A ROMA SFILA IL GAY PRIDE ANTI-FAMIGLIA. I VESCOVI SCENDONO IN PIAZZA PER L’IMMIGRAZIONE SENZA SE E SENZA MA

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae Oggi a Roma si svolge il Gay Pride della capitale: un evento che certamente è ben lontano dal proporre stili di vita, di pensiero e di morale vicini a quelli cattolici. Questo genere di eventi ha ricevuto l’appoggio entusiastico e incondizionato di una formazione politica, il Partito Democratico, che come potete vedere dal manifestino, ha un’agenda anch’essa ben lontana da ciò che un cattolico crede e vuole. E come sappiamo, è stato ed è un fattore importante nel favorire un’immigrazione senza regole e controlli nel nostro Paese.

I vescovi del Lazio, che non hanno avuto una parola da dire quando il PD faceva passare alcune delle leggi anti-famiglia e anti-vita illustrate nel volantino, e che non hanno una parola da dire sul Gay pride di quella che era la capitale della cristianità, hanno scelto oggi per far conoscere una specie di proprio “manifestino” pro immigrazione, pro PD e anti governo, maldestramente mascherato dietro raccomandazioni evangeliche. Vi invitiamo a leggere qui.

Volentieri riportiamo un bilancio di ciò che è accaduto a Modena nei giorni scorsi, dove centinaia di persone hanno partecipato a una processione di riparazione per il gay pride cittadino.

Modena gay pride: un vescovo parla, i partiti e un bilancio

La notizia è che un Vescovo ha analizzato e si è alzato in piedi per difendere il suo gregge e la famiglia naturale:

“Credo che il matrimonio sia una comunità di vita e di amore tra un uomo e una donna, connotata da complementarità, reciprocità e generatività, e come tale rientri nel progetto stabilito da Dio creatore e confermato da Cristo redentore”.

Grazie alla mediazione ecclesiale del Centro Culturale il Faro, il Vescovo di Modena aveva già concesso al Comitato promotore il sagrato del Duomo precisando che “non c’è alcuna contrarietà che i fedeli, inclusi i presbiteri, partecipino alla processione di riparazione”.

C’è di più: Mons. Castellucci esprime un inequivocabile “sostanziale dissenso dai contenuti e dal metodo che anima il Gay pride” a smentire ogni lettura faziosa operata in queste ore dai mass-media laicisti e lefebvriani.

Ed ecco che, per la prima volta in Italia, una processione riparatrice ha luogo con il placet fattuale del Vescovo, vede la partecipazione di altri sacerdoti incardinati nella Diocesi e viene guidata da un parroco, Don Giorgio Bellei, che non teme di dichiarare alla stampa: “preghiamo perché questo peccato viene sbandierato contro il progetto di Dio, che maschio e femmina li creò e che ha dato alla sessualità umana un fine preciso” (Cfr. Repubblica Bologna, 1/6/2019).

La chiesa di Lefebvre? irrilevante come sempre e stavolta – finalmente! – senza alcuna visibilità.

Anche i partiti del centro-destra non si sono lasciati ingannare dai soliti attivisti LGBT presi in prestito da altre città, ma hanno avuto ben presente il risultato ottenuto dalla paladina dei diritti LGBT dell’Emilia-Romagna, l’Assessore alle Pari Opportunità Roberta Mori: bocciata.

Ma non solo: terz’ultima dei candidati del Partito Democratico del Nord-Est. E la petizione a favore della famigerata legge regionale sull’omotransnegatività non ha raggiunto le 2.500 firme in tutta Italia (= 125 per Regione).

Per tutte queste ragioni, per questo intelligente modo di operare, il centro-destra ha sostenuto i cattolici:

– la Lega di Salvini: sia con il Ministro per la Famiglia, sia con i Consiglieri Comunali neo-eletti, sia con il fattivo interessamento del Segretario Regionale On. Vinci:

– Forza Italia, sia con una presa di posizione di un Consigliere Regionale modenese, sia con una durissima presa di posizione del Segretario Regionale, On. Bignami, che giustamente segnala che “i gay pride finiscono, sistematicamente, per rivelarsi manifestazioni che sviliscono o condannano la famiglia tradizionale e il concetto stesso di eterosessualità“.

Quali i partiti a favore del pride? Solo il Sindaco del Partito Democratico di Modena e pochissimi altri suoi colleghi della provincia sono sfilati con la fascia istituzionale, in mezzo a uomini sculettanti e con le calze a rete. Vedremo il frutto di tale comportamento alle elezioni regionali di questo fine d’anno…

Dunque, un successo connotato dall’ecclesialità, che auspichiamo si estenda alle altre iniziative analoghe. Possibilmente, migliorando le capacità di comunicazione e tenendo conto di tutti suggerimenti già indicati dall’Osservatorio Gender.

