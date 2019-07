RVC CHIEDE A ZINGARETTI (CONTROFIGURA DI MONTALBANO) CONTO DELL’ORO DI MOSCA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci ha scritto Romana Vulneratus Curia (RVC per amici, nemici e indifferenti) per sbalordirsi sulla sua dell’oro di Mosca (!) lanciata sui mass media per mettere in difficoltà Salvini, e cercare di nascondere ancora di più, se possibile, gli scandali reali: quello di una magistratura asservita a un partito, o un’area politica, e quello degli affidi che ha a Bibbiano, nel cuore dell’Emilia Rossa e piddina il suo centro ben ammanicato in salsa LGBT. Se ci fossero grandi organi di informazione forniti di un sussulto di dignità professionale, e non servi ideologici, non si parlerebbe d’altro…Ma forse ha ragione Lorenzo Stecchetti, autore della Francescheide:

Invece… Ma leggete RVC, e poi guardate qualche piccolo sussidio fotografico che illustra la situazione.

ξ

Caro Tosatti, son appena tornato da un periodo lunghetto a Londra, dove ho avuto scarse info di carattere socio politico sul nostro Paese. Due misteri, tratti da letture rapide di notiziari, mi intrigano:

– Il primo. Ho letto che il segretario del PD, tal Zingaretti accusa Salvini di minare la sicurezza nazionale tenendo rapporti con Putin e prendendo soldi, dalla Russia. Perbacco, ma lo sa questa specie di controfigura di suo fratello (Montalbano) che il suo partito esiste solo perché c’è stata la Russia a sostenerlo? e ha prosperato dalla fine della II Guerra mondiale fino (ed oltre) al crollo del Muro di Berlino, grazia alla Russia comunista? Lo sa che neppure lui avrebbe fatto scuola di partito se i vari membri della gerarchia italo-russa, non avessero “risparmiato “ sui contributi che prendevano dalla gerarchia al governo della Russia? E sia riconoscente no? O è solo geloso di Salvini? Come prima lo era di Berlusconi, entrambi amici di Putin?

– Il secondo. In un notiziario della BBC, ho sentito, ma in modo incompleto, che (in Italia?) qualcuno di importante e influente avrebbe dichiarato che la causa della basso tasso di fecondità in Italia e Europa è dovuto al troppo basso tasso di lavoro femminile (che ovviamente non permette di aver sufficiente reddito per permettersi il lusso di avere figli). Faccio un appello ai lettori di Stilum Curiae: <chi lo ha sentito, potrebbe scrivere su Stilum Curiae, il nome della persona (e circostanze) che lo ha dichiarato?. Prometto un commento memorabile su Stilum Curiae, che dedicherò alla persona che mi fornisce detta informazione.>

RVC

ξ

Ed ecco qualche esempio di linguaggio rispettoso, umano (#restiamo umani, mi raccomando) e democratico (#facciamorete) della sinistra, della sua intellighenzia (sic) dispiegati nei confronti di un avversario politico. Complimenti.

Categoria: Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482