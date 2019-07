SUPER EX E MONS. PAGLIA. UNA PRECISAZIONE DOVEROSA.

Marco Tosatti

Qualche giorno fa Super Ex commentava un articolo de Il Fatto Quotidiano relativo alle telefonate intercorse fra mons. Paglia e il giudice Palamara.

Nel commento Super Ex citava una notizia che gli era stata data, e erroneamente confermata in una verifica successiva , di un coinvolgimento giudiziario attuale di mons. Paglia in un procedimento relativo al dissesto finanziario della diocesi di Terni.

L’articolo è stato cancellato dalla lista di Stilum Curiae a causa di quella imprecisione, e ci sembra doveroso inoltre pubblicare questa precisazione.

Super Ex è desolato per essere stato tratto in inganno da un informatore, aver scritto una notizia ingiusta su mons. Paglia e aver tratto in errore Stilum Curiae e i suoi lettori.

In riferimento alla pubblicazione, per mezzo di blog e social network, della notizia di presunte imputazioni penali a carico di Mons. Vincenzo Paglia, chiediamo gentilmente ospitalità al fine di rettificare tale infondata notizia. A questo fine si inoltra testo del decreto di archiviazione, datato Settembre 2015, con il quale la Procura di Terni riconosce l’inesistenza di qualsiasi presupposto per procedere nei confronti di Mons. Paglia. Attualmente, dunque, è destituita di qualsiasi fondamento la notizia che riporta l’esistenza di imputazioni a carico del Presidente della Pontificia Accademia per la Vita sia nella forma di procedimenti penali presso Tribunali sia in quella di iscrizione nel registro di persone indagate presso eventuali Procure.

Si ringrazia della cortese ospitalità.

Fabrizio Mastrofini – Ufficio Stampa PAV

Mons. Riccardo Mensuali – segreteria particolare del Presidente PAV

