JUSTIN CASE E LA RETROUVAILLE DI UNA BALLATA SUL PARROCO DI SANTA MARTA

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e soprattutto il por R., quello che si sforza da mane a sera di essere furbo e poi partorisce con grande sforzo commenti che vorrebbero essere sarcastici e invece sono come birra aperta da tre giorni, facciamo un sorriso in mezzo a tante notizie serie e tristi e gravi. mi ha scritto un amico di Stilum Curiae come aveva già fatto tempo fa, per comunicare e condividere il ritrovamento del prof. Justin Case. (Per il por R. preciso che si tratta di un fatto burlesco…).

“Gentilissimo Dott. Tosatti,

Mi ha scritto il Professor Justin Case (quello che ha ritrovato La leggenda di Giorgio Mario), chiedendomi lumi su di un altro testo da lui reperito, lumi, ahimé, che non sono grado di accendere, ma che forse può fare Lei, essendo genovese. Le allego il testo in questione e più sotto la traduzione della mail inviatami dall’esimio accademico.

Molto cordialmente

N.C.”.

Mio Caro Amico,

L’altro giorno sono andato da un mio conoscente, agricoltore per mestiere, che mi ha narrato un fatto strano. Da qualche tempo le sue capre (tra l’altro, originarie della Germania) stavano facendo di tutto per far entrare le volpi nel pollaio, ma al contempo non volevano condividere il foraggio con gli altri ovini della stalla, ricorrendo a calci e a cornate per allontanarli. Quando ho detto che non ero un veterinario, mi ha detto che gli serviva proprio un accademico e mi ha mostrato in un angolo della stalla una pila di volumi mezzi mangiucchiati. Erano numeri della rivista Concilium, alcuni vecchi di oltre mezzo secolo, che evidentemente la capre teutoniche avevano gradito assai – e da qui il loro strano comportamento. Mi sono offerto di portarle via e ho consigliato al conoscente di dare alle bestie come antidoto una qualsiasi edizione del Denzinger.

Orbene, prima di buttare nel camino la rivista incriminata, ho dato una sfogliatina alle pagine dei vari numeri e, con mia sorpresa, da una è caduto un foglio, ripiegato in quattro e scritto fitto, con sul retro la data 196… – purtroppo il tempo e le intemperie avendo cancellato l’ultima cifra. La calligrafia non era chiarissima, ma sono riuscita a decifrarla con qualche sforzo e, stavolta con un certo stupore, ho notato una forte somiglianza con il testo della canzone Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers, di Fabrizio de André e Paolo Villaggio. Puoi immaginarti l’eccitazione, quando in fondo al foglio ho letto “Che te ne pare? La metrica e la sintassi secondo me vanno riviste – F.” e più sotto “Ci fanno un culo come una sala da ballo. Meglio limitarci a Carlo – P.” Che F. e P. stessero veramente per Fabrizio e Paolo? Certo, lo spirito antiautoritario degli anni ‘60 è ben presente nel testo, come pure presenti le frecciate contro la presunta ipocrisia del clero.

Potresti farmi il favore di chiedere ai tuoi amici genovesi se, per caso, sanno qualcosa di questo fantomatico Don Ciccio, presumibilmente parroco di Santa Marta?

All the best

Justin

DON CICCIO RITORNA DOPO UN VIAGGIO APOSTOLICO

Don Ciccioritorna a Santa Marta

dall’ultima trasferta, fregandosi le man[1]

giornali danno gran riscontro

al suo recente incontro col capo maomettan.[2]

La Chiesa, che desidera in uscita,[3]

felice e spensierata, prendendo porci e can

Ancora lui la vede zavorrata,

invero ostacolata dai vetero cristian

“Se neanche l’insulto, oppur l’anatema

li posson convincer che l’ecosistema

più che il Cristo prova un vero patema.[4]

Dicon che sono immigrazionista,[5]

voglio l’Italia diventi islamista

chiamandomi ipocrita e pure schiavista!”

Così si lamenta il buon pastore,

e l’unto del Signore sta in meditazion.

Nel giardino cammina amareggiato

guardando nel loggiato il giro di person.[6]

Girando di qua e di là la testa,

d’un tratto lui s’arresta: mirabile vision.

Lanciando un grido d’allegrezza:

correndo con sveltezza a coglier l’occasion.

“Èveramente cosa esaltante

vedere qui cotanto emigrante!”

Disse Don Ciccio scendendo seduta stante.

“Deh nazareno non t’angosciare,[7]

se io qui sto a elemosinare

tengo famiglia e la devo sfamare”.

Di fronte ad un fare sì deciso,

sentendosi deriso, Don Ciccio s’arrestò.

