SUOR GERTRUDE: LA CHIESA VIVE TEMPI BUI. CI AIUTINO I MARTIRI DEL COLLE VATICANO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ogni tanto nella calura soffocante (e un po’ sulfurea, ahimè) che ci avvolge spira una brezzolina rinfrescante. Per noi è stato questo messaggio di Suor Gertrude, che ci ricorda la fedeltà dei primi martiri della Chiesa di Roma. Buona lettura.

Ω

“Gentile dottor Tosatti sarò breve e semplice, come sempre in materia spirituale, come si conviene a una suora. Ieri, domenica 30 giugno, la Chiesa commemora i primi martiri della Chiesa romana, santi. Scrisse Tertulliano, filosofo ed apologeta cristiano di origine cartaginese- tunisina (160- 220 d.C.), nel suo famoso Apologetico, che < Il sangue dei martiri fu semente dei cristiani >, esaltando in tal modo il martirio dei primi cristiani perseguitati (sotto Nerone), che fortificò la fede nel Salvatore.

Poi Tertulliano scrisse ancora: < Siamo di ieri, e già riempiamo noi il mondo intero e tutte le vostre località, città, isole, fortezze, municipi, borghi e gli stessi accampamenti (militari), le tribù, le decurie, la corte, il senato, il foro. Non vi abbiamo lasciato che i templi. > (Apologetico, 37).

Che tristezza dottor Tosatti! Oggi Tertulliano scriverebbe che abbiamo duemila anni di storia, ma abbiam ora perso quasi tutto il mondo intero, quasi tutte le località, città, …la corte, il senato, il foro, stiamo perdendo persino i nostri templi. Oggi sono quasi vuoti, cadenti o chiusi, molti ridotti a musei, palestre o ristoranti.

Tra non molto potrebbero persino esser trasformati in moschee. Abbiam perso molti dei nostri santi sacerdoti. Molti son diventati troppo tiepidi o troppo paurosi, taluni persino apostati. All’interno della santa chiesa qualcuno pensa persino di cambiare la fede in Gesù Cristo, nostro Redentore, ed in Sua Madre Immacolata, nostra intercessora e co-Redentrice.

Non mi meraviglierei neppure che venissero presto rivisti molti dogmi e cambiati i Sacramenti. Il Messale Romano, nella festa di oggi, invita a pregare Dio perché possiamo raccogliere il frutto del sacrificio dei primi martiri e testimoniare con coraggio la nostra fede. Questi primi cristiani furono martirizzati da Nerone proprio dove oggi sono i giardini vaticani. Sarà questo un monito? Volevo condividere queste parole di conforto con i suoi lettori, grazie.

Suor Gertrude.

Ω

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Suor Gertrude

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482