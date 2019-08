GUERRA A GPII. NOVENA, TERZO GIORNO. IN QUATTRO LINGUE

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, siamo ben lieti di continuare a pubblicare i testi della Novena che gli Studenti dell’Istituto Giovanni Paolo II hanno indetto a seguito della crisi provocata dall’epurazione e dai licenziamenti di docenti che seguivano gli insegnamenti di papa Wojtyla e di papa Ratzinger. Buona lettura e preghiera.

Terzo giorno (8 di agosto)

Parte dell’omelia di Card. Ratzinger nella messa esequiale di Giovanni Paolo II:

Seguimi! Nell’ottobre 1978 il Cardinale Wojtyła ode di nuovo la voce del Signore. Si rinnova il dialogo con Pietro riportato nel Vangelo di questa celebrazione: “Simone di Giovanni, mi ami? Pasci le mie pecorelle!” Alla domanda del Signore: Karol mi ami?, l’Arcivescovo di Cracovia rispose dal profondo del suo cuore: “Signore, tu sai tutto: Tu sai che ti amo”. L’amore di Cristo fu la forza dominante nel nostro amato Santo Padre; chi lo ha visto pregare, chi lo ha sentito predicare, lo sa. E così, grazie a questo profondo radicamento in Cristo ha potuto portare un peso, che va oltre le forze puramente umane: Essere pastore del gregge di Cristo, della sua Chiesa universale. Non è qui il momento di parlare dei singoli contenuti di questo Pontificato così ricco. Vorrei solo leggere due passi della liturgia di oggi, nei quali appaiono elementi centrali del suo annuncio. Nella prima lettura dice San Pietro – e dice il Papa con San Pietro – a noi: “In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, recando la buona novella della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è Signore di tutti” (Atti 10, 34-36). E, nella seconda lettura, San Paolo – e con San Paolo il nostro Papa defunto – ci esorta ad alta voce: “Fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore così come avete imparato, carissimi” (Fil 4, 1).

Preghiera a San Giovanni Paolo II:

Beato te, caro Papa Giovanni Paolo II, perché hai creduto!

Continua, ti imploriamo, a sostenere dal cielo la fede del popolo di Dio e continua a vegliare sull’Istituto Giovanni Paolo II.

Carissimo San Giovanni Paolo II, ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato e per tutto quello che continuiamo a ricevere per la tua intercessione. Ti ringraziamo per essere testimone della misericordia del nostro Padre celeste. Ti ringraziamo per essere un vero amico e discepolo di Gesù che rivela pienamente l’uomo all’uomo stesso e per essere un eloquente strumento dello Spirito Santo, avendo affidato tutto a Maria, la sposa del Santo Spirito: Totus Tuus.

Finiamo con una preghiera di abbandono a nostra madre:

O Madre, che conosci le sofferenze

e le speranze della Chiesa e del mondo,

assisti i tuoi figli nelle quotidiane prove

che la vita riserva a ciascuno

e fa’ che, grazie all’impegno di tutti,

le tenebre non prevalgano sulla luce.

A Te, aurora della salvezza, consegniamo

tutti gli uomini scoprano Cristo,

il nostro cammino nel nuovo Millennio,

perché sotto la tua guida

luce del mondo ed unico Salvatore,

che regna col Padre e lo Spirito Santo

nei secoli dei secoli. Amen.

