STILUM CURIAE A DUE CIFRE: ABBIAMO SUPERATO I DIECI MILIONI DI CONTATTI. GRAZIE!

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, l’evento è accaduto un po’ di giorni fa, ma fra una cosa e l’altra c’è sempre stato un oggetto più importante da mettere in vetrina, una discussione più interessante da avviare. E ho continuato a rimandare, fino ad oggi, e poi mi sono accorto che già per i prossimi giorni il materiale si accumula, e ho deciso: pubblichiamo.

Però questa è, per noi, una notizi importante: Stilum Curiae , in circa due anni e mezzo di vita ha superato quota dieci milioni di visualizzazioni. E scusate se è poco, per una barchetta come questa sballottata nelle onde del web magnum.

È soprattutto interessante, ai miei occhi, la progressione della media quotidiana di contatti. Come potete vedere dalla fotografia, siamo passati dai quasi quattromila quotidiani del primo anno agli attuali quasi quindicimila.

È interessante anche il ventaglio di Paesi coinvolti. Ovviamente l’Italia è al primo posto, ma Stati Uniti, Unione Europea e parecchi altri Paesi sono ben presenti. E devo dire che mi fa tenerezza sapere che qualcuno in posti così lontani, da’ un’occhiata al nostro Stilum…

Anche per questo abbiamo lanciato l’esperimento, che ha dato buoni frutti, di tradurre alcuni articoli, non tutti, in inglese (Il nostro traduttore è in vacanza fino ad agosto, ma tornerà all’opera…). E se ce la facciamo vorremmo provare anche altre lingue.

Anche il numero dei commenti moderati – quasi sessantacinquemila – è notevole; e non vi nascondo che è una gran mole di lavoro, dalla mattina presto fino all’ora di spegnere le luci…

Poi, seguendo il consiglio di amici meno sprovveduti di noi abbiamo aperto Stilum alla possibilità di ricevere aiuti, per il lavoro che stiamo facendo e per gli sviluppi futuri. Qua sotto trovate la locandina – che il webmaster ha già messo sotto la breve biografia, nella Home Page, chissà se qualcuno se ne è accorto? – che riproduciamo. Si trova nella pagina principale, sotto la biografia.

Insomma, Deo Adiuvante, abbiamo tutte le migliori intenzioni di proseguire nella difesa e nello sviluppo di questo piccolo spazio di libertà e di confronto di opinioni.

Grazie per la vostra fedeltà e fiducia; cerchiamo di esserne degni.

Grazie a tutti i collaboratori, quelli dotati di nome e cognome e quelli anonimi, che tali sono per ottime ragioni. Di questi tempi…

