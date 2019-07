OSSERVATORE MARZIANO SVELA IL CONVEGNO DI ASSISI SULL’ECONOMIA. CI FOSSE UN CATTOLICO…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Osservatore Marziano sembra particolarmente attivo e attento in queste calde giornate di luglio. Ieri ci ha mandato una chicca, relativa a un evento che dovrebbe svolgersi nella primavera prossima ad Assisi, in tema di economia, sponsor il Pontefice, amante di questi bei simposi planetari ricchi in fotografie e un po’ scarsini in risultati. Godibilissimo.

Osservatore Marziano a Tosatti.

Allego qui sotto l’ invito e il link, dell’incontro sull’economia di Papa Francesco ad Assisi, marzo 2020. Verranno proposte al momento opportuno considerazioni sul valore di questa iniziativa. Per ora mi limito a sintetizzare brevissime (e rispettosissime) note sugli oratori, (tutti “cattolici” naturalmente) invitati:

–Amartya Sen: economista indiano del Bangladesh, 83 anni, studioso dell’economia sostenibile. Sposò in terze nozze un membro della famiglia Rothschild (Emma Rothschild)

–Muhammed Yunus: economista del Bangladesh, Nobel per la pace 2006, ideatore del microcredito e fondatore della Grameen Bank, indirizzata al credito, soprattutto alle donne (90%), in India, fondato solo sulla garanzia fiduciaria. Non son certo di saper con precisione come sia andato. L’idea era buona, l’attuazione non lo so.

–Vandana Shiva: ambientalista indiana, nota per le sue battaglie contro gli OGM. Le sue tesi sono stata considerate impraticabili e utopistiche. (VP di Slow Food, con Petrini)

–Jeffrey Sachs: ultranoto economista americano ambientalista neomalthusiano, amico di mons. Sanchez Sorondo, vanta di aver concorso alla “scrittura” dell’Enciclica Laudato Sì. Per approfondirne la conoscenza rimando agli articoli su di lui di Cascioli sulla NBQ, preparatevi…

–Bruno Frey: economista svizzero noto per aver scritto qualcosa sull’economia della felicità. Licenziato dalla Università di Zurigo, dove insegnava, per “cattiva condotta “.

–Kate Raworth: economista britannica, ambientalista e studiosa dello sviluppo sostenibile

–Carlo Petrini: gastronomo, fondatore di Slow Food …Non faccio commenti sulle sue competenze

–Stefano Zamagni: presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, amico di Sancez Sorondo e protegé di Romano Prodi. Idem, no comment.

–Tony Meloto: imprenditore filippino, studioso delle teorie di riduzione della povertà nei paesi sottosviluppati. La sua notorietà è legata al progetto per sfamare i poveri, di portare ai poveri delle baraccopoli di Manila, le ricette del maggior chef del mondo (tre stelle Michelin), il francese Paul Bocuse.

I commenti degli Stilumcuriali son aperti.

Papa Francesco invita giovani economisti ad Assisi, al via le iscrizioni.

L’evento si terrà dal 26 al 28 marzo. Presenti tra gli altri: Yunus, Frey, Meloto, Petrini, Raworth, Sachs, Sen, Shiva e Zamagni

Al via le iscrizioni per la tre giorni voluta da Papa Francesco destinata a giovani economisti, imprenditori e change-makers di tutto il mondo. Dal 26 al 28 marzo Assisi ospiterà l’evento internazionale The Economy of Francesco. I giovani, un patto, il futuro. L’invito a partecipare arriva direttamente dal Santo Padre ed è rivolto ai giovani fino ai 35 anni. È possibile presentare la propria candidatura entro il 30 settembre tramite il sit o www.francescoeconomy.o rg.

L’evento The Economy of Francesco si articolerà in laboratori, manifestazioni artistiche e plenarie con i più noti economisti, esperti dello sviluppo sostenibile, imprenditori e imprenditrici che oggi sono impegnati a livello mondiale per una economia diversa e che rifletteranno e lavoreranno insieme ai giovani. Hanno già confermato la loro presenza i premi Nobel Muhammad Yunus e Amarthya Sen. E ancora, tra gli altri, Bruno Frey, Tony Meloto, Carlo Petrini, Kate Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva e Stefano Zamagni.

Non un convegno tradizionale ma un’esperienza dove la teoria e la prassi si incrociano per costruire nuove idee e collaborazioni. Un programma dove i tempi rallentano per lasciare spazio anche alla riflessione e al silenzio, alle storie e agli incontri, all’arte e alla spiritualità, perché siano il pensiero e l’agire economico dei giovani ad emergere.

L’incontro è rivolto ai giovani under 35 impegnati negli ambiti della ricerca: studenti e studiosi in Economia e altre discipline affini (studenti di master, di scuole di dottorato di ricerca, giovani ricercatori); e dell’impresa: imprenditori e dirigenti. Possibilità di partecipare anche per i change-makers, promotori di attività al servizio del bene comune e di una economia giusta, sostenibile e inclusiva.

La proposta è di stringere con i giovani, al di là delle differenze di credo e di nazionalità, un patto per cambiare l’attuale economia e dare un’anima a quella di domani perché sia più giusta, sostenibile e con un nuovo protagonismo di chi oggi è escluso.

Fra tutti i candidati verranno scelti 500 giovani a partecipare ad un pre-evento previsto per le giornate del 24 e 25 marzo: un’occasione di lavoro e approfondimento che continueranno nei giorni dell’evento (26-27-28) insieme a tutti gli altri partecipanti.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.francescoeco nomy.org

