dello squilibrio». Non tanto «professionisti competenti e qualificati», quanto «cristiani apparentemente come tutti, ma in realtà capaci di sognare, di contagiare gli altri con i loro sogni, desiderosi di sperimentare cose nuove».Non «pensatori isolati», ma gente che ha «voglia di incontrare gli altri», che non si vergogna «di farsi vicina ai poveri» ed «esercitano una certa attrazione sui giovani». Dovranno avere queste caratteristiche i membri delle nuoveéquipe pastorali, per il cardinale vicario Angelo De Donatis. Ne delinea il profilo in una lettera inviata oggi (giovedì 11 luglio) ai parroci e ai sacerdoti della diocesi di Roma.

Nel testo il cardinale torna sulle novità previste per l’anno pastorale 2019-2020. Innanzitutto, quella della formazione di una équipe pastorale che «possa prendersi cura del cammino di tutti, custodendo la direzione comune e animando concretamente le diverse iniziative». Ma comunque, sottolinea il vicario, «tutta la comunità cristiana e tutti gli operatori pastorali sono chiamati a mettersi in atteggiamento di ascolto». Quell’ascolto del «grido della città» richiamato anche da Papa Francesco. L’équipe «aiuterà la comunità cristiana a portare avanti l’ascolto, lasciando agireil Fuoco che abbiamo invocato insieme nella Veglia con il Papa. Sarà lui a illuminare, a purificare, a scaldare».

Ma ogni fuoco, prosegue il cardinale De Donatis, dopo un po’ si affievolisce: l’équipe pastorale è dunque chiamata a «custodire il senso del cammino e ad animarlo, tenerlo vivo all’interno della comunità». In concreto, si tratterà di aiutare gli operatori a progettare l’azione di ascolto, fornendo loro attenzioni, strategie, strumenti; verificare che l’ascolto venga realizzato; sintetizzare quanto raccolto nella fase di ascolto; condividere esperienze e testimonianze con le altre équipe pastorali del territorio; attivare legami con istituzioni e associazioni di zona. L’équipe, ci tiene a sottolineare il porporato, «nello svolgere questi compiti sarà supportata dalla diocesi e dagli Uffici pastorali coinvolti».

«Da questo cammino pastorale – la conclusione del cardinale vicario – la nostra Chiesa diocesana ne uscirà più attenta agli altri, più consapevole delle domande profonde delle persone, più convinta della Buona Notizia che è chiamata ad annunziare, più sensibile alle ispirazioni di Dio»”.

PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE?

AIUTATECI.

ANDATE ALLA HOME PAGE.

SOTTO LA BIOGRAFIA.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Abate Faria

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482