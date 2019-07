SUPER EX LANCIA UN’IDEA: RECITIAMO UN ROSARIO PER AIUTARE SALVINI.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, mi è arrivata da Super Ex una proposta che vi giro direttamente. Super Ex mi ha chiesto di consigliare una data. Mah! Potrebbe essere il 5 agosto, in cui si ricorda Santa Maria Maggiore; oppure il 15 agosto, l’Assunzione; oppure il 25 agosto, in cui si fa memoria liturgica di una grande re, San Luigi IX di Francia. Niente ovviamente ci impedisce di pregare in tutte e tre, però…Buona lettura.

Ω

Ora che non si parla più del peccaminoso rosario agitato da Salvini, provo a lanciare una proposta: diciamolo noi, un rosario, in migliaia, per il titolare del Viminale.

Ne ha davvero bisogno, perché sta difendendo il nostro paese da una invasione islamica pericolosissima.

San Pio V lo utilizzò come arma contro i Turchi.

Noi oggi abbiamo nemici ancora più pericolosi: gli islamici, i disperati, gli illusi che arrivano sulle nostre coste, hanno chi apre loro le porte della città della assediata, dall’interno.

Quali i cavalli di Troia? Bruxelles, senza dubbio, ma ancora di più Roma, divenuta la negazione di tutto ciò che la Città Eterna è sempre stata.

Oggi il Reno e la Senna, il protestantesimo tedesco e la massoneria iper-laicista francese (tanto amata dai politici apolidi italiani), sono confluiti nel Tevere, insozzandone le acque oltre ogni dire.

Chi è Salvini?

Un uomo, un povero cristiano pieno di limiti, anzitutto familiari ( che gli vengono ricordati, si noti l’assurdo, dagli ipocriti alfieri di Amoris laetitia), che semplicemente non si limita ad essere il ventriloquo di poteri “illuminati” , che vuole servire il suo paese, che teme che il esso si svegli a breve cosparso di minareti, ghetti, guerre tra poveri…

Forza ministro Salvini, noi preghiamo per lei.

Può vincere solo così, tanti e tanto agguerriti sono i suoi avversari.

Anche noi cattolici, del resto, abbiamo unicamente questo ultimo scudo contro “l’abominio della desolazione nel luogo santo”.

Non sono tipo da amare le profezie, sempre troppo difficili da comprendere, ma questo è un tempo che le richiede: solo esse vedono con chiarezza la tenebra dei tempi che viviamo, ma annunciano speranza per il futuro.

Le tenebre cominciano con la notte nell’Orto degli olivi, “un tempo iniziato forse proprio col papa Gloria olivae, Benedetto XVI” (Paolo Gulisano, Malachia tra storia e misteri, Ancora). In quella notte, che corrisponde alla notte odierna della Chiesa, Cristo fu tradito da Giuda, un apostolo, abbandonato da Pietro, condannato dalla chiesa di allora, la Sinagoga.

Ma sebbene tutto sembrasse perduto, come oggi, non fu, e non sarà, così.

Ω

