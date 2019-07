SISTINA, IL MAESTRO AURELIO PORFIRI: IL RINNOVAMENTO VA FATTO NELLA CONTINUITÀ.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il Maestro Aurelio Porfiri ci ha inviato una seconda ponderata e corposa riflessione sul presente e sul futuro del Coro della Cappella Sistina, dopo la partenza del direttore precedente. Buona lettura.

Abbiamo parlato molto della Cappella Sistina, delle speranze per il suo futuro dopo un recente passato non facile. Ma il futuro va costruito sul passato. Ecco allora non sarà inutile parlare di certi fondamenti della tradizione musicale romana, fondamenti che sono spesso vituperati e denigrati. Nei circoli musicali della mia Roma, laddove si riuniscono ancora musicisti di Chiesa, si parla spesso di una scuola romana di musica sacra e di una tradizione romana della stessa. In questi circoli, oramai sempre più ristretti e rachitici, si fa non di meno confusione fra i due elementi, essendo la scuola romana possibilmente un insieme di musicisti che in dati momenti storici hanno prestato il loro servizio presso Chiese, Basiliche e altre istituzioni religiose mentre la tradizione romana dovrebbe rappresentare una filosofia particolare della musica sacra. Ora, pur avendo detto questo, anche io cercherò di identificare la scuola con la tradizione romana, cioè membri di questa scuola dovrebbero essere considerati soltanto coloro che aderiscono al modello proposto dalla tradizione, un modello che a mio modo di vedere è stato spesso frainteso. Io credo che bisogna riflettere bene sui termini “tradizione romana” per cercare di andare a porre dei fondamenti al nostro modello interpretativo, fondamenti che partono da cosa si intende per “tradizione” e cosa si intende per “romana”. Non si intende dare una definizione assoluta e che tutto comprende, essendo consci di quanto la sapienza tradizionale ci dice: omnis definitio est negatio. Ma possiamo identificare alcuni fondamenti, in ogni caso, di questa scuola romana di musica sacra.

Cercando di comprendere questi elementi, anche se brevemente, sarà utile nella nostra breve investigazione di questi termini “tradizione della scuola romana”, di cui tanto si parla, ma di cui ben poco si conosce. Certamente alcuni degli elementi di cui parleremo, non mancano anche in altre scuole e non è detto debbano essere applicati esclusivamente alla musica, ma nel nostro caso, scopo di questo scritto è quello di fornire un modello interpretativo che spero sia utile per una maggiore riconsiderazione di questa categoria che, visto lo stato attuale della liturgia, è pressappoco morente, mancando musicisti che, consapevolmente o inconsapevolmente, ancora vivono delle idee che sono dietro questa grande tradizione. Quindi, se vogliamo celebrare il funerale di questa grande scuola, cerchiamo almeno di capire quale era la sua grandezza per poterla degnamente commemorare. Mi si dirà che non bisogna perdere le speranze di una sua riproposizione. Ma certamente la situazione attuale, direi quasi terminale, non fa affatto sperare in bene. Comunque cerchiamo alcuni elementi di comprensione per poterne almeno parlare con cognizione di causa. E la recente situazione della Cappella Sistina è utile come punto di partenza, in quanto essa è sempre stata considerata come il modello della scuola romana, l’istituzione che “dettava la linea”. Voglio prevenirvi: lo so che nella situazione attuale, parlare di queste cose può far sorridere. Molti mi diranno che è inutile, che bisogna lasciar perdere, che il mondo è cambiato. Accetto tutte le critiche. Eppure mi senti di dover dire con la Scrittura Tradidi quod et accepi; forse non interesserà a nessuno oggi, ma in un futuro spero non troppo lontano qualcuno vorrà guardare a queste cose con interesse e com rimpianto.

