PEZZO GROSSO: AVVENIRE E “L’APARTHEID CLIMATICO”. APARTHEID FORSE, MA VERSO I CATTOLICI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, su Avvenire, come potete leggere in calce, è apparso un articolo catastrofista di un signore dell’Onu in tema di clima e povertà e progresso. Era un boccone troppo ghiotto perché Pezzo Grosso se lo lasciasse sfuggire. E infatti…

Caro Tosatti le propongo un ALLARME STILUM CURIAE: Apartheid dei cattolici voluto dal Papa! (Apartheid è una espressione che significa segregazione a danno di minoranze per pregiudizi vari).

Mai si è vista una segregazione a danno dei cattolici, come oggi, da parte dei cattoprogressisti ambientalisti.!

Ma vorrei ora commentare l’allegato qui sotto riferito alle esternazioni di tal Philip Alstom dell’Onu, probabilmente conosciuto solo dall’Avvenire e da Bergoglio. Questo genio (grazie all’Avvenire) ci spiega che il cambiamento climatico minaccia di annullare mezzo secolo di progresso e di ridurre in povertà 120 milioni di persone entro il 2030.

Il lettore di Stilum Curiae capirà subito perché ho parlato di Apartheid dei cattolici e perché il pensiero di questo signor Philip Alstom poteva esser pubblicato solo dal quotidiano del card. Bassetti.

Nell’ultimo mezzo secolo il mondo occidentale ha vissuto 50 anni di regresso, di finto progresso, proprio grazie agli ambientalisti neomalthusiani. Non ha affatto generato maggior salute globale, anzi è cresciuto in aborti e ha trasformato il concetto di salute in ‘benessere biopsicosociale’.

Non ha affatto lottato contro la fame, anzi non ha neppure ottemperato agli impegni presi nel G8 con l’Africa, penalizzando le sue esportazioni in Europa con nuovi dazi (come ha documentato G. A. Stella sul Corriere nel 2016).

Dal 1970 ad oggi non c’è stato progresso o sviluppo economico, c’è stato solo bluff consumistico necessario a compensare il crollo delle nascite. Frenando le nascite e portandole a decrescita, si è solo realizzata una crescita fittizia illusoria e a debito che è scoppiata miseramente nel 2008 creando i presupposti per la povertà dei più vulnerabili.

Ma non solo: persino l’eventuale crescita delle immissioni di CO2 è dovuta al fenomeno descritto provocato dagli ambientalisti stessi, perché la moltiplicazione del consumismo in occidente e la delocalizzazione delle produzioni (senza cura ambientale per ragioni di costi) nei paesi orientali asiatici, ha creato lo squilibrio (se è veramente vero come dicono; ma come invece confutano numerosi scienziati cha hanno firmato la petizione contro il catastrofismo ambientale).

Infine questo signore ampiamente sconosciuto da tutti dice che entro il 2030 ci saranno 120 milioni di nuovi poveri.

Ma ragazzo mio, l’ambientalista neomalthusiano della università di Stanford, grazie a Paul Ehrlich (anch’egli amico di Bergoglio), negli anni ’70 prevedeva centinaia di milioni di morti di fame in Cina grazia alla crescita della popolazione.

Ora la Cina è ricca, caro ragazzo.

Son sempre più convinto che la prossima sede Onu-Unesco sarà la Città del Vaticano e questo Phil Alstom farà la guardia svizzera, mentre Melloni farà il cerimoniere.

Ed il vero Apartheid sarà effettivo solo verso noi quattro cattolici rimasti.

PG

Ed ecco Avvenire:

L’allarme. L’Onu: «Apartheid climatico, solo i ricchi sfuggiranno alla fame»

Lucia Capuzzi martedì 25 giugno 2019

Il relatore sull’estrema povertà, Philip Alston: il cambiamento climatico minaccia di annullare mezzo secolo di progresso e di ridurre in povertà 120 milioni di persone entro il 2030.

Apartheid climatico. Il paragone è volutamente forte come la minaccia che pende sul prossimo futuro mondiale. Al divario “classico” e crescente fra ricchi e poveri, si sovrappone – acuendone gli effetti – la differente capacità di risposta di fronte alle conseguenze del riscaldamento globale. Gli sconvolgimenti ambientali colpiscono tutti. Molto più arduo – anzi, praticamente impossibile –, però, per i Paesi e gruppi sociali con meno risorse difendersene. Al contrario, le nazioni ricche «riusciranno ad operare gli aggiustamenti necessari ad affrontare temperature sempre più estreme». Un evidente paradosso. Il Sud geopolitico del planisfero è responsabile del 10 per cento delle emissioni, eppure dovrà subirne il 75 per cento delle ricadute, precipitando in una situazione di “apartheid” di fatto. A dare l’allarme è stato Philip Alston, relatore speciale dell’Onu sui diritti umani e la povertà estrema che ha presentato a Ginevra una corposa ricerca di esperti indipendenti.

I quali, di fatto, ribadiscono il concetto cardine della Laudato si’ di papa Francesco, ovvero l’intima relazione tra «il grido della terra e quello dei poveri». Lo studio Onu supporta le proprie affermazioni con una sfilza di dati. Il cambiamento climatico rischia di annullare i progressi fatti negli ultimi 50 anni per lo sviluppo, la salute globale e la lotta alla fame. Producendo, in poco più di dieci anni – entro, cioè, il 2030 –, almeno 120 milioni di nuovi poveri. Non solo. Entro il 2050, altre 140 milioni di persone perderanno la casa a causa di qualche disastro naturale, ingrossando il fiume dei profughi ambientali. «I benestanti potranno pagare per sfuggire al surriscaldamento, alla fame e ai conflitti mentre il resto del pianeta sarà lasciato a soffrire», ha tuonato il relatore Onu.

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/onu-apartheid-climatici

