RAGGI, SINDACO DISASTRO, SI IMPANCA A GRANDE INQUISITRICE.

Marco Tosatti

Certo che questi 5 Stelle sono proprio particolari. Fanno finta di essere il “Nuovo”, e in realtà spesso sono solo il peggio del Vecchio, spolverato di demagogia e incapacità. Parliamo oggi del sindaco di Roma, Virginia Raggi, che secondo Il Messaggero, che ha raccolto il grido di dolore dei cittadini sta conducendo Roma vero abissi storici, e però si diverte a giocare alla Grande Inquisitrice nei confronti di chi difende, legittimamente e democraticamente, il diritto di tutti a nascere.

Ci ha scritto Filippo Savarese, presidente di Citizengo.

“Il Comune di Roma ha avviato un procedimento amministrativo contro i manifesti di CitizenGO. Un altro.

Stamattina, dopo essere stato ufficialmente convocato, mi sono recato presso gli uffici della Polizia della Capitale per per rilasciare dichiarazioni sulla campagna di affissioni che abbiamo svolto lo scorso maggio, in occasione delle Elezioni Europee.

I nostri cartelloni mostravano una piccola bimba nel grembo materno accompagnata dallo slogan: “Lei si candida a nascere! Sostieni i candidati che difendono il diritto alla Vita”. Una delle tante attività concrete di CitizenGO per sensibilizzare la società sui valori che io e te condividiamo. Anche questa, evidentemente, troppo “politicamente scorretta”.

Oggi, su richiesta della Polizia, ho dichiarato la mia responsabilità personale, in qualità di Direttore di CitizenGO Italia, in merito alla campagna. Non so attualmente a quali conseguenze vado incontro. Ho ricevuto due verbali di contestazione amministrativa, che ora porterò ai nostri Avvocati per procedere coi ricorsi. Ti farò sapere che cosa ci viene contestato non appena ne avrò parlato coi legali.

I verbali di contestazione della Polizia di Roma

Permettimi solo tre considerazioni:

CitizenGO incide concretamente nella società. Non è qualcosa di “virtuale”, ma di reale. È una comunità di semplici cittadini attiva per difendere i valori che gli stanno a cuore: difesa della Vita, promozione della Famiglia, tutela della Libertà educativa dei genitori;

Diamo scandalo. Il procedimento amministrativo è stato avviato perché qualcuno, evidentemente, non ha gradito i nostri manifesti. Chi? Non lo so ancora. Posso solo dire che proprio durante le affissioni abbiamo ricevuto il durissimo attacco del Presidente dell’VIII Municipio di Roma, di estrema sinistra, che ha definito la nostra una campagna “di odio” e oscurantista, chiedendo provvedimenti urgenti al Comune. È lui che ci ha “denunciati”? Non lo so, ma non mi meraviglierebbe;

In gioco c’è il nostro diritto di opinione ed espressione (mio e tuo). I nemici della Vita, della Famiglia e della Libertà educativa hanno capito che le campagne di CitizenGO sono in grado di scuotere le coscienze e far riflettere le persone, per questo non tollerano le nostre iniziative e comunicazioni pubbliche. Per questo ci denunciano e provano ad imbavagliarci. Ma ci danno solo più coraggio!

Ti ricordo, tra l’altro, che attualmente è già in corso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio un altro processo tra CitizenGO e il Comune di Roma per la censura dei manifesti dell’anno scorso (“L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo”).

Ora, probabilmente, se ne aprirà un altro. I fronti giudiziari si moltiplicano! Bene, è segno che diamo fastidio. È segno che CitizenGO, come comunità di cittadini attivi impegnati per il Bene Comune, sta crescendo e diventa sempre più influente e capace di incidere nella società”.

Chi voglia saperne di più, e dare una mano a Citizengo in questa e altre battaglie vada sul sito.