Assumere la continuità tra Roma pagana e Roma cristiana

Dopo decenni di propaganda anti romana (della Chiesa infatti detta romana), ci si è dimenticato il ruolo centrale di Roma non solo nella storia cristiana, ma in quella dell’umanità. Queato tema non è più molto trattato negli ultimi decenni, anche se fu un tema che ebbe una certa attenzione nella tradizione teologica Cattolica. Non è corretto, per una efficace interpretazione dell’evento cristiano, contrapporre in modo assoluto la Roma pagana e quella cristiana, in quanto la seconda fu un compimento della prima e ne accolse molti elementi. Quindi, questo superamento non fu nel senso della sostituzione ma nel senso del dare compimento a qualcosa e che molto ha a che vedere con il ruolo speciale che ha avuto (e che ha?) Roma nella storia dell’umanità. La grandezza che Roma raggiunse nel dominio materiale fu eguagliata poi nel dominio spirituale dalla Chiesa Cattolica. Ma la grandezza di Roma, non dimentichiamo, non era solo una grandezza raggiunta da un grande popolo guerriero, ma anche la grandezza di un grande popolo che era profondamente religioso. Non dimentichiamo che fin dalla sua stessa fondazione, Roma era immersa in gesti e simboli sacrali. Roma fu eminentemente città sacra fino dagli albori. Questo non va dimenticato quando si vuole capire l’humus sacrale in cui si è poi venuto a trovare il cristianesimo. Questo humus non lo hanno inventato i cristiani, ma lo hanno ereditato dai romani. Certamente, si potranno poi fare tutte le critiche che si vuole a certi usi dell’antica Roma, ma queste non tolgono la profonda religiosità del popolo romano. Di questi temi in modo approfondito si è occupato Georges Dumézil, con i suoi studi sulla religione romana arcaica.

Il Cardinale Alfredo Ottaviani (trasteverino e quindi figlio del popolo vero, non quello ideologizzato di certo progressismo ecclesiale) in un interessante e dimenticato studio del 1943 scrive proprio mettendo in luce questa continuità, avendo lui in mente, da giurista, l’evoluzione nel diritto: “Scrisse Plinio di un destino divinamente segnato per l’Italia a causa di Roma, quello di condurre gli uomini ad un unico consorzio di viver civile, diventando patria di tutte le genti. Eppure, quando egli scriveva pullulavano già i germi di quella corrosione che rendeva la Roma pagana impari a tale eletto destino” (vedi OTTAVIANI, ALFREDO (1943). Luce di Roma cristiana nel diritto. Stato Città del Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana, pag. 7). Spiega meglio questo concetto il Cardinale trasteverino, poco più avanti: “Il Cristianesimo ritenuto nemico, e, ancor oggi da pagani in ritardo, accusato di aver distrutto l’Impero, in realtà venne a compiere l’antica, la grande aspirazione. Così la grazia perfeziona la natura e, anche in questo caso, ciò che è impossibile agli uomini, lo fa Iddio” (OTTAVIANI 1943, 8). Insomma, il Cardinale Ottaviani in questo breve studio aveva messo in luce alcune cose importanti: il destino divinamente segnato per Roma, l’universalità del messaggio di Roma, l’incontro-scontro con il paganesimo. Le accuse dei pagani ricordate dal Cardinale, echeggiano ancora oggi presso coloro che si richiamano al paganesimo, cioè quelle per cui il Cristianesimo avrebbe indebolito la forza dell’impero romano predicando amore e perdono. Ma l’amore e il perdono predicato dal cristianesimo è sempre nel segno della forza virile e del puro sentimento, non nel segno del sentimentalismo effeminato. Quella corrosione della Roma pagana, anche segnata dall’indebolimento del carattere virile dei romani, lo troviamo pari pari nella nostra epoca, in molta della musica prodotta per le Chiese al giorno d’oggi che ho ripugnanza a definire come “sacra”. Questa continuità fra la virile Roma degli antichi romani e quella dei cristiani è elemento importante e da ponderare attentamente. Tra gli attentati alla purezza dell’una e dell’altra c’è stato sempre quello del tentativo di rendere alcuni elementi effemminati, che non è lo stesso che dire femminile. Il femminile è forte, aggraziato ma non svenevole o sentimentalistico.

