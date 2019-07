DALL’AMAZZONIA UN APPELLO AL PAPA: NON CREDA ALLE SIRENE AMBIENTALISTE…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, qualche giorno fa avevamo ricevuto un contributo molto interessante alla preparazione del Sinodo panamazzonico, che si svolgerà in ottobre a Roma, e da cui ci si attende – a seconda delle posizioni – di tutto e di più. Il contributo è stato pubblicato sul sito panamazonwatch, che vi consigliamo di seguire (se vi ricordate avevamo parlato del suo lancio…) per restare aggiornati. Ma intanto pubblichiamo questo appello, rivolto al Pontefice, da parte dell’Associazione PanAmazônia, affinché veda i reali problemi degli abitanti di quella terra, e dia loro attenzione, più che alle lobbies ambientaliste. Buona lettura.

Messaggio dell’Associazione PanAmazônia a Papa Francesco circa il Sinodo sull’Amazzonia

Per decisione del Consiglio Direttivo, la “Associação PanAmazônia” ha inviato una lettera aperta a Papa Francesco, in cui esprime la sua preoccupazione per l’orientamento del Sinodo sull’Amazzonia. Nel testo si chiede al Sommo Pontefice di approfittare della prossima assemblea dei vescovi per ricentrare la visione della Chiesa sui veri problemi dell’Amazzonia, soprattutto l’inerzia economica che condanna milioni di locali a una vita di profonda precarietà materiale. Si chiede inoltre di non permettere che la Chiesa venga usata per promuovere interessi in contrasto con le aspirazioni più genuine dei popoli amazzonici alla prosperità e alla speranza di una vita con un minimo di dignità.

Di seguito riportiamo il testo della lettera:

Manaus*, 11 luglio 2019.

Sua Santità

Papa Francesco

Palazzo Apostolico

Città del Vaticano

Santissimo Padre,

La sua leadership mondiale è indubbia e potrebbe essere di grande aiuto per i popoli dell’Amazzonia. I 40 milioni di persone che abitano nella regione, estesa sul territorio nazionale di ben nove paesi, affrontano ostacoli terribili per arrivare a condurre un’esistenza minimamente dignitosa. Nell’immensità della foresta e ai margini dei fiumi si vive infatti una vita di sofferenza e sfiducia.

La ragione principale della tragedia socio-ambientale cui sono sottoposti i popoli amazzonici è l’inerzia economica. In Amazzonia, con i suoi oltre 8 milioni di km², quasi non esiste attività economica e, di conseguenza, non c’è occupazione né reddito per le famiglie. Nelle città amazzoniche dominano la povertà, la violenza, le malattie. Nelle comunità isolate nella foresta regna l’abbandono delle persone al proprio destino. Una vita demotivante dalla quale non sembra esserci via d’uscita.

Questa apatia economica, che distrugge la vita di milioni di persone, in parte è dovuta all’ideologia ambientalista e alla pressione di organizzazioni non governative e di governi di paesi sviluppati. Negli ultimi trent’anni queste realtà hanno imposto la loro agenda e i loro interessi spuri, intaccando la legislazione nazionale dei paesi amazzonici e promuovendo la disinformazione dell’opinione pubblica. Questo processo lega le mani alle popolazioni locali. Tutto ciò è una terribile vigliaccheria.

La Chiesa non può unirsi a tali forze. Anzi, dovrebbe ricorrere alla sua influenza per promuovere lo sviluppo socio-economico dell’Amazzonia, alleviando così la sofferenza dei suoi popoli.

In questo senso, il Sinodo sull’Amazzonia può essere l’opportunità per la Chiesa di concentrarsi sui temi davvero importanti per le popolazioni amazzoniche, tra cui l’impellente bisogno di promuovere la prosperità economica che, del resto, è indispensabile per combattere il degrado ambientale dei biomi della regione. Senza prosperità non c’è speranza né per l’uomo né per la foresta.

La Chiesa merita il nostro riconoscimento per il valoroso lavoro che sempre ha svolto in aiuto delle popolazioni bisognose in Amazzonia. Oltre all’assistenza ai poveri, l’Amazzonia ha però anche bisogno di libertà e di investimenti. Mi prendo rispettosamente la libertà di chiedere ai cattolici di tutto il mondo di investire nell’Amazzonia e di visitarla.

Santità, con la sua leadership, contribuisca alla ripresa economica della regione, e non permetta che movimenti ambientalisti, interessi economici di paesi sviluppati e ideologie politiche, offuschino la visione della Chiesa. Non permetta che il Sinodo sull’Amazzonia si trasformi in un’altra arma nelle mani degli aguzzini dei popoli amazzonici, uomini e donne umili che desiderano solo di poter avere la speranza di offrire ai loro figli una vita migliore.

Le chiedo di non vedere in questa lettera una critica prematura di un evento ancora in fase di svolgimento, ma piuttosto una sincera richiesta di valutare quale indirizzo dare all’imminente Sinodo.

La saluto con i miei sentimenti di profondo rispetto ed elevata stima.

Cordialmente,

Belisário Arce

Direttore esecutivo della “Associação PanAmazônia”

Per una Amazzonia fiera, integrata e forte!

(*Manaus è la capitale del grande stato brasiliano di Amazonas)