Troisième jour, neuvaine à Saint Jean Paul II. (8 Août)

Obsèques du souverain Pontife Jean Paul II. Homélie du Card. J. Ratzinger:

Suis-moi ! En octobre 1978, le Cardinal Wojtyła entendit de nouveau la voix du Seigneur. Se renouvelle alors le dialogue avec Pierre, repris dans l’Évangile de cette célébration: «Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? Sois le pasteur de mes brebis !» À la question du Seigneur, Karol, m’aimes-tu ? l’Archevêque de Cracovie répond du plus profond de son cœur: «Seigneur, tu sais tout: tu sais bien que je t’aime». L’amour du Christ fut la force dominante de notre bien-aimé Saint-Père; ceux qui l’ont vu prier, ceux qui l’ont entendu prêcher, le savent bien. Ainsi, grâce à son profond enracinement dans le Christ, il a pu porter une charge qui est au-delà des forces purement humaines: être le pasteur du troupeau du Christ, de son Église universelle. Ce n’est pas ici le moment de parler des différents aspects d’un pontificat aussi riche. Je voudrais seulement relire deux passages de la liturgie de ce jour, dans lesquels apparaissent des éléments centraux qui l’annoncent. Dans la première lecture, saint Pierre nous dit – et le Pape le dit aussi avec saint Pierre: «En vérité, je le comprends: Dieu ne fait pas de différence entre les hommes; mais, quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l’adorent et qui font ce qui est juste. Il a envoyé la Parole aux fils d’Israël, pour leur annoncer la paix par Jésus Christ : c’est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous» (Ac 10, 34-36). Et, dans la deuxième lecture, – saint Paul, et avec saint Paul notre Pape défunt – nous exhorte à haute voix : «Mes frères bien- aimés que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense; tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés» (Ph 4, 1).

Prière à saint Jean Paul II

Béni sois-tu, bien-aimé Pape Jean-Paul II, car tu as cru ! Nous te demandons de continuer à soutenir du ciel la foi du peuple de Dieu et à veiller sur l’Institut Jean-Paul II.

Cher Saint Jean Paul II, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné et pour tout ce que nous continuons à recevoir par ton intercession. Nous te remercions d’être témoin de la miséricorde de notre Père céleste, d’être un véritable ami et disciple de Jésus qui révèle pleinement l’homme à l’homme lui-même, et d’être un véritable ami et disciple de Jésus et un instrument éloquent de l’Esprit Saint, ayant tout confié à Marie, épouse du Saint Esprit – Totus Tuus.

Chaque jour de la neuvaine se termine par cette prière de Jean-Paul II qui offre tout à Marie:

Ô Mère, Toi qui connais les souffrances et les espérances de l’Église et du monde, assiste tes enfants dans les épreuves quotidiennes que la vie réserve à chacun

et fais que, grâce aux efforts de tous, les ténèbres ne l’emportent pas sur la lumière. À toi, aurore du salut, nous confions notre marche dans le nouveau millénaire,

afin que, sous ta conduite, tous les hommes découvrent le Christ,

lumière du monde et unique Sauveur, qui règne avec le Père et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.

Third Day (8th August)

Beloved John Paul II, in his homily at your funeral, your dear friend and fellow bishop, Cardinal Ratzinger said:

Follow me! In October 1978 Cardinal Wojtyła once again heard the voice of the Lord. Once more there took place that dialogue with Peter reported in the Gospel of this Mass: “Simon, son of John, do you love me? Feed my sheep!” To the Lord’s question, “Karol, do you love me?,” the Archbishop of Krakow answered from the depths of his heart: “Lord you know everything; you know that I love you.” The love of Christ was the dominant force in the life of our beloved Holy Father. Anyone who ever saw him pray, who ever heard him preach, knows that. Thanks to his being profoundly rooted in Christ, he was able to bear a burden which transcends merely human abilities: that of being the shepherd of Christ’s flock, his universal Church. This is not the time to speak of the specific content of this rich pontificate. I would like only to read two passages of today’s liturgy which reflect central elements of his message. In the first reading, Saint Peter says – and with Saint Peter, the Pope himself – “I truly understand that God shows no partiality, but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. You know the message he sent to the people of Israel, preaching peace by Jesus Christ – he is Lord of all” (Acts 10:34-36). And in the second reading, Saint Paul – and with Saint Paul, our late Pope – exhorts us, crying out: “My brothers and sisters, whom I love and long for, my joy and my crown, stand firm in the Lord in this way, my beloved” (Phil 4:1).