Questa continuità tra la Roma pagana e quella cristiana lo possiamo ritrovare nel concetto di “tradizione” che per i Romani era la mos maiorum. Io trovo molte similitudini tra il concetto di tradizione nella scuola romana di musica sacra e quello di mos maiorum per i Romani. Per i Romani la mos maiorum era la tradizione degli avi, quel modello a cui ci si riferiva in ambito giuridico, militare, religioso e via dicendo. Erano leggi non scritte, consuetudini che venivano seguite e di cui ci parla molto Cicerone ed altri grandi autori della classicità. Uno degli studi più interessanti su questo tema è quello di Hans Rech, pubblicato originalmente nel 1936 in lingua tedesca e riproposto nel 2006 in lingua italiana. In questo interessante volume l’autore ci espone l’importanza del mos maiorum per la prassi di vita dei Romani. Riprendendo le Etimologie di Isidoro di Siviglia, viene spiegata la differenza fra la legge e le tradizioni: “Fra la legge e le tradizioni vi è questa differenza, che la legge è scritta, mentre la tradizione è una consuetudine comprovata dall’antichità, ovvero è una legge non scritta. Infatti la legge è così chiamata dal fatto che doveva essere letta, poiché era stata scritta (vedi RECH, HANS (2006). Mos Maiorum. La tradizione a Roma. Roma: Settimo Sigillo, pag. 18). L’autore del volume va avanti spiegando: “L’espressione mos maiorum nel significato di tradizione vincolante è la più frequente e pertanto è formalizzata e fissata, tanto che non si dice mai moribus maiorum né more maiorum nostrorum , bensì sempre more maiorum o viceversa” (RECH 2006, 25). In effetti i grandi autori della classicità romana, come Cicerone, dicevano che “si decide secondo la tradizione” (more maiorum decernitur) o che è “permesso dalla tradizione” (more maiorum permittitur) o di “ricordare secondo la tradizione” (more maiorum commemorare, RECH 2006, 24). Questa centralità della tradizione nella vita dei Romani era anche quella che informava la grande scuola romana e i suoi miti di fondazione, come quello del ruolo di Gregorio Magno nell’evoluzione del canto liturgico o della esemplarità dell’opera musicale del Palestrina. Attenzione a non confondere la verità storica con il senso di questi racconti, in quanto essi, accurati o meno dal punto di vista cronologico, servivano per dare un senso compiuto a certi stilemi che si andavano configurando nell’ambito della stessa scuola, come quello di un grande Papa, cioè la Chiesa stessa, che dava inizio al canto e alla coralità liturgica, con l’istituzione delle Scholae Cantorum come luoghi di coltivazione dello stesso canto liturgico e quindi come luoghi in cui si custodiva il fuoco della tradizione; o quello del musicista esemplare che in se aveva riassunto tutte le conquiste dei secoli precedenti nell’ambito polifonico ed era stato poi preso a modello per custodire questo patrimonio della musica sacra di scuola romana per i secoli a venire. Interessante anche sarebbe riflettere come questo continuo richiamo ai padri fondatori sia stato anche alla base del successo del progetto “Stati Uniti d’America”, un progetto che si basava su questo continuo richiamo a documenti fondanti ma che si sta lentamente sfaldando allo stesso modo per cui l’impero Romano stesso fu corroso al suo stesso interno. Lo scrittore francese Eric Zemmour nel suo “L’uomo maschio” denuncia chiaramente questo pericolo che si è oramai impadronito anche delle nostre liturgie: “Il progressivo smantellamento di una società patriarcale ha prodotto una donna mascolinizzata e un uomo svrilizzato, dunque femminilizzato, perfettamente interscambiabili tra loro. Se prima infatti le rivendicazioni sull’uguaglianza dei sessi erano di carattere giuridico ed economico, di conseguenza ragionevoli e legittime, queste sono diventate di carattere antropologico. Sembrerebbe così disegnarsi all’orizzonte una figura nuova: l’essere umano unisex. Perché dove c’è convergenza delle identità sessuali c’è di conseguenza annullamento. Il maschile e il femminile si cancellano a vantaggio di un ibrido modello androgino in una società artificiale e post-umana. Lo stesso Alain De Benoist ne La femminilizzazione dell’Occidente aveva scritto in relazione al rapporto tra i sessi: “la Modernità tende a sopprimere le differenze, di qualsiasi natura, a vantaggio di un modello omogeneo. Tale omogeneità risponde in primo luogo alle esigenze del capitale, cui occorre trasformare l’esistenza quotidiana in un immenso mercato, dove desideri e bisogni si somigliano”. Il pamphletista Zemmour denuncia così l’uomo sottomesso all’ideologia dominante, il quale ha perso la sua autorità e autorevolezza all’interno del nucleo famigliare quanto in quello sociale. L’uomo ideale oggi? “Si depila. Fa incetta di prodotti di bellezza. Indossa gioielli. Crede fermamente ai valori femminili”, mentre la donna, ora integrata, più o meno, nel mercato del lavoro (forzato), cerca di emanciparsi anch’essa indossando i pantaloni e inseguendo il mito della donna in carriera, in stile Vanity Fair senza però abbandonare il sentimentalismo di Sex and the City. Perché in fondo tutto ciò che è emotivo è propenso al consumo di notizie, immagini e prodotti. Il sesso femminile, nettamente più compulsivo di quello maschile come aveva fatto notare un secolo prima in Sesso e Carattere lo scrittore austriaco Otto Weininger, è di conseguenza più esposto alla civiltà dei consumi” (CAPUTO, SEBASTIANO (2015). Svirilizzati e femminilizzati. L’Occidente denunciato da Eric Zemmour. L’Intellettuale Dissidente). Questo pericolo denunciato da Zemmour non è oramai un pericolo, ma una concreta e palpabile realtà.

