SUOR GERTRUDE BIS. L’AVVOCATO FORMICOLA LE MANDA UN MESSAGGIO, E LEI RISPONDE…

Marco Tosatti

Cari amici di Stlum Curiae, a seguito del post precedente ci sembra giusto riportare un breve scambio di commenti fra l’avvocato Giovanni Formicola e suor Gertrude, che da lui è stata interpellata tramite Stilum Curiae. Buona lettura.

Ο

L’avvocato Formicola ci ha scritto:

“A volte, dopo aver letto quello che scrivono santi uomini a lui vicini, oserei dire suoi portavoce o confidenti (come SER il Card. Kasper, per esempio, o il card. Marx, Maradiaga, Padre Sosa, Fr. Enzo Bianchi, ecc.) entro in momenti di sconforto e son tentata di pensare che ci vogliano dire che per 2000 anni la Chiesa di Cristo ci ha ingannato, ci ha raccontato e fatto credere cose “interpretate” o immaginate, per assicurarsi potere sugli uomini. Cosicché ora sembrano voler trasformare questa chiesa in una organizzazione socialmente utile, non più spiritualmente utile. E questo pensiero mi angoscia”.

Caro Marco,

puoi dire alla mirabile suor Gertrude che ha perfettamente ragione, ma che quello da lei descritto è precisamente il pensiero – meglio, l’intento – proprio del Papa, da ricaduta del modernismo irriflesso qual è la sua mensautentica?

Grazie e un caro saluto

Abbiamo girato il messaggio a suor Gertrude. Ecco la risposta:

Suor Gertrude è perfettamente cosciente delle considerazioni dell’avv. Formicola, ma non poteva esprimersi in tal senso rischiando di fare “ il processo alle intenzioni “ a qualcuno che talvolta appare essere non sempre perfettamente “equilibrato” in ciò che dice e fa, ma è il Papa, oltre che un uomo. E suor Gertrude vuole distinguere la figura del Papa, che ovviamente continua ad amare e rispettare, e la figura dell’uomo, che è ciò che la preoccupa, e la tormenta . Suor Gertrude ringrazia per l’attenzione l’avv. Formicola di cui segue sempre quello che dice e scrive, e lo invita a pregare sempre per il Papa, ma non interrompere mai l’azione responsabile di difesa della figura del Papa, la difesa della Santa Chiesa Cattolica, apostolica e romana, quella che ha duemila anni di dottrina insegnata nella tradizione (che non conosce evoluzionismo teologico dogmatico) , che ha sì avuto eresie nella sua storia, ma ha sempre trionfato su di esse . E così sarà fino alla fine dei tempi, anche se fossero quelli descritti da San Giovanni Evangelista nel libro dell’Apocalisse. Cristus vincit !

E c’è un ultimo aggiornamento da parte dell’avvocato Formicola:

Ha ragione. Ho sbagliato. Avrei dovuto dire Jorge Mario Bergoglio. Ma non è un processo alle intenzioni, bensì all’intento, che è perfettamente decifrabile non solo empiricamente, ma a partire dalla mens, anche questa molto ben manifestata.

Almeno due volte al giorno recito l’ oremus pro Pontifice nostro Francisco,

Grazie e carissimi saluti

in J. et M.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Suor Gertrude

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482