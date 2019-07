VINCENT LAMBERT SULLA CROCE. E LA CHIESA TACE, O IN ALTRO AFFACCENDATA.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Super Ex ci ha inviato un commento bellissimo e lancinante su quello che sta accadendo in Francia, dove due genitori devono assistere all’uccisione per fame e per sete del loro figlio, decisa da poteri esterni. Ciascuno di noi, di voi, potrebbe essere Vincent Lambert; potrà essere Vincent Lambert, se questa pulsione mortifera che si è impadronita del mondo occidentale non verrà fermata. E la Sinagoga – intesa ovviamente in senso metaforico e evangelico, gli ebrei non c’entrano nulla, le alte gerarchie religiose…

ξ

Guardiamo alla morte di Vincent con gli occhi della fede: un innocente crocifisso. Intorno a lui due genitori dolenti come Maria ai piedi del Golgota. Forti come lei (“troppo cattolici quei due”, hanno detto i massoni e i laicisti francesi). E Vincent che viene dichiarato colpevole: deve morire! Di fame e di sete.

Ancora una volta, verrebbe da esclamare: il male ha vinto e il Bene ha perso!

Anche Alfie e Charlie, Cristi innocenti, sono stati eliminati dalla perfidia di Erode, di Anna e Caifa, del potere!

Epperò guardiamo meglio, e vediamo che Dio, nella sua misteriosa sapienza, ha scelto “bene”: questi tre condannati avevano genitori strordinari, di un’ umanità e di una fede, che oggi sono rari come l’oro.

Hanno perso, Alfie, Charlie, Lambert… sì, esattamente come Cristo crocifisso! Ma come lui ha salvato il mondo, così loro ha scosso l’apatia, il relativismo, il nichilismo del mondo. Sono stati richiamo e testimonianza per milioni di persone. Perchè Cristo vince soccombendo.

Ma dov’era la Sinagoga quando Gesù veniva ucciso? Nascosta, o complice dell’omicidio. E la Chiesa ufficiale, la gerarchia bergogliana, nei tre casi citati?

A parte qualche microriferimento tardivo, imposto dal basso, l’uomo che quando vuole dire qualcosa diventa ossessivo, ripetitivo sino alla nausea, ha taciuto.

Nascosto e complice, come la Sinagoga. Impegnato a santificare Carola, atea ed ambientalista, per sua stessa dichiarazione, Carola invasata di un umanitarismo che si rovescia nel suo contrario, come quello di Marx e dei suoi seguaci.

Tra i genitori di Alfie, Charlie e Lambert, da una parte, e Carola, dall’altra, Bergoglio ha scelto quest’ultima: assomiglia troppo, con qualche anno di meno, ad altre due donne da lui stimate ed elogiate, entrambe atee convinte: Emma Bonino e Valeria Fedeli.

Ma torniamo agli eroi, e dimentichiamoci i Anna, Caifa, Giuda e tutti costoro: le lacrime sparse, la solitudine che hanno provato (che strazio per un cattolico non sentire la voce misericordisoa della santa Madre Chiesa nel momento del lutto), diventino rugiada vivificante per la Chiesa di Cristo, in questa tenebrossisima notte, dove le luci non mancano del tutto, anche se non vengono più, per ora, da dove dovrebbero.

ξ

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Super Ex

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482