In cosa si può anche identificare questa continuità fra le due Rome? C’era nella romanità il concetto di virtus, quella dote che denotava la valentia, il coraggio. Non dimentichiamo che i romani erano popolo di grandi guerrieri, in cui i “trionfi” per i vincitori erano un evento a cui si partecipava volentieri. Ecco, questa virtus, questo senso virile della vita, militare nel senso più nobile, è passato nella tradizione romana musicale, in quelle composizioni austere e nobili, come nel canto gregoriano, o fastose e solenni, come nella polifonia. Ma questo fasto non era per nascondere l’oggetto del fasto stesso, non era il panem et circenses per ammannire il popolo. Dava veramente gloria ed onore al generale vincitore. Era un evento religioso con un proprio rituale che doveva essere rispettato Così è per la nostra musica di scuola romana, che non era solo per dimostrare il fasto di questa o quella corte (c’entrava anche questo, non si può negare) ma era sempre centrata al mistero che si celebrava. Purtroppo i germi della corruzione dell’effeminatezza sono spesso entrati in questo ambito e hanno corrotto il più possibile la pura tradizione romana. Oggi questi germi, debbono essere dichiarati vincitori e sovrani, avendo il sentimentalismo e l’effeminatezza completamente conquistato le nostre liturgie. Recensendo sul suo blog un testo che raccoglie gli scritti del Cardinal Biffi (Ubi Fides Ibi Libertas, Cantagalli) il giornalista Aldo Maria Valli affermava: “(…) oggi, a differenza di come la vedeva Biffi, la mancanza di fondamenti ci sta lasciando in sorte non tanto la disperazione (sentimento che presuppone comunque una domanda di senso), quanto un’ottusa inconsapevolezza, quel sentimentalismo condito di edonismo che si preoccupa del contorno, dell’apparenza, della location, e non della sostanza e dei perché. Se fossi generoso, girerei dunque con il libro di Biffi per donarlo a tutti gli ottusi sentimentalisti che incontro. Invece sto diventando un vecchio barbogio, e il libro di Biffi me lo tengo stretto” (VALLI, ALDO MARIA (2016). Sulla Chiesa-bancomat, il sentimentalismo ottuso e un bel libro in onore di Biffi. www.aldomariavalli.it).

