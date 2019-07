LA NUOVA PRESIDENTE DELLA UE È UNA PALADINA DELLA TEORIA GENDER. FIN DALLA SCUOLA. LA CHIESA PARLERÀ?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, poiché sembra che si stiano diffondendo false notizie, anche su siti apparentemente cattolici sulla signora von der Leyen, nuovo Presidente della Commissione Europea, e su sue presunte benemerenze prof-famiglia e anti Gender, ci sembra utile ed istruttivo pubblicare una precisazione che ci hanno mandato in proposito Toni Brandi e Jacopo Coghe. Giusto per non farsi prendere per i fondelli…

∇

“Attenti alle fake news sulla cristianissima Ursula Von der Leyen, nuovo presidente della Commissione Europea che la stampa presenta come ‘di stretto credo cristiano democratico’: è stata Ministro per la Famiglia pro Gender Mainstreaming”: Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie e di Pro Vita e Famiglia che sottolineano la preoccupazione del mondo pro family sull’elezione della tedesca alla Commissione Ue.

“In passato – avvertono Brandi e Coghe – si è anche distinta per le posizioni progressiste in materia di adozione per le coppie omosessuali e ha impugnato anche lei l’arma della diffusione a tappeto della teoria del gender, fin dalla scuola. Ministro degli Affari Sociali, delle Donne, della Famiglia e della Salute della Bassa Sassonia nel 2003 e riconfermata dopo da Angela Merkel, ha proposto e diffuso il cosiddetto “Gender mainstreaming”, che significa cercare di cancellare la distinzione sessuale tra uomo e donna e l’eterosessualità come norma e pare sia stata anche obbligata, dopo polemiche, a ritirare il libro di educazione sessuale Corpo, amore, il gioco del dottore, in cui si proponevano tra l’altro “giochini erotici esplorativi” fra genitori e figli, come si legge chiaramente dall’informazione online”.

“Ma c’è di più. Come ministro della Difesa tedesco – aggiungono i due – Ursula Von der Leyen, si era lamentata non solo delle discriminazioni di gay e transessuali nell’esercito, ma anche del loro esiguo numero tra le truppe”.

“Stupisce – concludono con indignazione i due organizzatori del Congresso Mondiale delle Famiglie – che le realtà cattoliche associative che si occupano di famiglia in Italia abbiano da subito esultato, e questo solo perché madre di 7 figli. Anche il Papa ha messo in guardia che essere cattolici non significa fare figli come conigli, per non parlare dell’attacco che ha lanciato alla teoria gender come ‘espressione di frustrazione e rassegnazione, che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa’. Invitiamo tutti a riflettere prima di stappare lo champagne’’.

