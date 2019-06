NOBILE. DELL’ATEISMO, VERO O PRESUNTO. E DELLA SUPERIORITÀ DEL CRISTIANESIMO.

Cari Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato un’interessante riflessione su religione e ateismo, un seguito, se vogliamo, alla discussione che si è aperta sul tema qualche giorno fa. Posso solo aggiungere una notazione casuale. Qualche giorno fa chiacchieravo con un conoscente, che si è laureato in fisica – come hobby aggiuntivo, lui è pilota di aerei di linea – e mi spiegava, da non credente, che gli ultimi sviluppi della fisica stanno facendo sì che molti scienziati di alto livello si pongano problemi che in precedenza non avevano mai considerato: e cioè quelli della metafisica, e dell’esistenza di un Qualcuno generatore di armonia nell’Universo. Interessante, no?

Ateismo vs Cristianesimo

In una società impregnata di cultura religiosa il vero ateo non esiste. Rimane sempre la speranza, pur se minima, dell’aldilà e di Dio. Parafrasando Benedetto Croce possiamo dire che l’etica dell’ateo cresciuto nel mondo cristiano, volente o nolente, è cristiana. Quando diciamo che quell’ateo si comporta più cristianamente di quello che va sempre in chiesa, stiamo dicendo che quell’ateo si conforma alla dottrina cristiana più di uno che va sempre a messa. Non è l’ostentata dicitura che rende cristiano o ateo, è la sensibilità unita alla conoscenza. Se è vero che gran parte dei cristiani non sanno dare ragioni della propria fede, la dottrina atea si basa su falsi sillogismi e bufale storiche.

Alcuni cosiddetti atei, pur ponendosi qualche domanda sull’esistenza di Dio, per pigrizia non fanno una seria ricerca, cascando nei soliti luoghi comuni in cui si pongono domande sbagliate che inevitabilmente portano a risposte sbagliate. Per un’altra tipologia umana il rifiuto di Dio nasce dal timore di sottostare al comune vivere cristiano che gli potrebbe impedire di fare una vita, diciamo, sopra le righe. Per molti intellettuali è semplicemente un atteggiamento snobistico. Leggendo i loro libri e articoli zeppi di infondatezze, nonché ascoltarli nelle loro apparizioni in tv, non possiamo fare a meno di notare la spocchia di chi si sente illuminato.

In Cina non esiste un retroterra culturale religioso. Il ruismo, del quale Confucio fu il massimo esponente, è una filosofia che sacralizza il secolare. Infatti l’etica dell’ateo cinese diverge e non poco dall’ateo cristiano. Tra i tanti esempi che lo confermano ricordo un documento riportato su “Il libro nero del comunismo”, dove si racconta di un generale sovietico in visita in Cina. Nonostante le aberrazioni perpetrate dal comunismo in Europa, l’ufficiale sovietico rimase sconvolto dalla crudeltà dei torturatori cinesi. Ancora oggi la corruzione e le violenze che si verificano nei paesi asiatici come la Cina e il nord Corea impressionano anche gli atei occidentali più sfegatati. L’etica confuciana si basa su cinque virtù: rettitudine, giustizia; correttezza o rito appropriato; conoscenza; integrità. Essendo una filosofia orizzontale nel ruismo non esiste il Giudizio divino, dunque le cinque virtù lasciano il tempo che trovano. Il motivo lo spiega bene François-Marie Arouet, in arte Voltaire, uno dei più grandi e conosciuti mangiapreti della storia occidentale. Sul suo Dictionnaire Philosophique, nell’articolo Athéisme, Athée, scrive: «Per quale motivo una società di atei sembra impossibile? Perché si ritiene che uomini che non avessero freno non potrebbero mai vivere insieme; che le leggi non possono nulla contro i crimini segreti; che ci vuole un Dio vendicatore che punisca in questo mondo o in quell’altro i malvagi sfuggiti alla giustizia umana». Più avanti leggiamo: «È indubbio che, in una città civile, è infinitamente più utile avere una religione, sia pur cattiva, che non averne affatto». Riguardo a coloro che non si pongono domande sull’esistenza di Dio, o vivono come se Dio non esistesse: «sono come bambini; un bambino non è né ateo né teista, non è nulla.» Egli trova ripugnante l’idea che la materia da sola possa generare la vita e quest’idea, secondo lui, deve essere combattuta senza esclusione di colpi. Voltaire trattò gli antesignani di Darwin con una virulenza inaudita, e fino agli ultimi giorni della sua vita ridicolizzò i filosofi dell’ateismo. «Certo non vorrei aver a che fare con un principe ateo perché, nel caso si mettesse in mente d’avere interesse a farmi pestare in un mortaio, son ben certo che lo farebbe senza esitazione. Nemmeno vorrei, se fossi un sovrano, avere a che fare con cortigiani atei, che potrebbero aver interesse ad avvelenarmi… Quale conclusione trarremo da tutto ciò? Che se l’ateismo è estremamente pericoloso in quelli che governano, lo è pure negli uomini di studio, per quanto la loro vita possa essere pura, perché le loro idee possono uscire dal chiuso delle biblioteche e raggiungere le piazze; che l’ateismo infine anche se non è così funesto quanto il fanatismo, è quasi sempre fatale alla virtù.»