Pray to Saint John Paul II:

over the John Paul II Institute.

, and continue to watch

Blessed are you, beloved Pope John Paul II, because you believed! Continue, we

implore you, to sustain from heaven the faith of God’s people

Beloved Saint John Paul II, we thank you for all that you gave us and for all that we continue to receive through your intercession. We thank you for being a witness to the mercy of our heavenly Father, for being a true friend and disciple of Jesus who fully reveals man to man himself, and for being such an eloquent instrument of the Holy Spirit, having entrusted everything to Mary, the spouse of the Holy Spirit – Totus Tuus.

With you, we pray your act of entrustment to Mary…

O Mother, you know the suferings and hopes of the Church and the world:

come to the aid of your children in the daily trials which life brings to each one,

and grant that, thanks to the eforts of all, the darkness will not prevail over the light. To you, Dawn of Salvation, we commit our journey through the new Millennium, so that with you as guide all people may know Christ,

the light of the world and its only Savior,

who reigns with the Father and the Holy Spirit

for ever and ever. Amen.”

Tercer día de la Novena (8 de agosto)

Fragmento de la homilía del Card. Joseph Ratzinger en la misa funeral de Juan Pablo II:

«Sígueme». En octubre de 1978 el cardenal Wojtyla escucha de nuevo la voz del Señor. Se renueva el diálogo con Pedro narrado en el Evangelio de esta ceremonia: «Simón de Juan, ¿me amas? Apacienta mis ovejas». A la pregunta del Señor: Karol, ¿me amas?, el arzobispo de Cracovia respondió desde lo profundo de su corazón: «Señor, tú lo sabes todo: Tú sabes que te amo». El amor de Cristo fue la fuerza dominante en nuestro amado Santo Padre; quien lo ha visto rezar, quien lo ha oído predicar, lo sabe. Y así, gracias a su profundo enraizamiento en Cristo pudo llevar un peso, que supera las fuerzas puramente humanas: Ser pastor del rebaño de Cristo, de su Iglesia universal. Este no es el momento de hablar de los diferentes aspectos de un pontificado tan rico. Quisiera leer solamente dos pasajes de la liturgia de hoy, en los que aparecen elementos centrales de su anuncio. En la primera lectura dice San Pedro —y dice el Papa con San Pedro—: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos». Y en la segunda lectura, San Pablo —y con San Pablo nuestro Papa difunto— nos exhorta con fuerza: «Por tanto, hermanos muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona, permaneced así, queridísimos míos, firmes en el Señor».

Oración a Juan Pablo II

¡Bendito seas, querido San Juan Pablo II, porque has creído! Te pedimos que continúes sosteniendo desde el cielo la fe del pueblo de Dios, y continúes velando por el Instituto Juan Pablo II.

Querido San Juan Pablo II, te damos gracias por todo lo que nos diste y por todo lo que seguimos recibiendo por tu intercesión. Te damos gracias por ser testigo de la misericordia de nuestro Padre celestial, porque ser un verdadero amigo y discípulo de Jesús que revela plenamente el hombre al hombre mismo, y por ser un verdadero amigo y discípulo de Jesús e instrumento elocuente del Espíritu Santo, habiéndolo confiado todo a María, la esposa del Santo Espíritu – Totus Tuus.

Se termina con la oración de ofrecimiento a la Virgen María

Oh Madre, que conoces los sufrimientos y las esperanzas de la Iglesia y del mundo, ayuda a tus hijos en las pruebas cotidianas que la vida reserva a cada uno

y haz que, por el esfuerzo de todos,

las tinieblas no prevalezcan sobre la luz.

A ti, aurora de la salvación, confiamos

nuestro camino en el nuevo Milenio, para que bajo tu guía

todos los hombres descubran a Cristo, luz del mundo y único Salvador,

que reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

