LIGURIA PRIDE. UN FEDELE GENOVESE: BAGNASCO, CHE FARE CON GIOVANNI BATTISTA, IL 24? ERA UNO CHE GIUDICAVA ERODE…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci ha scritto un lettore genovese, e capite bene che trattandosi di un compatriota gli offriamo subito uno spazio privilegiato. Il tema è il Gay Pride ligure, e le preghiere di riparazione organizzate in tre chiese della città, e impedite nel loro svolgersi da un intervento della Curia di Genova. Una posizione festeggiata come una vittoria dalle organizzazioni LGBT. Stilum Curiae se ne è occupato qui.

Ecco la lettera, a cui facciamo seguire un breve commento…

Dopo la segnalazione del 13 giugno scorso da parte di Stilum Curiae del comportamento della diocesi di Genova che ha fatto annullare tre incontri di preghiera in riparazione al gay pride, ho ascoltato con attenzione la spiegazione fornita dal suo responsabile delle comunicazioni sociali data ai microfoni di Repubblica https://video.repubblica.it/edizione/genova/chiesa-e-pride-il-caso-genova-la-curia-dobbiamo-accogliere-non-condannare-le-risposte-dei-manifestanti/337327/337930e mi sono sorte spontanee una considerazione ed una domanda.

Proprio fra qualche giorno, precisamente lunedì 24 giugno, ricorrerà la solennità di San Giovanni Battista che, tutto preso dal suo zelo per la moralità della famiglia, purtroppo non ha avuto la possibilità di consultare la curia arcivescovile di Genova prima di dire ad Erode che non gli era lecito tenere con sé la moglie di suo fratello (Mc. 6,18). Altrimenti sarebbe stato sicuramente avvisato, magari tramite un’intervista al suo organo prediletto (che abbiamo scoperto essere Repubblica), che la sua iniziativa non era “condivisibile” per una questione di “forma”, in quanto non era opportuno “fare sentire Erode giudicato”; sarebbe stato meglio “accoglierlo con delicatezza”.

Il poveretto, privo di tanta sapienza, si era formato senza sua colpa sull’insegnamento di allora, quello del libro del profeta Ezechiele (33.8) secondo cui “se tu non parli per distoglier l’empio dalla sua condotta, egli, l’empio, morirà per la sua iniquità; ma della sua morte chiederò conto a te”, e ancora credeva che invitare i peccatori alla conversione ammonendoli fosse un dovere di carità finalizzato alla salvezza della loro anima, e che pregare per loro anche in riparazione dei peccati commessi fosse un’opera di misericordia spirituale.

Per la sua imprudenza ed impudenza ci ha rimesso la testa, come tutti sappiamo, ed è diventato “il più grande tra i nati di donna” (Mt. 11,11; Lc. 7,28), ed anche il patrono di Genova come di tanti altri comuni. Fortunatamente duemila anni di storia ci hanno insegnato come si fa salvare la ghirba, che è quello che invece conta.

Fin qui la considerazione. Quello che non mi resta chiaro è che cosa mai celebrerà di San Giovanni Battista la suddetta curia arcivescovile quando lunedì 24 giugno, festa patronale, secondo la tradizione porterà in processione le sue ceneri con cui usa benedire il mare ed popolo convenuto: questa è la domanda che mi assilla, e che giro a Lei quale esperto indagatore di cose curiali che oltrepassano la capacità di comprensione dell’uomo comune.

La ringrazio per l’attenzione

Genova, 18 giugno 2019

Un fedele genovese

Dall’intervista abbiamo stralciato pochi brani di don Silvio Grilli, portavoce della Curia. “Non è che condanniamo le preghiere ci mancherebbe… Questioni da usare, un linguaggio da usare che non sia interpretato come un linguaggio di condanna”. Perché queste persone “Avrebbero potuto sentirsi escluse…nessuno ha il diritto di giudicare gli altri…Papa Francesco ha detto chi sono io per giudicare?”.

Resta, pesante, a nostro modo di vedere, il fatto che la Curia, e in particolare l’arcivescovo, il card. Bagnasco, hanno impedito che dei cattolici pregassero per le anime di quanti sfilavano propagandando quello che – fino ad oggi – la Chiesa considera un peccato che grida davanti a Dio, e comportamenti condannati – i comportamenti, non le persone, don Grilli – dal Catechismo e da 2000 anni di storia e dottrina.

Siamo strani noi? Facciamo una piccola citazione delle parole pronunciate da un Papa.

Un accenno ritengo, poi, doveroso fare alle ben note manifestazioni che a Roma si sono svolte nei giorni scorsi.

A nome della Chiesa di Roma non posso non esprimere amarezza per l’affronto recato al Grande Giubileo dell’Anno Duemila e per l’offesa ai valori cristiani di una Città che è tanto cara al cuore dei cattolici di tutto il mondo.

La Chiesa non può tacere la verità, perché verrebbe meno alla fedeltà verso Dio Creatore e non aiuterebbe a discernere ciò che è bene da ciò che è male.

Vorrei, a tale riguardo, limitarmi a leggere quanto dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale, dopo avere rilevato che gli atti di omosessualità sono contrari alla legge naturale, così si esprime: “Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione” (CCC 2358).

La Madre celeste ci assista con la sua protezione. (ANGELUS 9 LUGLIO 2000)

Questo era Giovanni Paolo II. Certo, non era popolare, forse. Ma era un papa che parlava da papa e agiva da papa. Ma tanto, tanto tempo fa. Bagnasco probabilmente non era ancora nato…

