LA GUERRA A GPII. MELINA DA BENEDETTO, GLI STUDENTI APRONO UN SITO WEB.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto un messaggio che ben volentieri trasmettiamo. Si tratta della guerra scatenata contro Giovanni Paolo II e la sua eredità forse più preziosa, cioè la battaglia per la difesa della famiglia e della vita: una battaglia contro la cultura prevalente nel mondo occidentale, dove ogni giorno grazie ai Poteri politici ed economici si sviluppano nuovi attacchi proprio contro questa cellula fondamentale dell’umano universo. Ecco il testo:

“Vi scrivo perché, come molti già sapete, abbiamo deciso di creare un sito web per tenere informati gli studenti e gli ex studenti sulla situazione dell’Istituto, oltre a rendere pubblica la nostra lettera (scritta il 24 luglio) al preside, Mons. Sequeri, dove esprimiamo le nostre fondate paure, reclami e richieste.

Ecco il link: https://www.appellostudentigp2.com/

Lì potete trovare la lettera completa in 5 lingue, un link per poter aggiungere le vostre firme nel caso in cui non lo l’abbiate già fatto, l’ elenco dei firmatari che ogni giorno cresce!, i vecchi e nuovi statuti in modo da poterli confrontare, e un blog con articoli scritti dai nostri professori che chiariscono molto la situazione, così come articoli di alcuni studenti.

Colgo questa occasione anche per:

proporre che coloro che desiderano ringraziare pubblicamente i nostri professori, in particolare i licenziati, nonché di fornire una breve testimonianza di come è stato per voi studiare presso il GP2, inviatemi un’email (con la foto che volete allegare) con una testimonianza (non troppo lunga) da pubblicare sul nostro blog: https://www.appellostudentigp2.com/blog invitare quegli studenti che non hanno ancora firmato la lettera, a farlo; e per coloro che l’hanno già firmata a condividerla con tutti coloro che pensate che vorrebbero sostenere la nostra iniziativa: la lettera è aperta a tutti:

https://docs.google.com/forms/d/1xdi03IRS94BLaI7eGt4-zMrmA__EAJk9moEPIboEcis/edit

Infine, chiedo in modo speciale a quelli di voi che siete sacerdoti, di offrire messe, adorazione e sacrifici per il futuro del nostro Istituto e di tenerci uniti nella preghiera, chiedendo la speciale intercessione di San Giovanni Paolo II e la Madonna di Fatima.

Un caro saluto,

Gli studenti di Giovanni Paolo II

Email del sito web: Appello Studenti GP2

Θ

Come forse saprete oggi sono state diffuse le fotografie della visita che mons. Melina ha compiuto a Benedetto XVI.

Su ACI Stampa trovate un ampio e documentato servizio, sia in italiano che in inglese.

“The pope emeritus “wanted to receive Prof. Mons. Livio Melina at a private audience. After a long discussion of the recent events at the Pontifical Institute John Paul II, he granted his blessing, expressing his personal solidarity and assuring him of his closeness in prayer.”

Il papa emerito “voleva ricevere il prof. Mons. Livio Melina in udenza privata. Dopo una lunga discussione degli eventi recenti al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, gli ha garantito la sua benedizione, esprimendo la sua personale solidarietà e assicurandolo della sua vicinanza nella preghiera”.

Naturalmente questa visita ha fatto infuriare i botoli da guardia della Nuova Era, che si sono scagliati contro Benedetto, con la consueta abituale maramalderia. Non stiamo neanche a nominarli, tanto li conoscete, di qua e di là delle Acque Nere. Ci ha colpito però la finezza di un sito – che non vogliamo neanche nominare – che ha pensato bene di prendere in giro la memoria di un morto, che non si può perciò difendere, il card. Carlo Caffarra. Quando si è signori. È finalmente la Nuova Chiesa, bellezza, quella della Misericordia. Consiglio: tapparsi il naso.

Θ

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L'articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

