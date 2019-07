RVC: COME SI CURANO BENE E GUARISCONO LE FINANZE VATICANE. IN CLINICHE SVIZZERE, MAGARI…

Marco Tosatti

Cari amici, e in questo caso soprattutto nemici di Stilum Curiae, Edward Pentin ha pubblicato sul National Catholic Register un articolo molto interessante sulle finanze vaticane, e in cui mette in luce incongruenze e singolarità della gestione dei soldi in Vaticano. Romana Vulneratus Curia (RVC per amici, nemici e indifferenti) l’ha letto, e ne ha tratto qualche considerazione ironica che vi consigliamo di leggere. Nelle righe, fra le righe e sotto le righe…

€

RVC a Tosatti. Ho appena letto l’articolo qui sopra riportato di Pentin. Sono sette anni che leggiamo le stesse cose sui media istruiti da Tornielli & Co.: Papa Francesco finalmente (!) ha fatto pulizia nelle finanze vaticane, ha fatto trasparenza, efficienza, ecc.

Inutile dire che si è limitato a cacciare via chi gli disubbidiva, anche se nominato da lui stesso poco prima, ma tralasciamo…Se saremo fortunati, secondo il “modello Giobbe” naturalmente, fra altri sette anni sentiremo spiegare che il Papa ha riformato tutto, ma ci sono ancora un paio di disobbedienti, mariuoli, bricconcelli, che si oppongono alle pulizie (magari Spadaro spiegherà che questi boicottatori delle sante riforme francescane, assistono giornalmente alla messa tridentina…).

Ma nessuno osa più fare come ha fatto il cardinale Pell, che ha rischiato una clinica in Amazzonia, dove lavorano sciamani bravissimi…

Ma il realtà, voi lettori di Stilumcuriae, non addetti ai lavori, non avete inteso che invece Papa Bergoglio, ha realmente RISANATO le finanze vaticane (come spiega Pentin). Infatti le ha mandare a farsi operare o curare in “cliniche” Svizzere, del Lussemburgo, del Liechtenstein …dove le finanze guariscono.

Il Presidente AIF, che riuscì a cacciare il Presidente precedente card. Nicora, mi dicono esser un chirurgo di quelle parti.

Si leggano le esilaranti dichiarazioni , qui sotto riportate, del suo alter ego, Di Ruzza (genero, impagabile, dell’ex Governatore della Banca d’Italia Fazio).

Mentre Bergoglio faceva mandare le finanze a curarsi all’estero (come fa intendere Pentin) Il card. Pell , che non era d’accordo, è stato “mandato in Siberia”.

Meglio è andata a Milone e Mattietti, che son stati solo minacciati e licenziati. Per ora non son stati ancora mandati anche loro a curarsi in qualche clinica di lavaggio del cervello.

Date, date, cari amici americani, l’obolo di San Pietro alla Chiesa di Bergoglio, verrà “curato “ alla perfezione…

€

