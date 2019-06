RVC: FILIPPO DI EDIMBURGO HA SUGGERITO AL PAPA IL SINODO SULL’AMAZZONIA?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come sapete da ieri molti siti sono in fermento per la dichiarazione emanata dal cardinale Walter Brandmüller in merito all’Instrumentum Laboris per il Sinodo sull’Amazzonia che si terrà a ottobre a Roma (già, ma perché a Roma, un Sinodo che riguarda sì e no quattro milioni di anime? Non potevano farlo in America Latina? Gatta ci cova…). Su La Nuova Bussola Quotidiana trovate quello che ha scritto il porporato, grande esperto di storia della Chiesa; e come vedrete, sono sberle. Ma del Sinodo ha voluto dirci qualche cosa anche Romana Vulneratus Curia, anche se ha toccato l’argomento da una sponda insolita e molto, molto intrigante…Buona lettura.

Θ

RVC a Tosatti.

“Caro Tosatti, pensa e ripensa, cerca e ricerca, ho scoperto qualcosa di interessante per Stilum Curiae che mi impone di fare questa domanda: Il sinodo amazzonico fu previsto da Filippo di Edimburgo?

Il principe Filippo di Edimburgo, in un seminario su “Ecologia e religione”, tenutosi a Washington il 18 maggio 1990, raccomandò: <l’abbandono del Cristianesimo e il ritorno alle religioni pagane, più “rispettose della natura”, fra le quali consigliò “i culti degli indiani d’America, dei polinesiani, degli aborigeni australiani”>.

Ma la domanda che dovremmo porci oggi è se sia il principe Filippo (e amichetti vari) uno dei grandi mentori dell’attuale pontificato.

C’è di più. Sempre Filippo d’Edimburgo alla “Deutsche Presse Agentur”, agosto 1988, dichiarò: “Nel caso in cui mi reincarnassi, mi piacerebbe tornare sotto forma di un virus mortale, in modo da poter contribuire in qualche modo a risolvere il problema della sovrappopolazione”. Accipicchia!! Ma chi è ‘sto Filippo di Edimburgo, oltre a quello che ammanniscono le notizie di cronaca da rotocalco britanniche?

Il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, fu iniziato alla massoneria dal Maestro della loggia “Marina”, con il numero 2612. Avrebbe voluto diventare Gran Maestro della Gran Loggia Madre d’Inghilterra, ma la carica andò invece a Edoardo Duca di Kent.

Nel 1961 ha fondato il World Wildlife Fund (WWF, Fondo mondiale per la natura) con il principe Bernardo d’Olanda (cofondatore del gruppo Bilderberg e presidente dello stesso fino al 1976).

E fin qui, come dire “beato lui”, andrà un giorno dove ha sempre desiderato finire. Ma come mai oggi la Chiesa cattolica è apparentemente ispirata dagli stessi convincimenti? Questo è l’ultimo DUBIA; secondo voi possiamo proporlo al Pontefice?”.

RVC

Sì, caro Romana Vulneratus Curia, possiamo proporglielo. E ci immaginiamo anche che fine farà….

