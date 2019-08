RVC. ANALOGIE FRA LUTERO E I VERTICI DI ROMA — ANALOGIES BETWEEN LUTHER AND ROME LEADERS.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia, che conosce bene i Sacri Palazzi situati Oltretevere, ha letto con interesse, attenzione e partecipazione la bellissima lettera che mons. Nicola Bux ha indirizzato a Stilum Curiae, e che abbiamo pubblicato questa mattina. E le parole del teologo gli hanno suggerito alcune riflessioni. Tanto inquietanti quanto difficilmente contestabili. Buona lettura.

Ω

RVC a Tosatti. Leggendo i commenti di don Nicola Bux sullo stile dittatoriale del capo della chiesa di oggi mi è sovvenuto,guarda un po’, proprio di Lutero.

Lutero decise di sostituirsi alla autorità della Chiesa, in materia dottrinale.

Solo lui era infallibile grazie alla sua ragione e capacità di interpretare la Bibbia. Diceva:“Chiunque non accetta la mia dottrina non può essere salvo”.

Lutero non credeva alla libertà di opinione, che non fosse la sua.

Lutero non voleva dialogo e confronto se non con chi fosse disposto ad accettare subito la sua opinione.

Lutero, chi non era del suo parere, lo trattava come si trattano “cani e porci, zoticoni, tizzoni d’inferno”.

Ma mi sono ricordato di Lutero anche leggendo i riferimenti all’istituto sulla Famiglia, dal quale è appena stato cacciato mons. Melina.

In Lutero la sola idea di trasmettere la grazia attraverso i Sacramenti, quale il matrimonio, era anatema. Sa, caro Tosatti, sempre più penso che si faccia di tutto per rendere indegna la chiesa romana.

Lutero, giudicandola indegna, la riformò, giudicandola degna di esser rivoluzionata.

Non si sottovaluti una strategia contorta quale quella di svilire, far perdere credibilità, per cambiare.

“Papisti e asini” diceva sempre Lutero.

Bravo don Bux, sacerdote santo e coraggioso, come Mons Viganò, difensore della Verità e della fede, al contrario di vari paglia e pagliuzze…

Concludo dicendo che sempre più temo che in questa chiesa di oggi, i responsabili, abbiano veramente bisogno di un Dio, molto, molto, molto misericordioso.

RVC

Ω

RVC to Tosatti.

Reading Don Nicola Bux’s comments on the dictatorial style of today’s church leader, I was reminded of Luther, look a little.

Luther decided to replace the authority of the Church in doctrinal matters.

He alone was infallible because of his reason and ability to interpret the Bible. He said: “Whoever does not accept my doctrine cannot be saved”.

Luther did not believe in freedom of opinion, which was not his.

Luther did not want dialogue and confrontation except with those willing to accept his opinion immediately.

Luther, who was not of his opinion, treated him as they treat “dogs and pigs, louts, embers of hell”.

But I also remembered Luther reading the references to the Institute on the Family, from which Msgr. Melina.

In Luther the mere idea of ​​transmitting grace through the sacraments, such as marriage, was anathema. You know, dear Tosatti, more and more I think that everything is done to make the Roman church unworthy.

Luther, judging her unworthy, reformed her, judging her worthy of being revolutionized.

Do not underestimate a convoluted strategy such as to debase, lose credibility, to change.

“Papists and donkeys,” Luther always said.

Bravo don Bux, a holy and courageous priest, like Mons Viganò, defender of Truth and faith, unlike various straw and straw …

I conclude by saying that more and more I fear that in this church today, those in charge really need a very, very, very merciful God.

RVC

