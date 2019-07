PG SCHERZA. CON IL PAPA, GRETA E LE GLACIAZIONI. PG JOKES. WITH GRETA, THE POPE AND THE GLACIATIONS.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è tempo di vacanze e persino Pezzo Grosso, in genere serio e preoccupato sente la leggerezza della stagione e si fa venire voglia di scherzare. Ieri ci è arrivato questo messaggio, che vi giriamo per provocare anche a voi, come a noi, un sorriso…

∀

PG a Tosatti – Caro Tosatti, mi conceda, la prego un brevissimo intermezzo (tra tanti fatti seri di Stilum Curiae), ironicamente semi-fake. giusto per tornare a sorridere un po’.

Son appena tornato da una visita ad un borgo meraviglioso del nord Italia, Castell’Arquato in pianura padana, vicino a Piacenza, che ospita un museo di fossili, tra cui una balena fossile del periodo pliocenico, quando li c’era il mare, ghiacciato…

Spiego subito perché è interessante proseguire nella lettura.

Leggo sui quotidiani di oggi che la famosissima climatologa svedese, Greta, sta facendo un anno sabbatico per salvarci tutti dallo squilibrio climatico causato dall’uomo cancro della natura.

Questo cambiamento climatico che preoccupa Greta sta provocando lo scongelamento dei ghiacciai (quello del necrologio dell ‘Osservatore Romano).

Perciò Greta sta preparandosi ad andare all’ONU al vertice sul clima del 23 settembre, che senza di lei non decolla. Ma non ci andrà in aereo, per non inquinare, ci andrà in barca (a remi e vela, se c’è vento) con il suo boy-friend, Pierre Casiraghi-Grimaldi (figlio di Carolina di Monaco).

Effettivamente questa non è una interessante notizia per i padani che temono sempre le glaciazioni. I padani infatti si sono abituati dal Pliocene (prima del Quaternario) ad oggi (più di due milioni di anni fa) a “vedere “ ben venti (20

) cambiamenti climatici (uno ogni centomila anni). Questi ciclici cambiamenti climatici son fatti da glaciazioni che si intervallano a periodi caldi.

Oggi i climatologi parlano di global warming (riscaldamento globale, dovuto a immissioni di Co2), ai tempi evocati (se ci fossero stati testimoni) si sarebbe parlato di cicli naturali ogni centomila anni.

Durante le glaciazioni gli oceani si ritiravano creando “regressioni marine”. Durante i periodi caldi, i ghiacciai si scongelavano e gli oceani si innalzavano, creando “trasgressioni marine”. Capite perché i padani si stanno preoccupando? Durante le glaciazioni le Grete ipotetiche sarebbero andate all’ONU sciando o con la slitta trainata da cani.

Durante i periodi caldi di disgelo, ci sarebbero andata a nuoto o in canoa.

Oggi siamo in una fase “interglaciale “, così dicono gli scienziati, che potrebbe durare, diciamo altri cinquantamila anni?, più o meno? Non ci credono però i maggiori climatologi viventi, Greta e Bergoglio.

E pazienza ! Suggerirei a papa Bergoglio di far accompagnare Greta, in questa crociera di settembre sullo yacht del Principato di Monaco, dai responsabili delle finanze vaticane. Essendo il Principato di Monaco un “paradiso fiscale “, durante la crociera di settembre potranno ascoltare utili soluzioni ai loro problemi.

Tra uno squalo e un delfino e tra un iceberg vagante e una “sola*” persistente. Che ne dice?

* Termine in uso a Milano e Roma per indicare una fregatura. N.d.R.

∀

Dear friends and enemies of Stilum Curiae, it’s vacation time and even Pezzo Grosso, usually serious and worried, feels the lightness of the season and wants to make a littile joke. Yesterday we received this message, which we turn to make you smile, as we did …

Λ

PG to Tosatti – Dear Tosatti, grant me, I beg you, a brief intermezzo (among the many serious facts of Stilum Curiae), ironically semi-fake. Just to smile together a little.

I have just returned from a visit to a wonderful village in northern Italy, Castell’Arquato in the Po valley, near Piacenza, which houses a museum of fossils, including a fossil whale from the Pliocene period, when there was the sea, frozen …

I explain immediately why it is interesting to continue reading.

I read in today’s newspapers that the famous Swedish climatologist, Greta, is doing a sabbatical year to save us all from the climatic imbalance caused by man, the cancer of nature.

This climate change that worries Greta is causing the thawing of glaciers (that of the obituary of the “Osservatore Romano”).

So Greta is preparing to go to the UN at the climate summit on September 23, which could not take off without her. But she will not go there by plane, so as not to pollute, she will go by boat (rowing and sailing, if there is wind) with his boyfriend, Pierre Casiraghi-Grimaldi (son of Carolina of Monaco).

Indeed, this is not an interesting news for the Po valley who always fear the glaciations. In fact, the Po valley got used from the Pliocene (before the Quaternary) to today (more than two million years ago) to “see” twenty (20) climate change (one every hundred thousand years). These cyclical climatic changes are made by glaciations that alternate with warm periods.

Today, climatologists speak of global warming (global warming, due to CO2 input), at the times mentioned (if there had been witnesses) there would have been talk of natural cycles every hundred thousand years.

During the glaciations the oceans retreated creating “marine regressions”. During hot periods, the glaciers thawed and the oceans rose, creating “marine transgressions”. Do you understand why the Po valley dwellers are worried? During the glaciations the hypothetical Grete would have gone to the UN skiing or with a sled pulled by dogs.

During the hot thaw periods, she would go swimming or canoeing.

Today we are in an “interglacial” phase, so the scientists say, that could last, say, another fifty thousand years, more or less? However, the major living climatologists Greta and Bergoglio do not believe it.

And patience! I would suggest to Pope Bergoglio to accompany Greta, on this September cruise on the yacht of His Highness of Monaco, with those responsible for Vatican finances. Since the Principality of Monaco is a “tax haven”, during the September cruise they will be able to hear useful solutions to their problems.

Between a shark and a dolphin and between a wandering iceberg and a persistent “sola *”. What do you think?

* Sola: Term in use in Milan and Rome to indicate a rip-off. Editor’s note

