FIGLIA DI GENITORI OMOSESSUALI. IL CALVARIO DI MOIRA GREYLAND. —DAUGHTER OF HOMOSEXUAL PARENTS. THE CALVARY OF MOIRA GREYLAND. UN VIDEO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Agostino Nobile ha trovato un video che vorrei condividere con voi in un momento in cui la discussione sulla famiglia è dura e persino giornali che dovrebbero essere presumibilmente cattolici, come Avvenire, di proprietà della Conferenza Episcopale Italiana, sembrano cedere sempre più spesso sul tema della famiglia formata da un uomo e da una donna. E mentre leggi liberticide come quella appena approvata in Emilia Romagna passano con il voto di eletti che si dicono cattolici.

Non lo conoscevo, è un video estremamente duro; ma al di là della glassa zuccherina del “love is love” proposta dalla sinistra asservita alle lobbies gay, e a cui anche la destra – vedi il caso del sindaco di Ferrara – troppo spesso fa l’occhiolino, rende chiaro quello che è il substrato filosofico e ideologico di quella cultura. Buona visione.

⇔

Dear Stilumcuriali, Agostino Nobile has found a video that I would like to share with you at a time when the discussion on the family is hard and even newspapers that should presumably be Catholic, such as Avvenire, owned by the Italian Episcopal Conference, seem to yield more and more often on the family theme formed by a man and a woman. And while liberticidal laws like the one just approved in Emilia Romagna pass with the vote of elected representatives who call themselves Catholics.

I didn’t know this video. It’s an extremely hard video; but beyond the sugary glaze of the “love is love” proposed by the left enslaved to the gay lobbies, and to which even the right – see the case of the mayor of Ferrara – too often winks, it makes clear what is the philosophical and ideological substratum of that culture. Good vision.

⇔