C’è oggi, anche nelle nostre liturgie, questa mortale confusione fra misericordia e giustizia, fra quello che è buono e giusto e le concessioni che in alcuni casi si possono fare. Lo dice bene il sociologo Gianfranco Morra, autore di testi importanti sulle trasformazioni nel Cattolicesimo: “L’uomo cristiano ed europeo, di Platone ed Aristotele, Sant’Agostino e San Tommaso, considera la giustizia come la virtù più alta: «Vivere onestamente, non fare del male a nessuno, dare a ciascuno il suo» (honeste vivere, nemimen laedere, unicuique suum tribuere). È una giustizia umana, troppo spesso calpestata, e anche insufficiente quando non è accompagnata da quella misericordia, alla quale ci invita l’Anno Santo come a uno dei gradi più alti dell’esperienza religiosa: «Beati i misericordiosi, essi otterranno misericordia» (Mt 5,7). Una misericordia che non è né populismo né sentimentalismo né lotta di classe né teologia della liberazione. Perché vive sopra e oltre la giustizia, non contro o al suo posto” (MORRA GIANFRANCO (2015). La misericordia cristiana non è né populismo né sentimentalismo né lotta di classe perché vive oltre la giustizia, ma non al suo posto. Italia Oggi. Numero 291 pag. 16 del 08/12/2015. http://www.italiaoggi.it/). Il senso di fare ciò che è giusto e degno per il valore di questi due concetti, si perde oggi nei fumi del buonismo e sentimentalismo che sta corrodendo non solo la scuola romana (oramai quasi morente) ma la Chiesa tutta.

Elemento importante collegato a questi e al concetto di mos maiorum era il rispetto per gli antenati. Per il romano il rispetto degli antenati era centrale nella loro concezione della vita, gli antenati erano coloro che davano validità al mos maiorum. Così è per la nostra scuola romana, in cui il rispetto dei modelli era valore importante e sempre tenuto in altissima considerazione. Ad essi ci si riferiva, all’inizio per imitarli e in seguito, se si poteva, per superarli. Ma già il fatto di imitare modelli importanti garantiva una certa dignità nella composizione, se non l’originalità che probabilmente può essere data solo a coloro in possesso di un talento superiore. Anche questo elemento al tempo nostro si è corrotto in due diversi problemi: da una parte la “divinizzazione” del modello, come se al di fuori di esso non fosse possibile fare musica decente, dall’altra “l’uccisione del padre”, questa tendenza a denigrare chi ci ha preceduto per dimostrare che il contemporaneo è l’unico modello valido, in una concezione contraria e opposta a quella della scuola romana e che, a ben vedere, ha spiccati connotati hegeliani, lo spirito che avanza verso continui miglioramenti distruggendo quello che lo precede nella dialettica della tesi e dell’antitesi. Il rispetto per i predecessori, nella scuola romana, garantiva due cose fra loro collegate: il senso della continuità e la validazione dell’insegnamento che all’interno della scuola stessa veniva impartito, che era un insegnamento non tanto dato in termini teoretici ma per via di esperienza diretta con la prassi esecutiva. Non si vuole certo sostenere che tutti i modelli fossero validi in quanto tali, sarebbe assurdo l’asserirlo. Ma anche coloro che si discostavano dalla purezza della scuola romana, fornivano elementi per delimitarne i confini e la metodica. C’è una differenza fondamentale tra coloro che si distanziano da una scuola con il desiderio di innovare e coloro che invece rinnegano i principi di questa scuola nei suoi fondamenti primi.

La Congregazione dei musici di Santa Cecilia fu fondata proprio per salvaguardare coloro che operavano nel campo musicale nella città eterna, per garantire coloro che erano parte di quella che veniva chiamata “la professione romana” (e la quale corporazione di musicisti, sarà bene ricordarlo, sarà in contrasto perpetuo con i cantori pontifici proprio per chi dovesse essere considerato come il vero garante di queata tradizione). La storia di questi maestri, cantori, organisti, dovrebbe essere fatta con grande attenzione e certo non possiamo dimenticare i due recenti magistrali volumi sulla Cappella Giulia, coro del capitolo vaticano, per mano del noto musicologo Giancarlo Rostirolla. Si era pensato che fosse necessario garantire con un collegio giudicante una certa identità corporativa in coloro che aderivano alla professione romana. Questo perché si giudicava come di fondamentale importanza che potessero fare musica in Chiesa solo coloro che erano atti e preparati per questo, un concetto che oggi è stato completamente ribaltato.

Aurelio Porfiri

