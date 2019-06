RVC: COLLETTIVO OMOSESSUALE IN CATTOLICA, E TOBIN ALL’EDUCAZIONE CATTOLICA. TUTTO È COERENTE, E SI TIENE…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia ci ha inviato una riflessione sulla nascita all’Università Cattolica di Milano di un “collettivo omosessuale”. Ieri come sapete a Roma si è svolto il Gay Pride. Quasi vent’anni fa Giovanni Paolo II si è espresso così, davanti a trentamila persone riunite per l’Angelus: “Un accenno ritengo di dover fare alle ben note manifestazioni che a Roma si sono svolte nei giorni scorsi. A nome della Chiesa di Roma non posso non esprimere amarezza per l’affronto recato al grande Giubileo dell’anno 2000 e per l’offesa recata ai valori cristiani di una città che è tanto cra al cuore di tutti i cattolici del mondo”. Ma la Chiesa di Roma ora nomina alla Congregazione per l’Educazione cattolica il card. Joseph Tobin, quello che non ha indagato su McCarrick perché riteneva inverosimili le accuse di cattivi comportamenti sessuali, quello che ospita avvenenti attori italiani in arcivescovado e twitta “Nighty-night baby. I love you” per sbaglio al destinatario sbagliato, e poi sostiene che il messaggio era diretto alla sorella…Il Pontefice – e il suo entourage – non cessano di stupirci.

“Caro Tosatti, mi conceda di fare un cenno sulla DOLOROSA E PREOCCUPANTE PARABOLA DELLA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE. Oggi (Ieri per chi legge) il quotidiano La Verità spiega in prima pagina che in Cattolica a Milano è nato un collettivo omosex che invita alla sfilata. Probabilmente verranno anche raccolti contributi nelle chiese, oltre che per le missioni, ora anche per i lgbtoni. Povera (ex) Cattolica, concepita dal beato Toniolo a fine ‘800 e fondata da Padre Agostino Gemelli nel 1921. È controllata dalla Fondazione Toniolo che è presieduta dall’arcivescovo di Milano, Delpini. All’inizio i professori e docenti erano cattolici. Un paio di decenni fa il numero dei professori cattolici in Cattolica cominciava ad esser minoritario.

Un paio di anni fa, nel 2017, i docenti che firmarono la famosa “correctio filialis” al Papa, furono diffidati; alcuni costretti a rinunciare (o non avere rinnovato) all’incarico.

Ora in Cattolica vediamo persino il collettivo omosex. Ma perché meravigliarsi direte voi, quando leggiamo, sempre su La Verità, che il Papa ha fatto cardinale e nominato nel dicastero (Congregazione per l’educazione cattolica) che dovrebbe occuparsi di sopravvedere università, scuole e associazioni varie sul tema formazione cattolica, Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark, vicino alle istanze omosex, tanto che nel 2017 dedicò la Santa Messa alla comunità Lgbt; celebra messe arcobaleno, e così via. Messaggio chiaro: educazione cattolica è accogliere omosex, ma non per amorosa comprensione o tolleranza, bensì per fede cattolica.

Molto meglio la Bocconi, la Statale o la Luiss. Amen.

RVC

