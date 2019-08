DISPACCI DALLA CINA. LA NEBBIA DI HONG KONG, NEOCATECUMENALI A MACAO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, il Maestro Aurelio Porfiri ci aggiorna con le sue riflessioni e i suoi commenti sulla situazione a Hong Kong, che sta diventando sempre più esplosiva. Non a caso nelle sue note Porfiri ci parla della “nebbia” di Hong Kong, da cui, speriamo, emergerà una soluzione positiva per il popolo dell’ex enclave britannica e per la Chiesa. Buona lettura.

La nebbia di Hong Kong

Osservando la situazione attuale di Hong Kong si è portati a dare giudizi, “la Cina fa questo o quello” e via dicendo. Io, come i miei pochi lettori avranno capito, sono molto più prudente. Innazittutto, a volte non c’è la Cina ma “le Cine”. Cioè ci sono tanti apparati profondi che possono aver provocato quello che sta succedendo per mettere in difficoltà il potere centrale; o può essere stata una mossa del capo dell’esecutivo di Hong Kong per accreditarsi presso i suoi referenti politici. A me ricorda quelle storie matrimoniali in cui un piccolissimo episodio porta poi ad una lite molto più grande, in quanto c’era comunque del rancore inespresso. Ecco, questo episodio (non piccolissimo) ha scatenato la voglia di confronto che covava nella gente di Hong Kong e che ora sarà molto difficile far rientrare.

Le forze straniere

Purtroppo è vizio atavico della Cina quello di incolpare sempre le “forze straniere” di tutte le cose che loro percepiscono come negative e che accadono sul loro territorio. Questa forse è stata la forza della Cina quando si è trattato di ricostruire una identità umiliata, ma ovviamente è un limite enorme se si vuole avere un ruolo nel consesso delle nazioni. Io ero a Hong Kong e assicuro che i più arrabbiati erano sempre i cinesi del luogo, molti dei quali non hanno i mezzi linguistici per essere influenzati da nessuna potenza straniera. Questo rapporto schizofrenico con l’occidente, la cui cultura poi tanto bramano per altri versi, è uno dei tratti distintivi per comprendere la Cina di oggi. A mio avviso, uno dei più grandi nemici della Cina è proprio l’occidentale che fa “l’amico della Cina” solo per motivi di ritorno economico o di presenza sul loro territorio. La Cina ha bisogno di amici veri, che possano dire cose sincere e non condizionate da una dipendenza che impedisce di parlare. Alla lunga i cinesi avranno più vantaggio dagli amici veri ma scomodi che dai profittatori.

La Chiesa indipendente

Sembrava che dopo l’accordo con il Vaticano ci sarebbe stato un rapido progresso nella maggiore integrazione fra le esigenze governative e quelle della Santa Sede. Un saggio in due parti di Duo Mu pubblicato su “AsiaNews” ci fa capire che ancora non è così. Eccone un passaggio: “Il 23 settembre 2018, il portavoce dell’Associazione Patriottica e Consiglio dei vescovi della Chiesa Cattolica in Cina ha parlato in merito all’Accordo Provvisorio tra Cina e Vaticano sulla nomina dei vescovi, affermando: “Continueremo a portare avanti la tradizione di amare il Paese e la religione, i principi della Chiesa indipendente, la sinicizzazione; continueremo a percorrere un cammino che sia conforme alla società socialista, e sotto la guida dei leader del Partito comunista cinese, continueremo a lottare assieme ad altre etnie del Paese per realizzare il Grande Sogno della Cina e del popolo cinese”. Il 26 settembre 2018, l’Associazione Patriottica e il Consiglio dei vescovi ha tenuto a Pechino la III sessione della IX Assemblea Generale, il vescovo Ma Yinglin ha concluso il suo discorso chiedendo a tutti i vescovi, sacerdoti e fedeli di continuare la tradizione nell’amare il Paese e la religione, i principi della Chiesa indipendente e la sinicizzazione, promuovere l’unità della Chiesa, portare avanti le attività di evangelizzazione e infine lottare per una nuova pagina nella storia della Chiesa in Cina”. Nulla di nuovo sotto il sole.

Neocatecumenali a Macao

È stato annunciata l’apertura di un Seminario del movimento neocatecumenale a Macao, sotto la diretta responsabilità di Propaganda Fide e non del Vescovo locale. Il movimento neocatecumenale era già attivo in Macao da qualche decennio. La notizia è interessante in quanto si intende affidare a questi sacerdoti, istruiti secondo la disciplina del movimento fondato da Kiko Arguello, l’evangelizzazione della Cina. Una notizia interessante e da sviluppare per le implicanze sulla sponda cinese e su quella romana. More to come.