Ma poi gli venne una pensata

e dentro la navata, un desco apparecchiò.[8]

Era questa l’arma sua segreta,

da Ciccio adoperata frequente e a gogò.

E con puro stile della Pampa,[9]

chiamata a sé la stampa, a rimpinzarsi andò.

“Se voi non foste un conciliare,”[10]

(Cecco si sbafa lasagne a palate)

“sospetterei che mi voglia sfruttare”

“Ma so che in barba a quei malauguri”

(Cecco ingolla due litri di mate)[11]

“state elevando i ponti e non i muri”

Don Cecco era assai buona forchetta

e fatta la scarpetta si mise a digerir.

Voltandosi verso l’africano

Che alzata la sua mano chiedea d’interloquir

“Effendi, io sono un po’ perplesso, [12]

mi chiami pure fesso, riguardo una question:

Sarò un ignorante e un clandestino,

ma può un adulterino aver la comunion?”[13]

“Ma è mai possibile, o porca Argentina!

Che si cominci a parlar di cucina,

e si finisca sempre a ragionar di dottrina”

Eppoi ‘sto negro è proprio un ingrato,[14]

io l’ho accolto, accudito e sfamato

e davanti al mondo m’ha imbarazzato!”

Don Ciccio, con gesto di fastidio

le riprese audio e video di colpo lui arrestò.

E a giudice ertosi medesimo,

Galtieri in diciottesimo, il profugo scacciò.[15]

Note:

[1]Ciccio. In Sicilia diminutivo di Francesco. Tuttavia, l’ambientazione dello scritto non parrebbe essere sicula,per cui il riferimento potrebbe essere ad un chierico particolarmente pasciuto.

[2]Maomettan. All’epoca della stesura del testo, maomettano era usato impropriamente e comunemente come sinonimo di musulmano, un faux pasin cui sono caduti anche gli altrimenti colti estensori di questo scritto

[3]Chiesa… in uscita. Catch-phrasecomune negli anni post-concilari, assieme alla più celebre spirito del Concilio(45°, minimo)

[4]Ecosistema… patema. L’idea che l’inquinamento atmosferico portasse alla distruzione dell’umanità cominciava a girare già negli anni ’60, prendendo forza nel decennio successivo. Cfr. «Alan Ford», Ecologia, n. 40 (Ottobre 1972).

[5]Immigrazionista. All’epoca, evidentemente, un insulto alla stregua di qualunquista.

[6]Loggiato… person. Si può ipotizzare che don Ciccio guardasse i fedeli che facevano lo struscio a messa finita nel loggiato antistante la chiesa, lui osservandoli dall’alto di un giardino pensile (si pensi, ad esempio, ai giardini vaticani).

[7]Nazareno. In alcuni paesi musulmani sinonimo di cristiano.

[8]Un desco apparecchiò. Si evince che don Ciccio fosse all’avanguardia rispetto ai tempi, visto che all’epoca nessuno si sarebbe mai sognato di allestire una tavolata in un edificio di culto.

[9]Stile della Pampa. Passaggio quanto mai oscuro. L’unica ipotesi possibile è che sia un velato riferimento al dittatore argentino Juan Domingo Peron, abile manipolatore dei media.

[10]Conciliare. Il Concilio Vaticano II aprì i lavori l’11 ottobre 1962, e il riferimento, quindi, permette di collocare la stesura del testo tra quella data e l’8 dicembre 1965, quando il consesso venne chiuso. Inoltre, conciliare indica qui la corrente progressista (o modernista) in seno alla Chiesa Cattolica.

[11]Mate. Infusione erbacea, diffusa soprattutto in Sud America. Il riferimento, assieme ad altri simili nel testo, darebbe a intendere che don Ciccio fosse un seguace della Teologia della Liberazione e frequentatore delle comunità cattoliche dissidenti latino americane.

[12]Effendi. Titolo di cortesia equivalente a “Signore”, usato in diversi paesi musulmani dell’Asia dell’Africa.

[13]Al lato del testo, cancellato: “Sarò anche arrivato su un barcone/ ma può un culattone/ aver l’ordinazion?” Satira evidentemente considerata troppo estrema dagli autori del testo.

[14]Negro. All’epoca non considerato insultante, ma qui usato da don Ciccio in senso spregiativo.

[15]Galtieri. Per ragioni di cronologia è impossibile che si riferisca al futuro dittatore argentino Leopoldo Galtieri. Più probabilmente, forse per un lapsus calami, il personaggio citato potrebbe essere Gualtieri di Brienne, duca d’Atene, signore di Firenze per un anno, prima che i fiorentini non lo cacciassero a viva forza nel luglio 1343, a causa dei suoi metodi tirannici.