Gli ateologi sono convinti che l’uomo è naturalmente buono senza Dio. Che cos’è la bontà? Se un musulmano divorzia “legittimamente” lasciando al loro destino moglie e bambini, per il cristiano è un atto ignobile. Se per i pagani è indifferente uccidere una creatura solo perché nata femmina, per il cristiano è aberrante. Se per un ateo contemporaneo è ragionevole uccidere una creatura nel grembo della madre, per il cristiano è un crimine.

Gli uomini di tutte le culture e religioni si macchiano di misfatti, ma quando l’ingiustizia diventa legge si stabilisce l’obbligo al crimine. Nei campi di concentramento nazisti gli aguzzini attuavano la legge ateista. La tortura meno violenta effettuata, per esempio, nelle carceri della Romania comunista di Ceausescu era quella di costringere la vittima a mangiare escrementi. I carcerieri rispettavano la legge atea, dove l’uomo è considerato semplice materia soggetta all’umiliazione e alla devastazione psicofisica. Come vediamo, se con Dio l’uomo può risparmiarsi molte sofferenze, senza di Lui il male diventa pandemico. Charles Bukowski, vivendo in mezzo agli atei come lui, definiva l’uomo “la fogna dell’universo”. La risposta al dramma del male non è la negazione del Dio cristiano, ma la sua esistenza.

Nel suo “La vittoria della ragione” Rodney Stark conclude la sua ricerca riportando la dichiarazione di uno dei più prestigiosi intellettuali cinesi: «Una delle cose che ci è stato chiesto d’indagare è che cosa ha permesso il successo, o meglio, il primato dell’occidente su tutto il resto del mondo. Abbiamo studiato tutte le possibilità da un punto di vista storico, politico, economico e culturale. All’inizio abbiamo pensato che fosse perché voi avevate armi più potenti delle nostre. Poi abbiamo ritenuto che voi aveste un sistema politico migliore. Poi ci siamo concentrati sul vostro sistema economico. Ma negli ultimi venti anni abbiamo compreso che il cuore della vostra cultura è la vostra religione: il cristianesimo. Ecco perché l’occidente è così potente. Le basi morali cristiane della vita sociale e culturale sono state ciò che ha permesso l’emergere del capitalismo e poi la riuscita transizione verso le politiche democratiche. Non abbiamo alcun dubbio in proposito».

Le domande sull’ateismo sono tante. Per chi vuole saperne di più (perdonate l’autopromozione, ma penso che sia un pamphlet particolarmente stimolante sia per gli atei senza pregiudizi che per i credenti) può leggere il mio “Anticristo Superstar”. In questo libello contesto a mo’ di botta e risposta le bufale, le brutalità e le superficialità riportate nell’Anticristo di Friedrich Nietzsche, il filosofo più omaggiato dagli atei e più anticristiano dell’800.

Agostino Nobile

